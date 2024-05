Aandeelhouders Ebusco akkoord met alle agendapunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Ebusco zijn tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering op dinsdag akkoord gegaan met alle agendapunten. Dit maakte de bouwer van elektrische bussen woensdagochtend bekend. Er werd onder meer akkoord gegeven voor het jaarrapport en er werd decharge verleend aan het bestuur. Ook werd het beloningsbeleid geaccordeerd. Dinsdag werd ook Roald Dogge aangesteld als nieuw bestuurder. Hij begint op 1 juni en wordt operationeel directeur bij Ebusco voor een periode van vier jaar. Roelf de Boer werd opnieuw benoemd als commissaris, net als Jeroen Drost en Carin Gorter. Bron: ABM Financial News

