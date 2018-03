Gents:

Ondanks laat commentaar wegens vakantie, toch graag het volgende op de CO2 / Windmolen / zonnepanelen zogenaamd wetenschappelijk Global Warming CO2 greenhousegas probleem:



A) bestudeer de El Nino, Al Nina effecten, wisselende zeestromings perioden om de 11 jaar met tijdens El Nino zeewater temperatuur stijgingen van 2.5 à 3 graad Celcius hoger als normaal bij westkust Zuid-Amerika en tevens zeewater temperatuur stijging in de Beringstraat bij Alaska-Noord-Canada en Siberie-Noord-Rusland en tevens bij westkust Groenland en totale Noordpool gebied zeewater temperatuur stijging van gemiddeld 2.5 graad Celcius meer als normaal.

Deze temperatuurstijging van 2.5 graad celcius hoger als normaal vind plaats tijdens iedere El Nino, iedere 11 jaars periode. Deze 11 jaars El Nino periode komt volgens astronomen overeen met de 11 jarige magnetische noord-zuid polen wisseling op onze zon.

Voor El Nino en Al Nina effecten zie simpelweg de KNMI website, volgens mij gelooft ook ons nederlandse KNMI niet in het CO2 Greenhousegas probleem.



B) Natuurlijk wordt er door wereldwijde energie productie en wereldwijde energie consumptie door 7.6 miljard mensen nu zeer veel warmte gegenereerd die toegevoegd aan de binnenkomende warmte van onze trouwe warmtebron "Onze ZON" de gemiddelde temperatuur van onze planeet wereldwijd met 0.05 à 0.1 graad Celcius verhoogd van normaal en in grootte stedelijke gebieden zoals Los Angeles en b.v. de Nederlandse Randstad rond Amsterdam/Rotterdam de temperatuur zelfs wordt verhoogd door energie productie/consumptie dus enorme warmteproductie met een volle 2 graden Celcius hoger als normaal.

Dit was reeds bekend in het rapport van de Club van Rome rond 1970. CO2 was voor hen geen echte issue en ook volgens mij "We should be very thankfull that there is CO2 and uptill 2015 increasing to around 405 ppm, but seems to be dropping since 2016, due to the start of a Global Cooling Period for the next 40 à 50 years"?



C) The Maunder Period like the period 1580 - 1645 seems to be coming again, a severe earth cooling period, due to practically zero sun activity and zero sun hotspots and very seriously changed sun and earth magnetisme over the last 30-40 years, and so on.



D) For all those interested in serious science: kindly be so wise to study the Malinkovitch Cycles, El Nino / Al NIna, KNMI temperature El Nino data, Sun and earth magnetisme changes and the sun`s 11 year magnetic pole changes, and so on.



E) After studying all this you will know that CO2 is a non-problem, but a very valuable RAW MATERIAL for our planet and our survival. Our Governments are only busy creating new technologies and industries by creating a Non-Existing CO2 Greenhouse Global Warming Problem, all subsidized and all paid by ignorant foolish manipulated worldwide taxpayers.



F) Trillions of USD of environment Taxes and Subsidies going to the laughing companies like Vestas, Dong Energy, Shell, Total, Siemens, G.E., who have new subsidized pet projects, with zero positive or negative effect on our climate, while CO2 levels will maybe keep increasing and at the same time we will experience a severe Global Cooling Period over the next 40 years.



G) The good thing coming out of this will certainly be a new ELFSTEDEN TOCHT in Friesland somewhere around 2025 to 2030, and so on. Friezen bereid je maar alvast op de nieuwe ELFSTEDEN TOCHT.

Heerlijk; Ik schaats mee normaal gesproken?