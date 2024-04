Beursblik: goede vooruitgang bij Vopak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft goede vooruitgang geboekt en is het jaar goed begonnen met een outlookverhoging. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Quirijn Mulder van ING. De onderliggend groei van 3 procent in de eerste drie maanden van dit jaar is vooral te danken aan goede omstandigheden in de oliemarkten, ondersteund door energieonzekerheid, aldus analist Mulder. De EBITDA van 235 miljoen euro was wel lager dan zijn taxatie van 241 miljoen euro, maar wel hoger dan de door Vopak samengestelde consensus van 227 miljoen euro. De analist benadrukte woensdag het operationeel kasrendement van 17 procent, het hoogste niveau tot nu toe. Mulder denkt wel dat door investeringen dit rendement wat zal dalen, maar vindt hij de doelstelling van 12 procent van Vopak zelf niet al te ambitieus. Verder verwacht Mulder, die niet erg verrast was dat Vopak de outlook voor 2024 verhoogde, dat de analistenconsensus nu ook zal stijgen. Die mikt nu nog op een EBITDA van 912 miljoen. Mulder houdt zelf rekening met 931 miljoen euro. Vopak zit na de verhoging op 900 tot 940 miljoen euro. De analist herhaalde woensdag de koopaanbeveling voor Vopak met een koersdoel van 42,00 euro. Het aandeel Vopak daalde woensdag na de cijfers en de outlookverhoging licht en noteerde 0,1 procent lager op 38,30 euro. Bron: ABM Financial News

