Als ik het onderstaande lees, is het meer een hoop geblaat en het spelen van spelletjes heen en weer. De reactie hierop heeft volgens mij afgelopen week al plaatsgevonden op de beurs. Zie de link voor het gehele verhaal.WASHINGTON (Reuters) - U.S. President Donald Trump has spoken to world leaders about his planned tariff hikes on steel and aluminum and is not considering any exemptions to the measure, Commerce Secretary Wilbur Ross said on Sunday.Ross said the Europeans were discussing a "pretty trivial amount of retaliatory tariffs, adding up to some $3 billion of goods."In our size economy that's a tiny, tiny fraction of 1 percent," Ross said. "So while it might affect an individual producer for a little while overall, it's not going to be much more than a rounding error."