Lagere olieprijs niet onwelkom voor kwakkelende economieën

Het meest opvallende vandaag op de financiële markten was toch wel de scherpe daling van de olieprijs. De aanleiding tot een circa 4% dalende olieprijs was niet zo lastig om te vinden. Een vergadering van de Opec+ is uitgesteld: hoogstwaarschijnlijk zijn de kartelleden het niet eens over the way forward waar het productiebeperkingen betreft.

De meeting is nu uitgesteld tot 30 november, waarmee tijd wordt gekocht om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Volgens Bloomberg is vooral Saoedi Arabië nogal ontstemd over de houding van een aantal andere kartelleden.

OPEC+ meeting scheduled for this weekend is delayed after Saudi Arabia expressed dissatisfaction with other members’ oil output https://t.co/NROL7EX4kn via @markets — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 22, 2023

Net als de centrale banken geldt ook voor de Opec+ een balanceeract. Enerzijds willen de leden het liefst zoveel mogelijk olie oppompen, want inkomsten. Anderzijds geldt dat een olieoverschot zal leiden tot lagere prijzen. Wordt vervolgd.

Damrak

Dan over naar het Damrak waar een vriendelijke, prijshoudende stemming heerste. De meeste macrocijfers konden beleggers niet boeien. Zo daalden de orders voor duurzame goederen in de VS wat sterker dan verwacht, daalde het aantal nieuwe steunaanvragen in opnieuw de VS en is de Europese consument een tikje somber gestemd. Een en ander werd schouderophalend ontvangen.

Op het Damrak was opnieuw Avantium de ster van de dag, terwijl ook staalfonds Aperam een aardige winst kon bijschrijven. Beleggers deden Brunel echter van de hand, evenals Shell en AMG. De koersbewegingen zijn deels te verklaren, die vindt u onderop deze pagina.

De AEX heeft zich dankzij een bescheiden plusje vandaag van 0,2% wel boven de 760 punten genesteld.

Top drie stijgers/dalers

Nvidia

Nvidia heeft weer de toch al best hoge verwachtingen weten te verslaan. De omzet in het derde kwartaal is uitgekomen op maar liefst $18,1 miljard. Bij de vorige kwartaalpresentatie werd een verwachting van $16 miljard gegeven.

Kunnen beleggers nog instappen ondanks de koersrally? Meer bij IEX Premium:

Verdrievoudiging van de omzet export China een pijnpunt IEX Premium https://t.co/4GYZwS29N3 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 22, 2023

Zoom Video

Zoom wist de omzet te doen groeien in het derde kwartaal van zijn fiscale 2024, al loopt het tempo van de groei steeds verder terug. De omzet steeg met 3,2% tot $1,1 miljard. Hoewel er dus nog steeds van groei sprake is, valt deze in het niet bij de groeicijfers van tijdens de pandemie. Een nadere analyse van de IEX Beleggersdesk:

Groei Zoom vertraagt verder IEX Premium https://t.co/eJlIUXtdJx via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 22, 2023

Acomo

Handelshuis Acomo deed gisteravond een voor het concern ongebruikelijke stap door met een tussentijdse trading-update te komen. Dit in een poging de recent ontstane onrust rond het concern weg te nemen.

De headlines rond Acomo zijn - toch tamelijk afwijkend voor het concern - veelal negatief van aard. Zo werd er onverwachts een flink, nog lopend verlies geleden op posities in cacao-futures (lees hier meer) en stapte recent ook al onverwachts de topvrouw van het concern op, om "persoonlijke redenen". Wij duiken wat dieper in de materie:

Poging tot damage control Acomo half geslaagd IEX Premium https://t.co/L6SXCyEpJh via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 22, 2023

Microsoft

De commotie bij OpenAI lijkt inmiddels ten einde. In grote lijnen lijkt er niet veel veranderd. Er is overeengekomen dat Altman weer terugkomt als CEO, wat betekent dat de honderden werknemers van OpenAI nu niet overstappen naar Microsoft. Is Microsoft de grote winnaar:

Microsoft: Chaos bij OpenAI lijkt alweer ten einde IEX Premium https://t.co/yhgwA4as05 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 22, 2023

Optietip

Beleggers kunnen bij IEX Premium allereerst terecht voor fundamentele, echt onafhankelijke analyses. Meer de Beleggersesk heeft meer in huis, optieconstructies bijvoorbeeld:

Optiepositie op de QQQ IEX Premium https://t.co/DVKgHNLQY1 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 22, 2023

Wall Street

In de VS gingen de financiële markten licht optimistisch van start in aanloop naar Thanksgiving. Let op: Wall Street houdt morgen zijn deuren gesloten en kent vrijdag slechts een halve handelsdag.

De cijfers van powerhouse Nvidia (- 3%) kwamen boven verwachting uit, zo werd gister nabeurs bekend, maar beleggers toonden zich desondanks ontevreden. En ook producent van landbouwmachines Deere (- 6%) ging onderuit op zijn outlook.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq tamelijk eensgezind zo'n 0,4% in de plus.

Rentes

Relatieve rust op het rentefront, de meeste Europese rentes deden een ministapje terug, het VK uitgezonderd.

Tienjaarsrente Nederland 2,87% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,53% (min 3 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,11% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente Italië 4,29% (min 3 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,43% (plus 1 basispunt)

Tienjaarsrente VK 4,18% (plus 7 basispunten)

Brede markt

Alle aandacht van beleggers ging uit naar de hard afkomende olieprijs (zie verder commentaar bovenaan). Desondanks wisten de meeste Europese beurzen, mede onder invloed van een hoger geopend Wall Street, de weg omhoog te vinden, al bleven de winsten bescheiden.

Verder weinig schokkends: de VIX blijft stuk, goud komt maar niet los van de $2.000 en ook op valutavlak was er niet zo bar veel te beleven.

Het Damrak

Adyen (+ 0,7%) heeft zich dankzij een overtuigende business update weer duidelijk boven de €1.000 genesteld.

(+ 0,7%) heeft zich dankzij een overtuigende business update weer duidelijk boven de €1.000 genesteld. Besi (- 0,8%) moest na een lange rally vandaag iets van de behaalde koerswinst inleveren, in tegenstelling tot beide andere chippers.

(- 0,8%) moest na een lange rally vandaag iets van de behaalde koerswinst inleveren, in tegenstelling tot beide andere chippers. Shell (- 2,1%) moest logischerwijs vandaag wat inleveren op de met circa 4% gedaalde olieprijs.

(- 2,1%) moest logischerwijs vandaag wat inleveren op de met circa 4% gedaalde olieprijs. Aperam (+ 3,1%) profiteerde van een opwaardering tot kopen van een Franse zakenbank.

(+ 3,1%) profiteerde van een opwaardering tot kopen van een Franse zakenbank. Corbion (+ 1,2%) blijft er als de spreekwoordelijke natte krant bij liggen en zal met iets meer moeten komen dan alleen een sterk groeiende, maar nog erg kleine algendivisie.

(+ 1,2%) blijft er als de spreekwoordelijke natte krant bij liggen en zal met iets meer moeten komen dan alleen een sterk groeiende, maar nog erg kleine algendivisie. Fugro (- 1,1%) moest ook een stapje terugdoen onder invloed van een stevig dalende olieprijs.

(- 1,1%) moest ook een stapje terugdoen onder invloed van een stevig dalende olieprijs. Avantium (+ 6,2%) lijkt nog steeds te profiteren van nieuws dat eerder deze week naar buiten kwam. De IEX Beleggersdesk denkt er het zijne van .

(+ 6,2%) lijkt nog steeds te profiteren van nieuws dat eerder deze week naar buiten kwam. De IEX Beleggersdesk . Brunel (- 4,5%) lag vandaag aardig onder druk, zo op het eerste gezicht zonder concreet nieuws, maar allicht is de detacheerder ook wat gevoelig voor een dalende olieprijs.

(- 4,5%) lag vandaag aardig onder druk, zo op het eerste gezicht zonder concreet nieuws, maar allicht is de detacheerder ook wat gevoelig voor een dalende olieprijs. Op de lokale markt is het relatief rustig rond Renewi (+ 1,3%) sinds het afgeketste bod op het concern.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 23 november

00:00 HAL - Cijfers derde kwartaal

08:45 Ondernemersvertrouwen - November (Fra)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (Dld)

09:30 Riksbank - Rentebesluit (Zwe)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (VK)

13:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

15:30 Wall Street gesloten op Thanksgiving

En dan nog even dit

Budgetcrisis in het ooit zo solide Duitsland

Germany’s ruling coalition is locked in talks to resolve an unprecedented budget crisis triggered by last week’s shock budget ruling by the country’s top court -- what happens next? https://t.co/zhsp1oDcVv — Bloomberg Markets (@markets) November 22, 2023

Dat kan gevolgen krijgen voor subsidies die Intel zijn toegezegd in Duitsland

German court ruling could cost Intel billions of euros in subsidies - state minister https://t.co/i4KAnwaaoo pic.twitter.com/KEDl05srAq — Reuters (@Reuters) November 22, 2023

Wordt 2024 dan eindelijk weer een goed obligatiejaar?

Bonds are flashing a ‘smile’ after historically bad stretch, a promising sign for 2024 https://t.co/AkuvRWsj4a — MarketWatch (@MarketWatch) November 22, 2023

Duitse economie doet het ook niet best

Good Morning from #Germany, where growth forecasts for 2024 have been cut following the budget chaos after the Constitutional Court declared govt's spending plans unconstitutional. The consensus now expects GDP growth for Germany of just 0.4% for the coming year. pic.twitter.com/QAVRkeqchs — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 22, 2023

All time highs weer in zicht in de VS, behalve bij de smallcaps

The Nasdaq 100 and S&P 500 ETFs are now less than 2% below their all-time high while the Russell 2000 ETF (small caps) is 24% below its high and the ARK Innovation ETF is 71% below its high. pic.twitter.com/2c8RSJuBG7 — Charlie Bilello (@charliebilello) November 22, 2023

Zakenbank RBC ziet dat alvast wel gebeuren