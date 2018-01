Tracker Tips: Beleggen in Blockchain

Vanaf afgelopen woensdag kan men in de VS handelen in trackers met een focus op de blockchain-technologie. Eerder heb ik aan dit onderwerp al een column gewijd en speciaal voor de lezers van IEX volgt nu een update.

Blockchaintechnologie staat momenteel in de schijnwerpers vanwege de publieke belangstelling voor bitcoin en andere cryptovaluta. Deze technologie heeft een veel bredere toepassing dan alleen het ondersteunen van digitaal geld.

NYSE Arca

Op Amerikaanse beurs NYSE Arca is een actief beheerde tracker gelanceerd van fondsbeheerder Ampify, de zogeheten Ampify Transformational Data Sharing ETF (BLOK).

Volgens algemeen directeur Magoon van Ampify zal het zich vooral richten op bedrijven die blockchain of soortgelijke technologieën ontwikkelen of gebruiken. De top-holdings in de tracker bestaan onder meer uit aandelen als Citigroup, Overstock, IBM, Square en Nvidia.

NASDAQ

Op technologiebeurs Nasdaq heeft fondsaanbieder Reality Shares een passief beheerde tracker geïntroduceerd onder de naam Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN).

Indexprovider Nasdaq bepaalt het universum door middel van onderzoek en analyse. Bovendien moeten bedrijven die deel uitmaken van de index een marktkapitalisatie hebben van minstens $200 miljoen en voldoen aan minimum liquiditeitsvereisten.

De landenverdeling in de index is respectievelijk 46% in Noord-Amerika, 29% in Azië en 25% in Europa. Qua sectorverdeling bestaat de index respectievelijk uit 57% informatietechnologie-bedrijven en 32% financiële ondernemingen.

De overige 11% van de aandelen komt uit de gezondheidszorg en inustrie. Momenteel zitten er 58 namen in de index.

Het label blockchain

De Amerikaanse Security and Exchange Commission (SEC) heeft in het lanceerproces bezorgdheid geuit bij de emittenten met betrekking tot de juistheid van het label blockchain. De gedachte hierachter is dat er niet echt bedrijven zijn die puur op blockchain zijn gericht. Dat is ook de reden waarom beide ETF’s niet het woord blockchain in de naam mogen dragen om misleiding te voorkomen.

Beursgenoteerde bedrijven die blockchaintechnologie omarmen worden door beleggers rijkelijk beloond. Recent nog maakte Kodak bekend zich op cryptomunten en blockchain te storten, waarop het aandeel de dagen daaropvolgend explosief steeg van rond $3 begin dit jaar naar ruim $9 onlangs.

In China kregen meerdere beursgenoteerde bedrijven de opdracht hun beleggers te waarschuwen en voorzichtig te zijn met hun toezeggingen rondom de technologie. Een mooi voorbeeld is Dalian Yi Qiao Sea Cucumber, een visserijconcern gespecialiseerd in zeekomkommers. Na een koersstijging van tientallen procenten moest het bedrijf op last van de toezichthouder publiekelijk maken dat hun blockchainplannen nog geen geld opleveren.

Voorzichtigheid geboden

Bovenstaand voorbeeld geeft al aan voorzichtig te zijn gelden te beleggen in van oudsher specialistische bedrijven die zich ineens met blockchain-technologie gaan bezig houden. Ook moet men oppassen voor ondernemingen die hun naam veranderen.

Fabrikant van ijsthee Long Island veranderde de naam eind vorig jaar in Long Blockchain. Het bedrijf blijft ijsthee maken, maar claimt ook op zoek te gaan naar samenwerking binnen deze technologie.

De koers schoot, ondanks dat er nog geen partner is, met 180% omhoog. Naar mijn mening een oud trucje, maar hij werkt nog steeds, blijkt ook deze keer.