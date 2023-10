IEX BeleggersPodcast: "Dit voelt als een bear market"

De Nasdaq100 noteert 10% onder de top, de AEX ook zoiets, de AMX zit al lang en breed in een neergaande trend van zeker 30%, om van veel, met name kleinere cyclische en groeiaandelen maar te zwijgen. Almaar nieuwe bodems en steeds legere orderboeken. In het verleden waren dit nog wel eens vege tekens.

Formeel zit de algehele aandelenbeurs nog lang niet in een bear market (20% onder de top), maar het voelt wel zo? Zeg maar hoe u in deze wedstrijd zit. Edoch! Zie ook de vele rapportages van deze week, we beleefden het hoogtepunt van het Q3-cijferseizoen, de bedrijven blijven door de bank genomen goed presteren.

De absolute uitschieter was wellicht Microsoft met gewoon weer double digit groeicijfers en volop AI-fantasie. Copilot is het nieuwe speerpunt van de onderneming, een pakket voor bedrijven om met behulp van AI de productiviteit op te schroeven. Uiteraard hebben we het daarover in deze IEX-BeleggersPodcast.

Dat doen we kort, want ASMI en Besi krijgen met hun mooie cijfers de meeste aandacht. Geheel spontaan - we hadden het niet van tevoren bedacht - geven we enige technische uitleg, over wat deze twee chippers nu precies doen en wat ze nou maken. Van de raketgeleerden onder u horen we wel of het tot op de laatste nanometer klopt.

Wat hoort u nog meer in deze podcast?

Microsoft hadden we al gehad, maar nog niet de cloud en de Q3's van Amazon, Meta en hoe Alphabet... met mooie cijfers -9,5% kon gaan

Adyen had geen cijfers, maar wat de koers allemaal deed... Het rommelt in deze sector en deze week lieten twee peers vernietigende koersdalingen zien op Q3's. Wat is er toch gaande onder de online-betaalbedrijven? U krijgt de feiten, cijfers, een datum in uw agenda en duiding

Pikante nieuwtjes op en rond ASML

Wat te maken van de resultaten van Unilever?

En Philips, boeit dat nog iemand?

Gevalletjes hoeveel moeten er nog komen, hoeveel moeten er nog gaan? Alfen en CM.com dus

Is bij Flow Traders het lek boven?

De cijfers willen wel, maar de koers niet: Pharming

De grote ja maar bij het mooie Fugro

En natuurlijk de uitsmijter: Air France-KLM!

We gaan het deze week niet over Just Eat Takeaway hebben, is intussen een gevleugelde podcast-kreet, maar het is wéér niet gelukt. Zeker drie zinnen her en der tussendoor, ga maar luisteren

Misschien ook voor u interessant, die vraag van een luisteraar: studieschuld aflossen nu met die verhoogde rente, of beleggen?

Daarnaast hebben we een huishoudelijke mededeling. "IEX en BNP Paribas organiseren samen De Turbobelegger. Aan de hand van webinars en een beursspel waarin je in turbo's met fictief geld belegt, leren we u meer over het beleggen in turbo's./em>" Meld u aan via turbobelegger.com.. De competitie gaat op maandag 6 november van start.

Veel luisterplezier en voor vragen en reacties weet u ons te vinden.