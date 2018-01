Jeuj, het waait echt hard.

Lege beursvloer door stormschade. Een handelaar steekt de vloer over en ontvangt applaus van zijn collega’s voor zijn moed. pic.twitter.com/ARVhCIKaOm — Jacob Schoenmaker (@SchoenmakerJ) 18 januari 2018

Enfin, als de beursservers maar uit de wind staan. Over tot de orde van... De afgelopen tien jaar. Een index is ook maar een gemiddelde.

Gisteren brak de #AEX de top uit 2007. Wat hebben de individuele aandelen sinds toen gedaan? Oh en #Altice #NN en #ABNAmro waren toen nog niet genoteerd: pic.twitter.com/ByWo0hpN4p — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 januari 2018

Voor u roept dat we in tien jaar niets zijn opgeschoten... Eens te meer, op lange termijn is waarde wat vooral voor vermogen zorgt en niet zozeer prijs.

Gelukkig hadden we al die jaren het dividend nog pic.twitter.com/SjCLnl5C5O — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 januari 2018

De AEX zette vanochtend een nieuw topje neer op 566,39. Verder is er niet zoveel te melden over de brede markt, of het moet zijn dat de AEX herbeleggingsindex een nieuwe all time high neer zet op 1828,85. Wat een verschil! Op 4 maart is het 35 jaar geleden dat beide indices op 45,45 startten.

De rentes lopen twee à drie basispunten op. De dollar daalt wat en misschien dat dit Europa wat drukt. Hoewel, de Amerikaanse futures kijken ook wat droevig. Tricky met die dollar de laatste dagen. Vaste mantra dat daling goed is voor EU en slecht voor VS en andersom, gaat zeker niet altijd op.

Is er op het Damrak nog wat te beleven? Altijd wel iets. Het is wel lastig duiden. Een aantal fondsen beweegt echt wel, maar het is gissen waarom.

SBM Offshore zegt dankuwel tegen ING dat het koersdoel op €20 van €18,50 zet (buy).

ASML krijgt een hele reeks opwaartse adviezen van de internationale banken.

Oh, Ome Aalberts doet weer eens een all time high.

Er is geen nieuws van en over Altice. De daggrafiek dan maar, wie was dat?



Ah, er is hulp. Duidelijk. Dank.

*ALTICE RAISED TO NEUTRAL FROM SELL AT LOUIS CAPITAL MARKETS; bbg — DeltaRho (@DeltaRho_BV) 18 januari 2018

Geen nieuws of wat dan ook over Philips Lighting en OCI.

Dat geldt ook voor Besi en ASMI, maar die zitten lekker in het wiel bij ASML.

Kendrion is niet te houwwe in het nieuw jaar. Zomaar? Het laatste nieuws is echter van 8 november.

Avantium zakt weer als een pudding in elkaar.

Fagron ligt al een tijdje slecht: sorry, we weten echt niet waarom.

Bij Docdata blijft het sensationeel: nu even -6,7%.



Meer kan ik er even niet van maken. U ziet alle koersen real time in onze IEX One Monitor.