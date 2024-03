Nederland koploper in dividenduitkeringen, met dank aan ING en Heineken

Nog nooit eerder keerden bedrijven wereldwijd zoveel dividend uit als in 2023, zo blijkt uit een meting van Janus Henderson. Banken vormen een belangrijke aanjager. Aangezien zij in Nederland goed zijn vertegenwoordigd, stegen de dividenduitkeringen in ons land ook sterker dan gemiddeld.

De Janus Henderson Global Dividend-index wijst uit dat bedrijven over de hele wereld vorig jaar een recordbedrag van $1,66 biljoen aan dividend uitkeerden. Dat is 5% meer dan het jaar ervoor.

Banken waren aanjager

86% van alle bedrijven hield het dividend gelijk of verhoogde de uitkering. Banken - met name in opkomende markten, met uitzondering van China - leverden de belangrijkste bijdrage. Zij droegen voor de helft bij aan de wereldwijde dividendgroei. Dat was te danken aan de gestegen rente, die banken de ruimte bood om recordbedragen terug te sluizen naar hun aandeelhouders.

Ook bij fabrikanten van voertuigen, nutsbedrijven, softwarebedrijven, levensmiddelenfabrikanten en engineeringbedrijven zaten de dividenduitkeringen afgelopen jaar in de lift.

... maar effect teniet gedaan door mijnbouwsector

Hoewel bedrijven dat liever niet doen, waren er ook ondernemingen die zich gedwongen zagen om het mes te zetten in het dividend. Dit gold in het bijzonder voor mijnbouwbedrijven, die hun winsten zagen dalen vanwege de lagere grondstoffenprijzen. Het positieve effect van hogere bankdividenden werd volgens Janus Henderson zelfs bijna volledig tenietgedaan door verlagingen in de mijnbouwsector.

Vijf bedrijven – BHP, Petrobras, Rio Tinto, Intel en AT&T – haalden het nieuws met forse dividendverlagingen. Zij drukten de wereldwijde stijging van dividenden afgelopen jaar met twee procentpunten.

Bovengemiddelde dividendgroei in Europa

In 22 landen werd afgelopen jaar een recordbedrag aan dividend uitbetaald. Het Europese vasteland was een belangrijke aanjager en droeg voor bijna 40% bij aan de wereldwijde stijging. De dividenduitkeringen van Europese bedrijven stegen op onderliggende basis (dat wil zeggen: gecorrigeerd voor eenmalige speciale dividenden en wisselkoersschommelingen) met 10,4% tot een recordbedrag van $300,7 miljard, zoals de onderstaande grafiek laat zien.

Ook Japan deed een flinke duit in het zakje, hoewel de zwakke yen het beeld wel maskeerde.

De VS leverde in absolute zin de belangrijkste bijdrage aan de wereldwijde dividendgroei (zoals te zien is in de onderstaande grafiek). Maar het onderliggende groeipercentage van 5,1% was in lijn met het wereldwijde gemiddelde.

ING en Heineken bezorgen Nederland koppositie

Vanwege het relatief zware gewicht van de financiële sector in ons land, is de dividendaanwas in Nederland bovengemiddeld hoog: 13% op jaarbasis. In totaal vloeide er $13,1 miljard richting aandeelhouders. Ruim een derde kwam op conto van ING.

Ook Heineken leverde een belangrijke bijdrage door zijn dividend voor het eerst te herstellen tot boven de niveaus van voor de pandemie. Prosus was het enige Nederlandse bedrijf in de index dat een verlaging doorvoerde.

Ook bovengemiddelde groei in België

Concurrent AB InBev was eveneens gul voor de aandeelhouders. Dit leidde er toe dat de dividenduitkeringen in België met 16,7% stegen op onderliggende basis.

Maar wat betreft de gerapporteerde cijfers was er sprake van een scherpe daling. Dat komt door het grote eenmalige dividend dat bank KBC in 2022 uitkeerde om overtollig kapitaal te verdelen.

'Ook in 2024 bovengemiddelde dividendgroei Nederland en België'

Janus Henderson ziet het voor 2024 rooskleurig in. Hoewel de onderzoekers verwachten dat bedrijven wat minder scheutig zullen zijn met eenmalige speciale dividenduitkeringen, verwachten ze dat aandeelhouders wereldwijd circa $1,72 biljoen tegemoet kunnen zien. Dat komt neer op een stijging van 3,9% op nominale basis en 5% onderliggend.



Nederland en België zullen opnieuw tot de kopgroep behoren. Voor Nederland voorspelt Janus Henderson een dividendaanwas van 9 tot 13%. België doet het vergelijkbaar, met een verwachte stijging van 10 tot 12%.