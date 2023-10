Marktsentiment niet over om naar huis te schrijven

Beleggers hebben opnieuw een moeizame, wat onrustige hadnelsweek achter de rug. Spanningen in het Midden Oosten, de oorlog in de Oekraïne lijkt naar de achtergrond verdwenen maar speelt volop, een ECB die de (rente-)hakken in het zand lijkt te zetten en natuurlijk een hele reeks aan derdekwartaalcijfers.

Het sentiment is wat bearish, bedrijven die niet aan de verwachtingen kunnen voldoen worden daar hard op afgerekend. De markt wil even niet, uitzonderingen daar gelaten. We zullen het woord 'eindejaarsrally' nog maar even niet van stal halen.

De AEX deed deze week een bescheiden poging iets van de eerdere koersschade in te lopen, maar sluit per saldo toch lager dan een week geleden, al is de daling uiterst beperkt.

Damrak

Het Damrak ging nog licht positief van start, wist een groot deel van de dag in het groen te blijven, maar hield dat op het slot van de handel niet vast. Hoewel de koersuitslag bij de AEX beperkt bleef, waren er aardig wat individuele fondsen met meer beweging.

Zo vielen de cijfers van muziekuitgever UMG niet in de smaak, werd Adyen opnieuw afgewaardeerd en bleven beleggers teleurgesteld rond Unilever. ASMI, DSM-Firmenich en Philips boden even tegenwicht.

Veel midkapfondsen zijn flink gesloopt dit jaar, maar vandaag werden een aantal afgestrafte fondsen toch leuk hoger gezet. We noemen een SBMO, Signify en Van Lanschot als voorbeelden. Opvallend genoeg behoorde het relatief defensieve JDE Peet's tot de grootste dalers.

Tot slot was er bij de kleinere fondsen sprake van een weinig eenduidig beeld met aardige winsten voor Fastned, TomTom en Vastned, terwijl Ebusco weer eens werd afgeserveerd.

De AEX eindigde de week in mineur en verloor 0,7% om te sluiten op een stand van ruim 714 punten.

Top drie stijgers/dalers

Pharming

Het gaat best goed met het Leidse Pharming. De derdekwartaalcijfers lieten een bemoedigende groei van de omzet zien, de verkopen van Ruconest waren sterk en ook de eerste omzet uit Joenja staat inmiddels in de boeken. Dit mogen beleggers de komende tijd verder zoal verwachten:

Verkopen Ruconest stuwen omzet Pharming IEX Premium https://t.co/4ylC2DMqVX via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 27, 2023

Amazon

Amazon heeft een sterk kwartaal achter de rug, met name dankzij de e-commere-activiteiten. De groei van AWS was weer matig, maar de winstgevendheid verbeterde wel. Dat de cloudgroei achterbleef bij concurrenten Microsoft en Alphabet komt waarschijnlijk deels doordat Amazon op achterstand staat als het aankomt op AI-mogelijkheden. Meer bij IEX Premium:

Amazon koopt AI in IEX Premium https://t.co/0cSHhXZV1c via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 27, 2023

Meta

De kwartaalcijfers van Meta roepen enige déjà vu op. De resultaten over het afgelopen kwartaal zijn keurig: een omzetgroei van 23,2% naar $34,1 miljard en een winststijging van maar liefst 163,5 % naar $11,6 miljard. Die stijging komt vooral door het terugschroeven van de uitgaven. Meta heeft flink gesneden in de kosten, onder andere door het personeelsbestand in te krimpen. Daarvan profiteert het nu:

Meta wil meer investeren maar is onzeker over de omzet in 2024 IEX Premium https://t.co/QnWIRVf8HI via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 27, 2023

Sanofi

Het aandeel Sanofi gaat vandaag spijkerhard onderuit op de beurs. De Franse farmaceut behoort in de regel tot de minst volatiele aandelen van de CAC 40, maar dat is dit keer anders. Er staat momenteel een min van liefst 17% op het bord. De trigger wordt niet zozeer gevormd door de tegenvallende derdekwartaalcijfers, maar door een teleurstellende strategie-update. Een verdere analyse van de Beleggersdesk is hier te vinden:

Lelijke tegenvaller voor Sanofi IEX Premium https://t.co/yHpaE1gVuS via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 27, 2023

Vastned

De trading update van winkelfonds Vastned lijkt een beetje een moetje, want het fonds zegt eigenlijk niks en wil kennelijk ook niet veel zeggen. Misschien ook wel logisch, want het zit midden in een desinvesteringsprogramma en gesprekken over herfinanciering. Toch zouden beleggers iets meer houvast moeten kunnen krijgen. Een nadere analyse van de IEX Beleggersdesk:

Vastned: focus op herfinanciering en desinvesteringen IEX Premium https://t.co/piYAaCy8ox via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 27, 2023

Unibail

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft ook over het derde kwartaal operationeel goed gedraaid. De autonome bruto huurgroei versnelde zelfs en bedraagt over de eerste negen maanden een mooie 11,5%. URW slaagt er dus goed in de inflatie door te berekenen. Nieuws over grote desinvesteringen in de Verenigde Staten is er nog altijd niet. Meer bij IEX Premium:

Nog altijd geen duidelijkheid over dividend bij Unibail-Rodamco-Westfield IEX Premium https://t.co/3EpV5Tl23p via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 27, 2023

IEX Beleggerspodcast

Het is alweer vrijdag en dat betekent voor de vaste bezoekers van IEX ook weer een onvervalste IEX Beleggerspodcast! Nu gebeurt er van alles op de financiële markten, zeker met de vele derdekwartaalcijfers en dus meer dan genoeg te bespreken, zoals: Adyen, Unilever, Microsoft, Philips, Flow Traders en meer.

De podcast valt hier te beluisteren:

IEX BeleggersPodcast: Dit voelt als een bear market IEXnl https://t.co/g6yzBmfcyH via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 27, 2023

Wall Street

In de VS openden de financiële markten verdeeld, met enig verlies voor de Dow Jones en winst voor de S&P 500 en Nasdaq. Ford (- 9%) kwam gisteren nabeurs met een tegenvaller en ook de oil majors Exxon Mobil (- 2%) en Chevron (- 5%) stelden wat teleur. Een stevige winst was er juist weggelegd voor Amazon (+ 8%) en Intel (+ 9%).

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones 0,1% in de min, de S&P 500 won 0,4% terwijl de Nasdaq een rebound van 1,3% liet zien.

Rentes

Een relatief kalme dag ook op de internationale obligatiemarkten. De meeste rentes deden een bescheiden stapje terug. Dat zal vooral in Italië tot enige opluchting leiden vermoedelijk, al valt ook een rente van 4,8% voor de Italianen niet te behappen op termijn.

Tienjaarsrente Nederland 3,19% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,82% (min 3 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,46% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,80% (min 6 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,85% (plus 1 basispunt)

Tienjaarsrente VK 4,59% (min 1 basispunt)

Brede markt

De bredere markt gaf een relatief rustig beeld te zien, met weinig echt opvallende uitschieters. Het sentiment is zeker nog niet goed, althans met een bullish blik bekeken. Kleine verliezen veelal in Europa, een verdeeld Wall Street en verder weinig actie, al sluipt de VIX wel richting de 20. Goud en olie bewegen amper, evenals bitcoin, terwijl de euro/dollar stabiliseert rond de 1,06.

Het Damrak

DSM-Firmenich (+ 1,2%) zit al geruime tijd in de hoek waar de klappen vallen en kan gezien worden als fallen angel. Terecht, dat is vraag twee

(+ 1,2%) zit al geruime tijd in de hoek waar de klappen vallen en kan gezien worden als fallen angel. Terecht, dat is vraag twee Unilever (- 2,3%) had mogelijk nog last van een weinig inspirerende strategie-update van de nieuwe topman, maar de Q3-cijfers waren ok

(- 2,3%) had mogelijk nog last van een weinig inspirerende strategie-update van de nieuwe topman, maar de Q3-cijfers waren ok UMG (- 7,2%) wist niet geheel aan de marktverwachtingen te vodoen met zijn Q3-cijfers

(- 7,2%) wist niet geheel aan de marktverwachtingen te vodoen met zijn Q3-cijfers AF-KLM (+ 0,4%) had ook cijfers, maar valt als belegging niet serieus te nemen, al denkt de Nederlandse overheid daar ongetwijfeld anders over

(+ 0,4%) had ook cijfers, maar valt als belegging niet serieus te nemen, al denkt de Nederlandse overheid daar ongetwijfeld anders over Corbion (- 0,1%) verkeert in tamelijk zwaar weer en de verwachte verkoop van een Amerikaans onderdeel loopt vertraging op

(- 0,1%) verkeert in tamelijk zwaar weer en de verwachte verkoop van een Amerikaans onderdeel loopt vertraging op Signify (+ 5,1%) behaalde een licht meevallende marge over Q3, maar de resultaten waren zeker niet briljant

(+ 5,1%) behaalde een licht meevallende marge over Q3, maar de resultaten waren zeker niet briljant B&S Group (- 1,2%) schoot voroige week vrijdagmiddag laat ineens omhoog, geen nieuws, en valt nu weer even zo gemakkelijk terug

(- 1,2%) schoot voroige week vrijdagmiddag laat ineens omhoog, geen nieuws, en valt nu weer even zo gemakkelijk terug Pharming (+ 0,7%) presenteerde gisteren al een stevige set Q3-cijfers en wordt daar voor een tweede dag op rij voor beloond

(+ 0,7%) presenteerde gisteren al een stevige set Q3-cijfers en wordt daar voor een tweede dag op rij voor beloond Vastned (+ 7,0%) lijkt pas in tweede instantie beloond te worden voor de Q3-cijfers van gisteren

(+ 7,0%) lijkt pas in tweede instantie beloond te worden voor de Q3-cijfers van gisteren Op de lokale markt actie bij GeoJunxion (+ 21,4%) dat al zijn activiteiten van de hand wil doen

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 30 oktober

06:30 Producentenprijzen - September (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Oktober (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen en economisch sentiment - Okt def. (eur)

13:00 McDonald's - Cijfers derde kwartaal (VS)

14:00 Inflatie - Oktober vlpg (Dld)

En dan nog even dit

Amazon ziet terughoudende consumenten

Amazon is in wary mood ahead of the key holiday shopping season. The e-commerce titan said that consumers were being cautious about spending https://t.co/9RG7UXU1Ow pic.twitter.com/BGvJAHtppY — Reuters (@Reuters) October 27, 2023

Energietransitie Duitsland verre van geslaagd

Good Morning from Germany where the transition to green energy is costing not only consumers but also shareholders of green energy comps. For example, Siemens Energy saw a significant drop in its stock market value, losing ~€20bn from ATH. In fact, when you add up the values of… pic.twitter.com/J0vhwe5O11 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 27, 2023

De markt slaat de plank meestal mis rond de Fed

The market is almost always wrong about what the Fed will do next, Wall Street economist warns https://t.co/6FPracFHiL — MarketWatch (@MarketWatch) October 27, 2023

Kwaliteit kent geen prijs

A £760 steak from Japan must be very well done https://t.co/ovRwDEEG3e | opinion — Financial Times (@FT) October 27, 2023

Cijfers Chevron schieten tekort

Chevron profit fell short of analysts’ expectations despite strengthening oil and fuel markets https://t.co/n84lrfSQ2N — Bloomberg Markets (@markets) October 27, 2023

Sanofi stelt beleggers lelijk teleur