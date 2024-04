Technologie NX Filtration toegepast op Sumatra Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) Het Indonenische bedrijf PT Bayu Surya Bakti Konstruksi (BSBK) mag een vierde drinkwaterproject in dat land realiseren dat de technologie van NX Filtration gebruikt. Dat maakte het filtertechniekbedrijf uit Enschede woensdag bekend. De installatie in Medang Kampai, aan de noordzijde van het eiland Sumatra, krijgt een capaciteit van 450 kubieke meter per uur. om te voldoen aan de toenemende vraag naar betrouwbaar aanbod van water in het gebied. De bron is de rivier Kemili, die veel kleurstoffen bevat die veroorzaakt worden door humeuze zuren, of plantenresten. De hollevezelnanofiltermembraan (HFNF) van NX Filtration kan dit soort water optimaal behandelen, vrijwel zonder chemicaliën en bij lage druk, wat minder energie verbruikt. Dit levert water van zeer hoge kwaliteit op met weinig kosten en een lage CO2-voetafdruk. In totaal kost een kubieke meter water ongeveer 0,20 dollar, wat vergelijkbaar is met conventionele waterzuivering, terwijl de waterkwaliteit veel hoger is, stelt NX Filtration. Bron: ABM Financial News

