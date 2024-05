Obligaties, terug van weggeweest

Na tien jaar van historisch lage rentes heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een drastische wending gemaakt met ongekende renteverhogingen.

Deze koerswijziging heeft de herfinancieringsrente snel naar het niveau van het jaar 2000 gebracht, zoals blijkt uit Figuur 1.



Figuur 1: herfinancieringsrente gehanteerd door de ECB

Deze snelle verandering heeft invloed gehad op de langlopende rentes, zoals de 10-jaars Nederlandse staatsrente, die nu ook stijgt naar meer normale niveaus, getoond in Figuur 2. Deze rentes worden bepaald door marktkrachten, waaronder economische groei en inflatieverwachtingen.



Figuur 2: 10-jaars Nederlandse staatsrente

De normalisatie van de rente volgt op een periode van sterke inflatie, veroorzaakt door langdurige monetaire verruiming en lage rentes van de ECB. Deze inflatie steeg in 2022 aanzienlijk, ver boven de ECB-doelstelling van 2% per jaar, zoals geïllustreerd in Figuur 3. Als reactie heeft de ECB een beleid van monetaire verkrapping ingevoerd, waarmee men de inflatie probeert te beteugelen door geld uit de economie te halen en de rentes te verhogen.



Figuur 3: de Europese kerninflatie

Bij OHV Vermogensbeheer, opgericht in 1932 en expert in vastrentende waarden, hebben wij altijd kritisch gekeken naar het lagerentebeleid van de ECB. In 2022, een jaar dat gekenmerkt werd door stijgende rentes, hebben wij duidelijk gezien hoe dit beleid de waarde van vermogens kan beïnvloeden. Deze omstandigheden hebben nieuwe kansen gecreëerd op de obligatiemarkten, mogelijkheden die we in de afgelopen vijftien jaar niet hebben gezien.

Beleggingssmogelijkheden in obligaties

De basis van een solide obligatieportefeuille is het spreiden van risico. We streven naar een goed gespreide portefeuille bestaande uit obligaties van overheden en bedrijven met aantrekkelijke rentes en een beheerst risico. Dit helpt ons een stabiel rendement te realiseren, wat essentieel is bij het beheren van vermogens vanaf 1 miljoen euro.

In onze huidige portefeuilles richten wij ons op ‘Investment Grade’ obligaties, zoals gedefinieerd door ratingsbureaus zoals S&P Global en Moody’s. Deze obligaties hebben doorgaans een hoge kredietwaardigheid, variërend van AAA tot BBB, waarbij de faillissementsrisico’s significant lager zijn dan bij lagere ratings.

Kortlopende AA obligaties bieden momenteel een gemiddelde rente van 3,7% per jaar, significant hoger dan de 1,75% spaarrente die Nederlandse banken bieden. Door te beleggen in hoogwaardige Nederlandse staatsobligaties met een rente van 3,75% nemen beleggers minder risico voor een hogere rentevergoeding, een situatie die zelden voorkomt.



Tabel 1: huidige te ontvangen rentes per soort *rentes bewegen dagelijks.

Portefeuilleopbouw en beleid

Bij het opbouwen van onze portefeuilles hanteren wij een zorgvuldige selectie van bedrijven en overheden. We letten specifiek op de looptijden van obligaties, de rentecurve, en de kansen in nieuwe emissiemarkten.

Enkele van onze voorkeursobligaties omvatten bedrijven als McDonald’s, Fidelity en Prosus. Dit zijn internationale bedrijven met stabiele omzetgroei en kasstromen, belangrijk voor het aflossen van leningen en betalen van rentes. Deze bedrijven bieden kortlopende obligaties met effectieve rendementen die aanzienlijk hoger liggen dan de gemiddelde spaarrente, wat ze aantrekkelijk maakt voor beleggers.

De huidige marktcondities bieden unieke kansen voor obligatiebeleggers, mogelijkheden die in het huidige klimaat een aantrekkelijk alternatief bieden voor traditioneel sparen. Als u meer wilt weten over deze kansen of onze diensten, nodigen wij u uit om contact op te nemen met OHV Vermogensbeheer voor verdere discussie en advies.