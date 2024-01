Waarom het vangnet 795 de AEX kan opvangen

Vandaag bespreek ik de technische factoren in de AEX die de sterkte van het vangnet rond 795 punten bepalen. Technisch bezien zal dit een eventuele correctie opvangen.

De AEX is na de sterke stijging overbought geraakt. Hiermee wordt bedoeld dat de AEX overgekocht is, mogelijk dus te hard gestegen. Na het intraday low van 17 januari op 766,66 punten is de beurs meer dan 50 punten, bijna 7%, gestegen. Technisch ligt er een tussentijdse correctie op de loer. De overbought conditie van de AEX bespreek ik verderop.

In het geval van een terugval mag er dus rond 795 punten een loeisterk vangnet verwacht worden. Voor de kracht van deze steun zijn twee technische factoren van belang:

Ten eerste ligt er in de zone rond 795 punten een gap, een gat op de grafiek, tussen 789,37 (high van 23 januari) en 798,44 punten (low van 24 januari) Rond 795,20 punten ligt de top van 27 juli. Het technisch adagium luidt: old resistance becomes new support (oude weerstand fungeert als nieuwe steun)

De gap

Er ligt bij de AEX een gap, een gat op de grafiek. Dat bevidt zich tussen 789,37 (het high van 23 januari) en het low op 798,44 punten (24 januari). Een dergelijke gap wijst erop dat er in dit koersgebied geen transacties zijn geweest. Het intraday hoogste punt van dinsdag 23 januari lag dus op 789,37 punten. De volgende dag, woensdag 24 januari, lag het laagste punt van de dag op 798,44 punten. Vervolgens is de AEX die dag hard opgelopen.

Er zijn tussen 789,37 en 798,44 punten dus geen kooporders tot stand gekomen, waardoor het gat op de grafiek is gevormd. Feitelijk wijst deze gap op zeer dynamische marktomstandigheden (de sterke cijfers van ASML). Deze dynamiek wordt bovendien versterkt doordat in het niveau van de gap een belangrijke technische horde werd gebroken, te weten de julitop rond 795,20 punten.

Bij een eventuele terugval van de AEX mag in het gebied van de gap, dus tussen 789,37 en 798,44 punten, heel veel steun verwacht worden. De steun wordt veroorzaakt doordat beleggers die de rally gemist hebben alsnog instappen op een eventuele dip. De gap is op de grafiek gemarkeerd met de rode cirkel.

De oude top rond 795,20

De oude top rond 795,20 punten is in juli ontstaan door verkoopdruk rond dat niveau. Daarna is de AEX hard teruggevallen naar 712,77 punten, het intraday low van eind oktober. De conclusie is dat er na die top sprake is geweest van serieuze verkoopdruk.

Vervolgens is de AEX weer hard opgelopen en daarbij nogmaals op de oude top rond 795,20 punten afgeketst. Dat was op 20 december. De weerstand rond de julitop is dus serieus bewezen.

Op woensdag 24 januari is de weerstandszone rond de julitop op 795,22 punten overtuigend gebroken. Deze doorbraak werd getriggered door de sterke cijfers van ASML.

Het technisch adagium old resistance becomes new support betekent dat de oude weerstand 795,20 punten als nieuwe steun fungeert. Ook hierbij geldt dat beleggers die de rally gemist hebben alsnog zullen instappen op een eventuele dip rond de oude horde.

De verkopers van weleer worden dan de kopers van de toekomst.

AEX overbought

De RSI van de AEX staat thans op 81,77: in de gevarenzone (boven 70). De RSI geeft op korte termijn een lichte overbought conditie (licht over-gekocht) aan. Ook eerdere overbought condities (rode cirkels) zijn gevolgd door tussentijdse correcties.

De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen overgekochte (> 70: overbought) condities gevonden worden.

Let op: hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want de AEX in een sterke stijgende trend kan soms wekenlang overbought blijven.

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op als de koers nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een naderende trendverandering.

AEX op weg naar all-time high 829,66 punten

Nadat de AEX-index de barrière rond 795,22 punten heeft gebroken, is er veel probleemgebied opgeruimd.

Thans komt de weerstand op 829,66 punten (top van 18 november 2021) dichterbij. Het is niet uitgesloten dat daar winstnemingen zullen optreden. Steun ligt rond de oude top van 28 juli 2023 op 795,20 punten.

Van uitermate groot belang is de gap tussen 789,37 en 798,44 punten. Bij een eventuele terugval van de AEX mag in het gebied van de gap heel veel steun worden verwacht.

Weten welke aandelen koopwaardig zijn?

In het afgelopen jaar is een nieuw platform voor Tostrams.nl ontwikkeld. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u onze gebruikelijke technische analyses en beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij ons in te stellen.

Van elk aandeel kunt u hiermee aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het 'technisch' koopwaardig wordt bevonden.

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.

Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.