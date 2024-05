Europese beurzen openen naar verwachting iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een iets lagere opening tegemoet, nu verschillende Fed-prominenten de hoop op een vlotte renteverlaging temperden.

IG voorziet een openingsverlies van 47 punten voor de Duitse DAX en een min van 28 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 14 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. Na de belangrijke woensdag, waarop de Amerikaanse inflatiecijfers centraal stonden, namen beleggers gas terug.

Na het inflatierapport uit de VS lijken de markten de verwachte rentetarieven van de Federal Reserve in te prijzen op het juiste niveau, zeiden analisten van Pepperstone.

De macrocijfers van donderdag uit de VS geven volgens KBC echter een gemengd beeld.

Volgens Commerzbank zijn de obligatiemarkten in rustiger vaarwater gekomen na het verschijnen van de Amerikaanse macrocijfers van woensdag. Inkomende data uit de eurozone en toespraken van ECB-bestuurders kunnen de Duitse Bund ondersteuning bieden, volgens de Duitse bank.

De Duitse tienjaarsrente noteerde donderdag op 2,44 procent.

Op macro-economisch vlak was het donderdag rustig in de eurozone. Vanuit Japan kwam het nieuws dat de economie daar in het eerste kwartaal met 0,5 procent is gekrompen. Er was een krimp van 0,4 procent voorzien.

"Tegenvallende groeicijfers verkleinen de kans op een volgende renteverhoging door de Bank of Japan", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deden verzekeraars goede zaken, met winsten tot bijna 2 procent voor Hannover Re en Munich Re. Sectorgenoot Aegon kwam met kwartaalcijfers in Amsterdam en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro aan. Het aandeel steeg 0,9 procent.

Merck KGaA steeg 1,7 procent in de Duitse DAX, terwijl Sartorius 5,2 procent liet gaan. Siemens verloor zelfs 6,8 procent na het openen van de boeken. De cijfers vielen tegen. Analisten van RNC Capital Markets wezen verder op de verkoop van Innomotics die de onderneming verder moet versimpelen. Siemens verkoopt Innomotics voor 3,5 miljard euro aan KPS Capital Partners.

In Parijs ging ArcelorMittal aan kop, met een plus van 2,9 procent, mits gecorrigeerd voor het ex-dividend. Verder waren de winsten vrij bescheiden in de CAC 40. TotalEnergies en Safran daalden 1,5 tot 2 procent.

Telecom- en techbedrijf BT Group verhoogde bij de jaarcijfers donderdag het dividend, volgens Citi Research een teken van vertrouwen in het plan om de omzet per gebruiker te verhogen. De koers steeg 17,2 procent in Londen.

KBC heeft de winst in het eerste kwartaal veel minder sterk zien dalen dan was verwacht, dankzij meevallende inkomsten. KBC kondigde verder aan dat het een buitengewoon interim-dividend van 0,70 euro per aandeel zal uitkeren. Het aandeel daalde toch 2,7 procent in Brussel.

Na cijfers daalde Syensqo met 0,6 procent in de Bel20. Zakenbank Jefferies sprak echter van meevallende resultaten in het eerste kwartaal. Umicore was donderdag ook een sterke daler in de Belgische sterindex met een koersverlies van 4,5 procent na het verrassende vertrek van de CEO.

Euro STOXX 50 5.072,45 (-0,6%)

STOXX Europe 600 523,62 (-0,2%)

DAX 18.738,81 (-0,7%)

CAC 40 8.188,49 (-0,6%)

FTSE 100 8.438,65 (-0,1%)

SMI 11.946,66 (+0,4%)

AEX 913,56 (+0,02%)

BEL 20 3.995,10 (-0,9%)

FTSE MIB 35.410,13 (+0,1%)

IBEX 35 11.299,30 (-0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een min of meer vlakke opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag dicht bij huis gebleven en sloten net onder de records die een dag eerder werden gevestigd. De Dow Jones index steeg tijdens de sessie even boven de 40.000 punten, maar wist daar niet boven te blijven.

Beleggers namen een adempauze nadat een dag eerder een aantal belangrijke macrodata verschenen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse detailhandelsverkopen daalden onverwacht en de inflatiecijfers bevatten geen nare verrassingen.

"Zowel de inflatie- als de detailhandelscijfers gisteren in de VS bevestigden het standpunt dat het huidige monetaire beleid restrictief genoeg is. De markten beschouwden beide data als extra bewijs dat de rente zal worden verlaagd. En als we kijken naar de Fed Fund Future voor september, is een renteverlaging tegen die tijd bijna een gegeven", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

"Als ik [woensdag] ergens verbaasd over was, dan was het wel over het cijfer van de controlegroep voor de detailhandel. Dit cijfer is exclusief auto's, tankstations, voedingsmiddelen en bouwmaterialen. Dat cijfer was veel zwakker dan verwacht. Als die trend aanhoudt, zien we de Fed misschien ook eerder dan verwacht meer dovish worden", zei de expert van Bank Edmond de Rothschild.

Toch waarschuwde John Williams van de New York Fed donderdag dat het nog te vroeg is om de rente te verlagen. En zijn collega van de Cleveland Fed, Loretta Mester, hintte erop dat de hogere rentes nog wel even aan zullen houden.

De markten gaan momenteel uit van 51 basispunten aan renteverlagingen door de Fed dit jaar, waarbij de verlaging in september bijna volledig is ingeprijsd, waardoor er weinig ruimte is voor een rally in staatsobligaties, aldus Jefferies.

"Wij zijn voorstander van twee renteverlagingen door de Fed, te beginnen in september, en zien niet veel ruimte voor een [obligatie]rally vanaf de huidige niveaus." De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdagavond op 4,386 procent, terwijl de tweejarige variant op 4,806 procent stond.

Niet iedereen is overtuigd van het huidige positieve marktsentiment. JPMorgan CEO Jamie Dimon zei donderdag dat "blije praatjes" aandelen hoger stuwen, maar dat hij bij zijn standpunt blijft dat de kans op een zachte landing voor de Amerikaanse economie ongeveer de helft is van wat de markten verwachten.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen kwam uit op 222.000, goed voor een daling met 10.000. De verwachting lag op 221.000 nieuwe aanvragen.

De industriële productie in de VS is in april stabiel gebleven, waar een lichte stijging van 0,1 procent was voorzien.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in mei sterker dan verwacht gedaald. De zogeheten Philly Fed index daalde van 15,5 in april naar 4,5 in mei. Er werd vooraf door economen gerekend op een daling tot 8,0.

De Amerikaanse importprijzen zijn in april gestegen met 0,9 procent op maandbasis, waar een stijging van 0,3 procent was voorzien. De exportprijzen stegen met 0,5 procent op maandbasis.

Het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS is in april met 5,7 procent gestegen, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen onder druk stond en op maandbasis met 3,0 procent daalde.

De olieprijzen zijn donderdag verder gestegen. Bij een settlement van 79,23 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent duurder.

"De financiële markten zetten nu in op een renteverlaging door de Federal Reserve in september, wat de dollarkracht moet blijven temperen", volgens analisten van StoneX. Dat is gunstig voor de olieprijzen.

Bedrijfsnieuws

Walmart heeft in het afgelopen kwartaal de winst sterk zien stijgen, terwijl ook de omzet steeg, en de retailreus besloot om de winstverwachting voor heel het jaar iets naar boven bij te stellen. Het aandeel steeg 7,0 procent.

Deere & Co heeft donderdag de winstverwachting voor dit boekjaar juist opnieuw verlaagd, na een daling van de omzet en het resultaat in het afgelopen kwartaal. Het aandeel daalde 4,7 procent.

Cisco Systems rapporteerde woensdag nabeurs een beter dan verwachte omzet in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar, waarbij de overname van Splunk de resultaten een impuls gaf. De omzetverwachting bleek hoger dan verwacht. Aandelen van Cisco daalden toch 2,7 procent.

Baidu heeft in het eerste kwartaal minder winst geboekt op een licht groeiende omzet. Dat maakte het Chinese internet- en AI-bedrijf donderdag bekend. De Amerikaanse notering van Baidu steeg 1,6 procent.

JD.com heeft in het eerste kwartaal de winst zien stijgen. Dat maakte het Chinese technologiebedrijf met een notering op Wall Street donderdagmiddag bekend. Het aandeel won 2 procent.

De Europese Commissie is donderdag formeel het onderzoek gestart naar mogelijke schending van wetgeving ter bescherming van minderjarigen door Meta, de eigenaar van onder meer Facebook en Instagram. Het aandeel Meta daalde 1,7 procent.

Meme-aandelen GameStop en AMC Entertainment leverden respectievelijk 30 en 15 procent in, volgend op de daling van woensdag en flinke stijgingen in de voorgaande dagen. Op weekbasis noteren de aandelen nog altijd fors hoger.

De aandelen van Under Armour daalden een procent ondanks dat de kledingretailer van een herstructureringsplan bekendmaakte dat de groei moet aanwakkeren.

Applied Materials kwam nabeurs met kwartaalcijfers die boven de verwachting bleken. In aanloop naar de resultaten daalde het aandeel ruim een procent. In de nabeurshandel kwam daar een verlies van bijna 2 procent bovenop.

S&P 500 index 5.297,10 (-0,2%)

Dow Jones index 39.869,38 (-0,1%)

Nasdaq Composite 16.698,32 (-0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld, maar zonder grote uitslagen.

In China bleken de detailhandelsverkopen in april gestegen, maar minder hard dan in maart. De Industriële productie steeg juist wel harder dan in maart.

Nikkei 225 38.789,10 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.119,27 (-0,1%)

Hang Seng 19.433,14 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0856. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0870.

USD/JPY Yen 155,81

EUR/USD Euro 1,0856

EUR/JPY Yen 169,12

MACRO-AGENDA:

04:00 Detailhandelsverkopen - April (Chi)

04:00 Industriële productie - April (Chi)

11:00 Inflatie - April def. (eur)

16:00 Leidende indicatoren - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Engie - Cijfers eerste kwartaal (Fra)