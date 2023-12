Kerstrally op Wall Street houdt onverkort aan, Azië stijgt mee

Wall Street doet niet aan tweede Kerstdag en dus werd er gisteren gewoon gehandeld, zij het op een wat lager pitje dan gebruikelijk. Echt heel spannend was het gisteren niet in de VS, maar de beurzen wisten toch nog een klein winstje bijeen te sprokkelen. Alle drie de grote indices wonnen tussen de 0,4% en 0,5%, terwijl de kleinere aandelen de Russell 2000-index zelfs een boost van 1,4% gaven.

En o ja, de S&P 500 flirtte gisteren met zijn eerdere all time high stand van 4.796:

Intel (+ 5,2%) stal de show dankzij een bericht dat de chipproducent een subsidie van zo’n $3,2 miljard in de wacht had gesleept van Israël voor de bouw van een nieuwe fabriek. Een flink bedrag, al zal de totale investering voor Intel zo’n $25 miljard bedragen.

Verder maakte Bristol Meyers Squibb (- 1,6%) zijn tweede miljardenovername van deze maand bekend. Het concern koopt voor zo’n $4,1 miljard RayzeBio (+ 100%), na eerder al Karuna Therapeutics over te hebben genomen voor $14 miljard.

En er zijn nog meer all time highs is zicht. Goud bijvoorbeeld: het edelmetaal profiteert enerzijds van een zwakkere Amerikaanse dollar en anderzijds loopt de markt al vooruit op renteverlagingen van de Fed:



Bron: Trading Economics



Wat staat beleggers zoal te wachten deze eerste handelsdag na Kerst? Er hoeft van de agenda alvast bar weinig te worden verwacht, want die is praktisch leeg. Verder is de handel traditioneelgetrouw dun tussen Kerst en Oud & Nieuw en dat kan soms tot overdreven koersuitslagen leiden.

Prosus lijkt vandaag op een deel van de opgelopen verliezen van afgelopen vrijdag te kunnen inlopen: Tencent steeg afgelopen nacht met ruim 4% op geluiden dat de Chinese overheid mogelijk enige soepelheid zal betrachten voor de game-industrie.

Het zal de meubelen voor beleggers niet redden: de Chinese CSI - omgerekend naar euro's - staat ytd op een min van 20%. Pijnlijk, zeker vergeleken met de S&P 500 performance (+ 20%) op dezelfde vergelijkingsbasis.

De AEX lijkt af te stevenen op een licht hogere opening van +0,5%. Dat is in lijn met de overige Europese beurzen.

De indicatoren dan:

De Europese futures noteren rond een half procent hoger

Azië liet vannacht veelal 1% - 1,5% hogere koersen zien, rebound in Chinese techfondsen

De VIX is werkelijk niet vooruit te branden rond de 13,2

Amerikaanse dollar verzwakt verder versus de euro op 1,104

Tienjaarsrente VS daalt tot onder de 3,9%,

Olie stijgt zo'n 2,5% op oplopende spanningen in het Midden Oosten

Goud doet het best aardig, maar echt los van de $2.000-grens is het edelmetaal nog steeds niet

Crypto is ineens weer uit de gratie en noteert nu rond de $42k

