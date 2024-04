Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Heineken verhoogd van 94,00 naar 96,00 euro met een herhaling van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Fernand de Boer naar aanleiding van een kwartaalupdate van de Amsterdamse brouwer voorbeurs. De autonome groei bleek hoger dan voorzien, aldus De Boer, dankzij volumegroei overal in de wereld. Alle regio's deden het beter dan verwacht, met uitzondering van Europa, zag de analist. "Al met al een mooie meevaller, maar met beperkte impact op onze verwachtingen", schreef De Boer. Het aandeel Heineken won 1,2 procent op 91,78 euro. Bron: ABM Financial News

