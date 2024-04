Vivoryon stopt eerder met studie naar middel tegen Alzheimer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon trekt in de tweede helft van dit jaar de stekker uit het klinisch onderzoek naar zijn middel varoglumastat tegen de ziekte van Alzheimer. Dit bleek woensdag uit een update van het bedrijf. In maart werd al bekend dat het middel geen statistisch significante verbetering liet zien op cognitief gebied, waarop de koers van het aandeel Vivoryon implodeerde. "Op basis van de laatste analyses en na een beoordeling van onze financieringsbehoeftes, hebben we het besluit genomen om de VIVA-MIND-studie eerder dan gepland stop te zetten in de tweede helft van dit jaar", aldus CEO Frank Weber. De focus van het bedrijf ligt nu op het onderzoek naar de potentie van varoglumastat bij inflammatoire en fibrotische aandoeningen en op het afronden van de Viviad Fase 2-studie in Europa. Vivoryon wil nog wel kijken of varoglutamstat een effect heeft bij Alzheimerpatiënten als er een hogere dosis wordt toegediend. De nadruk zal ook liggen op het actief zoeken naar andere kansen in de markt. Onder de streep restte afgelopen jaar een verlies van 28,3 miljoen euro, grofweg gelijk aan het verlies een jaar eerder. Er zat eind december nog 18,6 miljoen euro in kas tegen 26,6 miljoen euro een jaar eerder. Vivoryon denkt met de huidige middelen door te kunnen tot in het tweede kwartaal van 2025, "zonder extra financiering". Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.