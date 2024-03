Slotcall: AEX zakt weg, luik valt weg onder Besi, goudprijs naar record

De AEX-index maakte aanvankelijk jacht op een nieuw record, maar moest die poging 's middags staken en uiteindelijk een verlies van 0,8% slikken. Het waren vooral de chip- en techfondsen die de index omlaag trokken. Vanwege hun relatief zware gewicht deed de AEX het slechter dan andere Europese indices.

De AEX stond een groot deel van de dag in de plus na het all-time high van gisteren, maar 's middags sloeg het sentiment abrupt om. Op weekbasis resteert nog wel een winst van 0,9%. De AMX hield vandaag nét droge voeten. De AScX daalde met 0,3%.

Twee zaken domineerden de stemming: de ongenadige klappen aan het adres van Besi en het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport.

Om met het eerste te beginnen: de koers van Besi kelderde vandaag met maar liefst 16,1%. Geruchten dat hybrid bonding - waar het bedrijf in is gespecialiseerd - voorlopig nog niet nodig zal zijn, een omzetdaling bij TSMC en een adviesverlaging van Van Lanschot leken het aandeel parten te spelen. Daarnaast kan het aandeel onderwerp zijn geweest van een rondje winstnemingen. Ytd is de koers nog altijd met 9,4% opgelopen en in de afgelopen twaalf maanden is de koers verdubbeld. Daarmee is het aandeel wel erg veel vooruitgelopen op de andere twee chippers

Forse kapitaalinjectie Chinese chipindustrie

Er was sowieso veel chipnieuws vandaag. Zoals gezegd maakte Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) bekend dat het in februari minder omzet heeft geboekt. Ook werd nog eens duidelijk dat CHina niet van plan is om zich neer te leggen bij de Amerikaanse exportbeperkingen op geavanceerde chips. Het land wil nu op eigen kracht én met volle kracht een geavanceerde chipsector op poten zetten, maar daar is wel veel geld voor nodig.

Beijing gaat nu met de pet rond bij lokale overheden en staatsbedrijven en probeert meer dan $27 miljard op te halen voor het grootste chipinvesteringsfonds tot nu toe, zo meldde persbureau Bloomberg vanmiddag.

Amerikaans banenrapport beter dan verwacht

Het belangrijkste cijfer van vandaag was het Amerikaanse banenrapport. Een aanhoudend robuuste arbeidsmarkt biedt de Federal Reserve de ruimte om de rente nog langere tijd hoog te houden, mocht dat nodig zijn om de inflatie terug het hok in te krijgen. Maar een krappe arbeidsmarkt kan ook leiden tot steviger looneisen en een loon/prijsspiraal op gang brengen.

Het rapport was per saldo vrij sterk. Er waren in februari 275.000 banen bij gekomen, zo meldde het US Bureau of Labor Statistics. Dat is meer dan de stijging met 200K arbeidsplaatsen waar economen hadden gerekend. Het was ook een stuk hoger dan het twaalfmaandsgemiddelde van 230K.

De banengroei over december en januari werd overigens fors neerwaarts bijgesteld. Het cijfer over december ging met 43.000 naar beneden en kwam uit op 290.000. Het cijfer over januari ging zelfs met 124.000 omlaag naar 229.000.

Opvallend was verder dat de werkloosheid onverwacht opliep, van 3,7% in januari naar 3,9%, het hoogste niveau in twee jaar. Dat is een kleine tegenvaller, want economen verwachtten dat de werkloosheid stabiel zou blijven. De Federal Reserve houdt dit cijfer nauwlettend in de gaten, want zij heeft een dubbel mandaat: naast prijsstabiliteit is dat volledige werkgelegenheid. Het laatste houdt in dat de werkloosheid onder de 4% moet blijven. Daar blijft dit cijfer nog nét onder.

De ontwikkeling van de uurlonen viel juist wél mee. De lonen stegen met gemiddeld 0,1% op maandbasis en 4,3% op jaarbasis, terwijl op respectievelijk +0,3% op maandbasis en +4,4% op maandbasis was gerekend. De druk op de inflatie neemt hiermee wat af, want in januari waren de uurlonen nog een stuk harder gestegen dan verwacht: met gemiddeld 0,6% op maandbasis, terwijl op een toename met 0,3% was gerekend.

Renteverlaging in juni lijkt in de prik

De grote vraag is wat dit nu betekent voor de rente. Een renteverlaging in juni lijkt nu het meest realistische scenario. Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group wordt die kans momenteel ingeprijsd op 78,4%. Dat was vorige week nog 63%. De kans dat de rente op 20 maart al omlaag kan is nihil: 3%. De kans dat het 1 mei wordt is ook vrij klein: 29,1%. Maar juni lijkt dus in de prik.

Goudprijs naar nieuw record, maar lange rente daalt

De goudprijs, die de wind al in de zeilen had, gaat lekker op het banenrapport: er werd een nieuw record neergezet. Het vooruitzicht van een lagere rente maakt goud - waarover u immers geen rente krijgt - aantrekkelijker als alternatief voor spaargeld of obligaties. Daarnaast kan de tegenvallende economische groei in China en Europa een rol spelen.

? SPOT GOLD EXTENDS GAINS, HITS RECORD AT $2182.99 AFTER USA JOBS DATA — *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 8, 2024

Voor Amerikaanse staatsobligaties is een naderende renteverlaging minder goed nieuws. De tienjaarsrente daalt, en is weer terug naar het niveau van een maand geleden, waarover later meer.

?US TREASURY YIELDS TURN LOWER, 10-YEAR YIELDS FALL TO 4.044%, LOWEST SINCE FEBRUARY 2 — *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 8, 2024

De Europese rentes maken vandaag nagenoeg een pas op de plaats. De Nederlandse tienajarsrente noteert 2,53%, de Duitse doet 2,26%, de Franse 2,72% en de Italiaanse 3,57%.

Bitcoin door $70.000

Waar het ook nog steeds heel goed mee gaat is de bitcoin. De munt lijkt langzaamaan salonfähig geworden sinds de lancering van spot bitcoin-ETF's in de VS, in januari. Vorige week stroomde er $2,2 miljard vers geld richting de tien grootste fondsen, waarbij het leeuwendeel terecht kwam bij iShares Bitcoin Trust van BlackRock.

Ook de naderende halving wordt als koerstrigger beschouwd. Dit houdt in dat de beloning voor bitcoinminers dan halveert: voor elk blok op de chain ontvangen zij 50% minder bitcoins. Wanneer die halving precies plaatstvindt, is nog niet bekend, maar naar verwachting zal dat rond april, mei gebeuren. In de afgelopen drie cycli steeg de bitcoinprijs scherp, zowel in het jaar voorafgaand als in het jaar na afloop van de halving.

Verder kan het zicht op renteverlagingen de bitcoin een impuls geven. Net als goud levert bitcoin immers geen rente op.

Wall Street ligt er verdeeld bij

Wall Street is de laatste beursdag van de week aanvankelijk met een licht positief gemoed begonnen na de publicatie van het banenrapport dat twee meevallers bevatte: een sterker dan verwachte banengroei en afnemende loonstijgingen. Maar na enkele uren handel zetten de S&P 500 en de Nasdaq alsnog een daling in. Donderdagavond vestigden zij nog records.

De cijfers van DocuSign (een softwarebedrijf gespecialiseerd in elektronische handtekeningen) werden goed ontvangen: het aandeel koerst 3,6% hoger. Retailer Costco (-6,6%) daarentegen kon de handen niet op elkaar krijgen. De winst pakte hoger uit dan verwacht, maar de omzet stelde teleur.

De cijfers die chipproducent Broadcom donderdag nabeurs publiceerde vonden evenmin een enthousiast onthaal: de koers staat 5,2% lager. Dit heeft vermoedelijk te maken met een tegenvallende outlook. Verder zien we een bescheiden correctie van 2,5% bij branchegenoot Nvidia. Supermarktconcern Kroger, dat donderdag nog de koers met dubbele cijfers zag stijgen na de cijferpresentatie, moet vandaag een stapje terug doen.

De brede markt

De AEX eindigde 0,7% lager. Daarmee doen we het slechter dan de ons omringende beurzen. De Bel20 (+0,4%) en CAC40 (+0,1%) wisten er zelfs een klein winstje uit te persen. De DAX40 daalde wel (-0,2%), maar minder dan bij ons.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt licht naar 14,08.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +0,1%, S&P500 -0,2% en Nasdaq -0,5%

De euro maakt een pas op de plaats en noteert 1,0943 dollar.

Goud is zoals gezegd in trek: 1,5% erbij op $2.191,75 per troy ounce.

De bitcoin staat 1,3% hoger op $68.074,26. YTD staat er een plus van maar liefst 60% op de borden.

De olieprijzen hebben een off-day. De koers van Brent staat 0,8% lager op $82,11. WTI koerst 1% lager op $78,08.

Verder op het Damrak

CTP stijgt lekker door, maar Besi krijgt een flinke optater.

Naast Besi gingen ook branchegenoten ASMI (-3,8%) en AEX-zwaargewicht ASML (-2,7%) onderuit. ASML liet aan ABMfn weten dit jaar op de kosten te letten, nu het bedrijf pas in 2025 zal groeien.

De gifbeker bij Vivoryon (-14,8%) is nog altijd niet leeg. Het aandeel is deze week in een vrije val geraakt nadat onderzoek naar het kandidaatmedicijn tegen Alzheimer teleurstellend uitpakte. Het is inmiddels een centenfonds geworden.

(-14,8%) is nog altijd niet leeg. Het aandeel is deze week in een vrije val geraakt nadat onderzoek naar het kandidaatmedicijn tegen Alzheimer teleurstellend uitpakte. Het is inmiddels een centenfonds geworden. CTP deed een dag na het presenteren van de cijfers opnieuw goede zaken in de AMX, met een plus van 4,4%. Gisteren kwam er al 1,9% bij.

deed een dag na het presenteren van de cijfers opnieuw goede zaken in de AMX, met een plus van 4,4%. Gisteren kwam er al 1,9% bij. De rentegevoelige vastgoedsector lijkt sowieso te profiteren van het zicht op renteverlagingen. Ook Eurocommercial Properties (+1,8%), WDP (+1,5%) en NSI (+1,8%) zagen hun beurskoers opveren. Alleen Vastned (-0,7%) deed een stapje terug.

(+1,8%), (+1,5%) en (+1,8%) zagen hun beurskoers opveren. Alleen (-0,7%) deed een stapje terug. Lucas Bols (-5,6%) is duidelijk bezig met zijn afscheidstoernee, nu het aandeel eerst de AScX en daarna de beurs gaat verlaten, vanwege de overname door Nolet.

(-5,6%) is duidelijk bezig met zijn afscheidstoernee, nu het aandeel eerst de AScX en daarna de beurs gaat verlaten, vanwege de overname door Nolet. TKH kreeg een koersdoelverlaging van Berenberg om de oren en eindigde 2,2% lager.

Grootste stijgers en dalers afgelopen week

Tot slot de grootste stijgers en dalers van afgelopen week. ING (+6%), IMCD (+5,6%) en ASML (+3,3%) voeren de AEX aan. Besi sluit na het verlies van vandaag achteraan, met een verlies van 11,3%, gevolgd door Prosus (-3,4%) en UMG (-2,9%).

In de Midkap gaat CTP (+5,8%) ook op weekbasis aan de leiding, gevolgd door Signify (+4,1%) en Fugro (+3,2%). Just Eat Takeaway (-11,7%) is de met afstand grootste daler, tevolgd door Basic Fit (-8,1%) en Air France-KLM (-5%).

Adviezen

Besi van kooplijst Van Lanschot Kempen afgevoerd:

Galapagos: naar €34,71 van €36,00 en houden - Morgan Stanley

TKH: naar €50,00 van €54, maar advies blijft kopen - Berenberg

BE Semiconductor Industries: advies omlaag van kopen naar houden - Van Lanschot Kempen

IEX BeleggersPodcast: Vivoryon, ASML, drie Nederlandse verzekeraars & bitcoin

De koersimplosie van Vivoryon, achterblijvende beursprestaties van Apple, het dreigende vertrek van ASML uit Nederland, het rentebesluit van de ECB, de rally van de bitcoin... Er is meer dan genoeg gespreksstof in de podcast, die zoals elke week deskundig wordt gehost door collega Kim Bergsma.

Vandaag ontvangt Pieter Kort (hoofd content bij IEX) Martin Crum (analist IEX Beleggersdesk) en Pim Bertens (producent van tv-programma Bulls & Bears). Wilt u weten of u Vivoryon nu definitief moet afschrijven, of Corbion de mooie beloftes kan waarmaken en of de populariteit van verzekeringsaandelen terecht is, dan is de IEX Podcast absoluut het beluisteren waard.

IEX BeleggersPodcast: Vivoryon, ASML en drie Nederlandse verzekeraars en natuurlijk bitcoin - IEXnl https://t.co/HLvY4lo4xU via @IEXnl — IEX.nl (@IEXnl) March 8, 2024



Kijktip: Bulls & Bears op SBS6 met IEX-analist Hildo Laman

Hildo Laman, hoofd van de IEX Beleggersdesk, schoof deze week aan bij TV-programma Bulls & Bears, om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op de beurs en de komende beursweek. Er kwam een keur aan onderwerpen voorbij, waaronder de de indrukwekkende opmars van bitcoin, Vivoryon, Genmab en Fugro.

U kunt de uitzending dit weekend bekijken op:

zaterdag om 12:00 uur

zondag om 10:00 uur

Agenda: weet Japan recessie op het nippertje te vermijden?

Dat het cijferseizoen inmiddels echt wel over zijn hoogtepunt heen is, merken we ook komende week. In de nacht van zondag op maandag staat het definitieve Japanse bbp over het vierde kwartaal op het programma. De voorlopige cijfers pakten slechter uit dan verwacht: het bbp was met 0,1% op kwartaalbasis en met 0,4% op jaarbasis gedaald. In het derde kwartaal was ook al sprake van een daling (-0,8% op kwartaalbasis en -3,3% op jaarbasis), waardoor er sprake zou zijn van een technische recessie.

Economen verwachten echter dat een recessie op het nippertje is voorkomen. Door persbureau Reuters gepolste economen houden gemiddeld rekening met een groei in Q4 van 1,1% op jaarbasis en 0,3% op kwartaalbasis.

Oracle opent maandag na sluiting van Wall Street de boeken over het derde kwartaal van het gebroken boekjaar.

Komende beursweek: VS inflatie, Basic-Fit, Pharming en Sif

De dagen erna komen nog enkele bedrijven door met cijfers, waaronder: Zalando, dat binnenkort waarschijnlijk voor Lufthansa wordt omgeruild in de DAX (woensdag), Basic-Fit, Pharming, Adobe, Groupon (donderdag) en Sif (vrijdag).

De Amerikaanse (en vooruit, ook de Nederlandse) inflatie op dinsdag kan mogelijk wat stof opwaaien. Donderdag volgt een andere inflatiegraadmeter: de producentenprijzen. Ook de detailhandelsverkopen kunnen de markten mogelijk in beweging zetten. En dan hebben we het belangrijkste nieuws voor de volgende beursweek wel zo'n beetje gehad.

IEX Beleggersdag: meldt u aan en ontmet CEO's van Unilever en TKH

Vrijdag 28 juni is het zover: de IEX Beleggersdag 2024 in theater Spant in Bussum! Een dag waarop u als lezer van IEX volop kennis en inspiratie kunt opdoen voor interessante beleggingskansen.



Het belooft een mooie en inspirerende dag te worden! We zijn nog bezig om het programma verder vorm te geven, maar de line-up ziet er alvast veelbelovend uit. Niemand minder dan Hein Schumacher, CEO van Unilever, maakt zijn opwachting. Ook Alexander van der Lof, topman van TKH zal het podium betreden. Diverse beleggingsexperts, onder wie Hildo Laman, hoofd van de IEX Beleggersdesk, zullen u voorzien van veel achtergrondinformatie en kooptips, zodat u betere beleggingsbeslissingen kunt nemen.

De presentatie is in handen van journalist Jort Kelder.

De kaartverkoop is deze week van start gegaan. Meer weten over de IEX Beleggersdag? Bekijk nu de website.



Dat was het voor nu. Ik wens u een gezellig weekend toe!