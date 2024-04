Bloomberg: Allfunds ziet af van verkoop fondsdistributieplatform Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds heeft gesprekken over een verkoop van zijn Europese fondsdistributieplatform beëindigd. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen. Er zou vanuit verschillende hoeken interesse zijn geweest voor het platform, maar toch besloot Allfunds niet door te gaan met een verkoop, aldus de bronnen. De biedingen zouden onvoldoende de groeivooruitzichten van het platform reflecteren. In november verschenen de eerste berichten dat private equity-firma's als Cinven, CVC Capital Partners en Permira hun oog hadden laten vallen op het in Amsterdam genoteerde Allfunds. Allfunds is voor bijna de helft in handen van private equity-investeerder Hellman & Friedman en BNP Paribas. In ieder geval Hellman & Friedman zou achter het besluit staan van Allfunds om het platform niet te verkopen, aldus de bronnen van Bloomberg. Eerder deze week kwam Allfunds met kwartaalcijfers, en die lieten volgens zowel de CEO als de analisten van zakenbank Jefferies een ommekeer zien. "We blijven ook op zoek naar aantrekkelijke mogelijkheden in de markt om onze doelen voor de middellange termijn te bereiken", zei CEO Juan Alcaraz dinsdag verder. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.