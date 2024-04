Ctac waarschuwt voor lagere omzet

(ABM FN-Dow Jones) Ctac gaf woensdag een omzetwaarschuwing af, nadat de resultaten in het eerste kwartaal onder druk stonden. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van het IT-bedrijf uit 's-Hertogenbosch.

"Voor 2024 ligt de focus op het beschermen van de winstgevendheid en we verwachten een lagere omzet dan in 2023", aldus de CEO Gerben Moerland van Ctac woensdag. "Door de verschuiving van de marktvraag en teruglopende investeringen in beheer op korte termijn, stellen we onze verwachtingen voor het hele jaar naar beneden bij."

Bij de cijfers over 2023 werd door Ctac nog een stijgende omzet verwacht.

In de tweede helft van het jaar verwacht Ctac dat het aantal ERP-migraties naar de cloud toeneemt en dat dit zichtbaar wordt in de omzet.

Eerste kwartaal

De omzet daalde afgelopen kwartaal met 7,0 procent naar 30,6 miljoen euro.

Het EBITDA-resultaat liep terug van 2,5 miljoen naar 2,0 miljoen euro.

Het EBIT-resultaat daalde van 1,2 miljoen naar 0,7 miljoen euro.

Onder de streep resteerde een nettowinst van 0,4 miljoen euro tegen 0,8 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder.

"We zien dat de markt zich nadrukkelijk voorbereid op de cloudmigratie. In het eerste kwartaal zorgt dit voor een daling in de omzet uit hostingactiviteiten", aldus Ctac. "Daarnaast stellen klanten die aan de vooravond van deze transitie staan investeringen in aanpassingen van ICT-systemen uit. Wij voorzien dat deze trend zich ook in het tweede kwartaal doorzet."

"Tegelijkertijd resulteert de versterking van de salesorganisatie in een groeiende pijplijn en zien we door de aanstaande migratie meer tractie in de markt", aldus CEO Gerben Moerland.