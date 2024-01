IEX Slotcall van dinsdag 9 januari 2024

De AEX was vanochtend na opening precies een kwartiertje in de plus en dook toen in het rood om de dag net in de min te sluiten. Ook andere beurzen in Europa en de VS bleven vandaag onder de streep hangen. Van het optimisme van beleggers aan het einde van 2023 is nog maar weinig over. Het beursjaar 2024 is uiterst moeizaam begonnen. Het is hangen en wurgen. Het is wachten op een trigger, die het handeltje in beweging brengt.

Aan de andere kant, de verdere escalatie in het Midden Oosten heeft niet geleid tot paniekverkopen. Ook de prijs van goud en olie laat het allemaal tamelijk onberoerd.

Overzichtelijker is de situatie in China. Daar gaat de koersval van aandelen ook dit jaar gewoon verder. Hoe anders is de situatie in Japan waar alles op zijn plek lijkt te vallen.

BREAKING ??: Chinese Stocks



Chinese Stocks have fallen to their lowest prices in 5 years and are still searching for a green day in 2024 pic.twitter.com/nSic3GD3nY — Barchart (@Barchart) January 9, 2024

Onderwijl is beleggen er volgens IEX-analist Martin Crum niet eenvoudiger op geworden. Volgens hem is de jacht op het beursgenoteerde bedrijfsleven geopend ten gevolge van uit de VS overgewaaide class action suits. Gehaaide advocaten die namens een groep gedupeerden een claim indienen op jacht naar een forse schadevergoeding.

Crum: "Beleggers doen er in dat verband goed aan op hun qui vive te zijn en nieuws rond eventuele claims tegen het beursgenoteerde bedrijfsleven mee te wegen bij een eventuele investering. De schade kan fors in de papieren lopen." Lees het hele verhaal.

Gedwongen delisting afgewend

Goed nieuws vandaag voor de aandeelhouders van Alumexx, Bever Holding, DGB Group, IEX Group, Lavide, MKB Nedsense en NSE. Euronext Amsterdam heeft de gedreigde delisting van deze groep smallcaps gestaakt, omdat zij een opdrachtbevestiging hebben ontvangen van een OOB-accountant. Zij moesten dit geregeld hebben voor medio januari dit jaar. Het is gelukt. Gefeliciteerd! Halverwege 2023 meldde Value8 al dat het een goedkeurende verklaring ontvangen had van de Portugese accountant CFA voor de jaarrekening 2022.

Top drie stijgers/dalers Amsterdam

Rentes

Nederlandse tienjaars: 2,48% (+1,68%)

Duitse tienjaars: 2,17% (+1,14%)

Italiaanse tienjaars: 3,82% (+1,17%)

Amerikaanse tienjaars: 4,00% (-0,05%)

Japanse tienjaars: 0,59% (+0,43%)

Peilmoment: 16.30 uur

Brede markt

De euro (-0,26%) wordt vandaag wat minder waard tegenover de dollar. Goud (+0,09%) staat iets hoger

Opmerkelijk is de rust rond bitcoin (-0,40% op 46.828 dollar) dat vandaag amper tot niet beweegt. Opmerkelijk, want morgen beslist de Amerikaanse toezichthouder SEC over de aanvraag van grote financiële instellingen als BlackRock, Ark, Fidelity, Invesco, Galaxy Digital en WisdomTree om het handelen in bitcoins (via ETF's) een stuk eenvoudiger en veiliger te maken. Dta kan de vraag naar de crypto een boost geven.

Olie (Brent: +1,99%) wordt vandaag weer wat meer waard. Dat Amerikaanse olieboeren klaar staan om hun productie verder op te voeren - VS is de grootste producent van olie - , gaat lijnrecht in tegen het beleid van OPEC+ om de oliemarkt krap te houden en daarmee de prijzen hoog.

Aandelen in het nieuws

Randstad (-3,27%): Een winstalarm van uitzendbranchegenoot Hays leidt tot een stevige koersafstraffing. Detacheerder Brunel (-2,33%) lift mee op het slechte nieuws.

(-3,27%): Een winstalarm van uitzendbranchegenoot Hays leidt tot een stevige koersafstraffing. Detacheerder (-2,33%) lift mee op het slechte nieuws. ASML (+0,17%): Samsung kwam vanochtend door met een hevige winstwaarschuwing. Vooral de omzet en winst van geheugenchips viel flink tegen. Het effect op chipaandelen is opmerkelijk gering. Ook ASMI (+0,17%) en Besi (+1,28%) hebben vandaag nergens last van.

(+0,17%): Samsung kwam vanochtend door met een hevige winstwaarschuwing. Vooral de omzet en winst van geheugenchips viel flink tegen. Het effect op chipaandelen is opmerkelijk gering. Ook (+0,17%) en (+1,28%) hebben vandaag nergens last van. ASR (-1,84%): Ook de andere verzekeraars Aegon (-0,68%) en NN (-1,08%) hebben een slechte dag, net als de banken overigens.

(-1,84%): Ook de andere verzekeraars (-0,68%) en (-1,08%) hebben een slechte dag, net als de banken overigens. Prosus (-0,84%) daalt omdat het Chinese Tencent is gedaald. Prosus is niet meer dan een belegging in Tencent met wat kleine investeringen er omheen.

(-0,84%) daalt omdat het Chinese Tencent is gedaald. Prosus is niet meer dan een belegging in Tencent met wat kleine investeringen er omheen. Fugro (+0,36%): Met dank aan Jefferies dat de bodemonderzoeker op de kooplijst heeft gezet.

(+0,36%): Met dank aan Jefferies dat de bodemonderzoeker op de kooplijst heeft gezet. AkzoNobel (-0,28%): Gefeliciteerd! Het bedrijf staat inmiddels 105 aan de beurs genoteerd. Een mooi verjaardagscadeau is er niet bij.

(-0,28%): Gefeliciteerd! Het bedrijf staat inmiddels 105 aan de beurs genoteerd. Een mooi verjaardagscadeau is er niet bij. Pharming (+3,01%) profiteert ook vandaag van de leuke omzetverrassing van gisteren.

(+3,01%) profiteert ook vandaag van de leuke omzetverrassing van gisteren. Alfen (+4,00%) krabbelt wat op na de forse koersverliezen van de eerste beursdagen van dit jaar.

(+4,00%) krabbelt wat op na de forse koersverliezen van de eerste beursdagen van dit jaar. Ebusco (-4,85%): Oei! Jefferies heeft het koersdoel van gehalveerd tot €4. Voor aandeelhouders van de elektrische bussenbouwer is het een hard gelag. Het aandeel sloot de eerste handelsdag in oktober 2021 af op bijna €24. Daar is nu nog €4,35 van over.

(-4,85%): Oei! Jefferies heeft het koersdoel van gehalveerd tot €4. Voor aandeelhouders van de elektrische bussenbouwer is het een hard gelag. Het aandeel sloot de eerste handelsdag in oktober 2021 af op bijna €24. Daar is nu nog €4,35 van over. JDE Peet (-0,18%) Verkoopadvies van BNP Paribas laat minimale sporen na.

(-0,18%) Verkoopadvies van BNP Paribas laat minimale sporen na. NX Filtration (-9,28%) Bij de waterzuiveraar blijft het wachten op orders. Beleggers werden vanochtend getrakteerd op een nieuwe omzetwaarschuwing.

(-9,28%) Bij de waterzuiveraar blijft het wachten op orders. Beleggers werden vanochtend getrakteerd op een nieuwe omzetwaarschuwing. BMW (-0,38%) De Duitse autobouwer meldde vanochtend in 2023 6,5% meer auto's te hebben verkocht. Vooral de verkoop van elektrische auto (+74% tot 374.000 voertuigen) was indrukwekkend.

(-0,38%) De Duitse autobouwer meldde vanochtend in 2023 6,5% meer auto's te hebben verkocht. Vooral de verkoop van elektrische auto (+74% tot 374.000 voertuigen) was indrukwekkend. Boeing (-1,14%) heeft ook vandaag last van het zoveelste incident met een Boeing 737 Max waarbij ditmaal tijdens een vlucht een deurpaneel losraakte en van grote hoogte naar beneden viel.

(-1,14%) heeft ook vandaag last van het zoveelste incident met een Boeing 737 Max waarbij ditmaal tijdens een vlucht een deurpaneel losraakte en van grote hoogte naar beneden viel. Tesla (-2,19%). Dat over ceo Elon Musk het verhaal gaat dat hij aan de drugs zit (LSD, ketamine, xtc, cocaïne etc) helpt de koers niet vooruit.

(-2,19%). Dat over ceo Elon Musk het verhaal gaat dat hij aan de drugs zit (LSD, ketamine, xtc, cocaïne etc) helpt de koers niet vooruit. Juniper Networks (+22,40%), want HPE wil de tent kopen.

Adviezen

Shell kwam gisteren met voorlopige cijfers waarop de markt negatief reageerde. Vandaag regent het koopadviezen. Ook de Belgische bierbrouwer staat positief in de belangstelling.

Bron: Guruwatch

Agenda vrijdag 10 januari 2024

Geen Nederlandse bedrijfscijfers.

Ook geen agendapunten van buitenlandse bedrijven.



Macronieuws? In Amerika komen om 13.00 de wekelijkse hypotheekvragen uit, om 16.00 uur de Amerikaanse groothandelsvoorraden in november, en om 16.30 uur de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden. Geen zaken om de wekker te zetten.

En dan nog even dit

Super Mario is nog niet uitgediend

Mario Draghi wordt genoemd als de volgende president v/d Europese Commissie. https://t.co/KnGBvWjvmC



In dat geval zou de (munt)unie geleid worden door een Italiaan en een Francaise (Lagarde, ECB). Wat vroeger op de rand van de guldenmunten stond, is dan m.i. van toepassing! — edin mujagic (@edinmujagic) January 9, 2024

Sterke arbeidsmarkt houdt economie overeind

Werkloosheid in Europa zakt naar laagste niveau ooithttps://t.co/Dmvfv5CxXu — NU.nl (@NUnl) January 9, 2024

Rood vlaggetje?

Large speculators back to building net short positions for S&P 500 futures (though not as extreme as last year) pic.twitter.com/aYWDOHwgmi — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) January 9, 2024

Waarom niet?

?? JUST IN:



*STANDARD CHARTERED BANK SAYS #BITCOIN COULD REACH $200,000 BY END OF 2025 IF SPOT ETFS ARE APPROVED



DO YOU AGREE OR DISAGREE? pic.twitter.com/TKZO8QrI8z — Investing.com (@Investingcom) January 9, 2024

De grote chiphoop van Europa komt uit de polder

"The closest thing Europe has to Silicon Valley" – that's us, according to @TheEconomist! We're proud to be at the forefront of Europe's tech ecosystem, as captured in this latest article.



Learn about our technology and why it matters for innovation. https://t.co/9wZLE10UqZ — ASML (@ASMLcompany) January 9, 2024

Over de zoektocht naar potentiële disruptors

Wie wil niet de nieuwe Google ontdekken?

Q&A: Baillie Gifford portfolio managers Thomas Coutts and Lawrence Burns on cutting through the noise to find industry disruptors. https://t.co/LRL5Br6tdR#VanguardInsights #Investing — Vanguard (@Vanguard_Group) January 9, 2024

Niet de Magnificent Seven maar cruisemaatschappijen waren de grote winnaars van 2023

Beurs in Beeld | Bij de winnaars van 2023 wordt snel gedacht aan de technologieaandelen van de Magnificent 7. De meeste daarvan legden het af tegen de koersprestaties van beursgenoteerde cruise lines | Lees verder ???? https://t.co/z8kGiCyuZ1#beleggen #aandelen #investeren #beurs pic.twitter.com/nK5RaaRnyw — Beleggers Belangen (@BelBelnl) January 9, 2024

U wilt weten waarom bitcoin zo hard is gestegen?