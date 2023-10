Rente en Midden Oosten blijven AEX dwars zitten

Het leek veel fondsmanagers aan het begin van het jaar best een goed idee: de positie in staatsobligaties uitbreiden. En toegegeven, na een (te) lange periode van nulrentes oogde een rendement van 3,5% op Amerikaanse tienjaarsobligaties best aantrekkelijk.

Fast forward naar vandaag, waar diezelfde tienjaarsrente in de VS aan de grens van 5% snuffelt. En dat betekent dat veel fondsmanagers een lastig eindejaarsgesprek wacht, aangezien de begin dit jaar aangekochte tienjaars Treasuries een flinke duikeling hebben gemaakt. En u weet: hogere rentes betekent lagere obligatiekoersen immers.

Fed-voorzitter Powell lijkt nog niet voornemens echt gas terug te nemen en sluit nog steeds een (laatste) renteverhoging niet uit. Uiterst onwaarschijnlijk dat een dergelijke stap nog volgt: het oplopen van de tienjaarsrente in de VS tot inmiddels tegen de 5% maakt dat volkomen overbodig. Powell knippert echter niet met zijn ogen:

Damrak

We dreigen een beetje in herhaling te vallen: ook deze beursweek was er eentje om snel te vergeten. An sich lijkt de schade aardig mee te vallen, de AEX is sinds het slot van vorige week vrijdag slechts 1,5% kwijt geraakt.

Dat gaat echter voorbij aan de forse individuele koersverliezen van de afgelopen week, vooral bij mid- en smallcaps is er opnieuw flink aan de boom geschud. Wanneer fondsen zonder enig daaraan te relateren nieuws met 5% of meer dalen, is er wel iets aan de hand.

Zoals gezegd, de AEX heeft op dag- en toevalligerwijs ook op weekbasis zo'n 1,5% moeten inleveren als gevolg van de onstuitbaar lijkende opmars van de rente en de spanningen in het Midden Oosten waar een verdere escalatie dreigt.

De AEX sloot de week in mineur af met een verlies van 1,6% op een eindstand van ruim 716 punten.

Top drie stijgers/dalers

TSMC

Hoewel de cijfers van chipfabrikant TSMC wat aan de lichte kant waren, hadden beleggers - terecht - meer oog voor de uitlating van de top van het concern dat de bodem van de cyclus in de chipindustrie in zicht komt.

Goed nieuws voor beleggers in TSMC, maar uiteraard ook in onder andere ASMI en Besi. Veel slecht nieuws geldt inmiddels als ingeprijsd. Vraag is of beleggers er verstandig aan doen TSMC, voor zo ver al niet in portefeuille, op te pakken. Een concreet antwoord volgt in een analyse van de IEX Beleggersdesk:

Allfunds

Spaans fintechbedrijf Allfunds kwam met een weinig inspirerende trading update over het derde kwartaal. Potentieel kan het fonds hard groeien, maar dit jaar is het tot op heden vooral sappelen geblazen.

Desondanks is het zeker een aandeel voor beleggers om in de gaten te houden, al was het maar omdat Euronext eerder dit jaar overnamebelangstelling toonde. Een update van de IEX Beleggersdesk:

Amazon

Amazon wordt door de FTC beschuldigd van het misbruiken van zijn sterke marktpositie waardoor nieuwe concurrenten geen kans krijgen en kopers meer betalen voor een slechtere dienstverlening.

Uiteindelijk zal de rechter hier een oordeel over moeten vellen. Dat is en blijft een risico bij beleggingen in grote bedrijven die bovengemiddeld succesvol zijn. Of beleggers actie moeten ondernemen rond Amazon, wordt uit de doeken gedaan in een analyse van de IEX Beleggersdesk:

Van Lanschot versus de Swedbank

Wealth manager Van Lanschot Kempen en het Zweedse Swedbank richten zich allebei nadrukkelijk op consumenten met wat meer vermogen. Eerstgenoemde vooral qua vermogensopbouw middels portefeuillebeheer, laatstgenoemde heeft een sterke focus op spaargelden. Reden beide eens met elkaar te vergelijken:

Dividendbelasting terugvragen in Duitsland

Beleggers met buitenlandse aandelen in portefeuille krijgen te maken met verschillende dividendbelastingregimes. Het terugvragen van die dividendbelasting blijkt in de praktijk nogal eens lastig.

IEX dook eens in de te volgen procedure als beleggers Duitse aandelen in portefeuille bezitten. Hoe dat bij onze oosterburen ziet, leest u hier:

IEX Beleggerspodcast

Beleggers hebben opnieuw een lastige week achter de rug als gevolg van oplopende spanningen in het Midden Oosten, maar ondertussen is het derde kwartaal cijferseizoen ook 'gewoon' losgebarsten.

Kortom, meer dan voldoende onderwerpen om te bespreken in de IEX Beleggerspodcast waaronder Basic Fit, ASML, Just Eat Takeaway, FlatexDegiro,Netflix, Tesla, het bloedbad op de obligatiemarkten en meer:

Wall Street

De Amerikaanse financiële markten trapten de laatste dag van de week ook licht in mineur af, al vielen de verliezen bij opening vergeleken met de meeste Europese beurzen wel mee.

Tesla (- 4%) had allicht nog wat last van matige Q3-cijfers en waarschuwende woorden van Elon Musk over de introductie van de Cybertruck. En ook HP (- 8%) werd afgeserveerd op zijn jaarprognose. Daar tegenover krabbelt de koers van Barrick Gold (+ 3%) de laatste tijd alweer aardig op nu goud opnieuw rond de $2.000 noteert.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones een half procent verlies, de S&P 500 leverde 1,1% in en de Nasdaq daalde 1,5%.

Rentes

Een relatief rustig rentedagje vandaag, overal enkele basispunten omlaag uitgezonderd het VK, maar de trend als gekeken wordt op weekbasis en langer, is duidelijk: verder omhoog. De tienjaarsrente in de VS noteert zo rond de 5%, waarmee obligaties een aantrekkelijk alternatief vormen voor aandelen.

En inmiddels is ook de tienjaarsrente in Nederland opgelopen tot duidelijk boven de 3%. Aandelenbezitters zijn niet blij, maar dat geldt tevens voor beleggers die al enige tijd obligaties in portefeuille hebben.

Tienjaarsrente Nederland 3,26% (min 3 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,89% (min 3 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,51% (min 3 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,90% (min 6 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,92% (min 6 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,71% (plus 4 basispunt)

Brede markt

Opnieuw een slechte dag voor de meeste Europese aandelenmarkten. Beleggers zoeken in toenemende mate hun heil in veilige havens. Gezien het recente koersverloop wordt bitcoin daar allicht deels toe gerekend, maar dit geldt zonder enige twijfel sowieso voor goud dat in korte tijd een opmars heeft gemaakt van amper $1.800 tot nu bijna $2.000. Voor het idee: een kilo goud kost inmiddels meer dan €60k.

De oplopende spanningen hebben daarnaast tot logisch gevolg dat de olieprijs weer stevig opveert en de VIX (eindelijk) tot boven de 20 is opgelopen, wat onofficieel als standje 'stress' te boek staat.

Het Damrak

ABN AMRO (- 3,3%) en ING Groep (- 2,6%) hebben ondanks de flink hogere rente-inkomsten ook te lijden onder het sterk negatieve marktsentiment

(- 3,3%) en (- 2,6%) hebben ondanks de flink hogere rente-inkomsten ook te lijden onder het sterk negatieve marktsentiment ArcelorMittal (- 4,1%) laat recent toch een wat onheilspellend koersverloop zien, maar heeft het economisch tij dan ook bepaald niet mee

(- 4,1%) laat recent toch een wat onheilspellend koersverloop zien, maar heeft het economisch tij dan ook bepaald niet mee Unilever (-%) maakte vandaag zijn status als relatief veilige haven opnieuw waar

(-%) maakte vandaag zijn status als relatief veilige haven opnieuw waar Alfen (- 2,8%) is sinds medio augustus in beurswaarde ruimschoots gehalveerd: tekenend voor het huidige sterk bearish marktsentiment

(- 2,8%) is sinds medio augustus in beurswaarde ruimschoots gehalveerd: tekenend voor het huidige sterk bearish marktsentiment Allfunds (+ 3,1%) werd vandaag beloond voor een per saldo toch weinig inspirerende Q3-trading update

(+ 3,1%) werd vandaag beloond voor een per saldo toch weinig inspirerende Q3-trading update Basic Fit (- 8,7%) groeit stevig door dankzij meer geopende clubs, meer leden en hogere inkomsten per lid. Desondanks werd de sportschooluitbater niet beloond voor de positieve trading update

(- 8,7%) groeit stevig door dankzij meer geopende clubs, meer leden en hogere inkomsten per lid. Desondanks werd de sportschooluitbater niet beloond voor de positieve trading update B&S Group (+ 14,9%) schoot eind van de dag ineens omhoog. Geen nieuws, maar mocht er nabeurs een overnamebod liggen, heeft de koper (s) wat uit te leggen

(+ 14,9%) schoot eind van de dag ineens omhoog. Geen nieuws, maar mocht er nabeurs een overnamebod liggen, heeft de koper (s) wat uit te leggen Ebusco (+ 5,2%) lijkt er ondanks de matige trading update toch in geslaagd beleggers ervan te overtuigen dat de operationele problemen en moeizame opschaling van de productie de goede kant op gaat

(+ 5,2%) lijkt er ondanks de matige trading update toch in geslaagd beleggers ervan te overtuigen dat de operationele problemen en moeizame opschaling van de productie de goede kant op gaat Sligro (+ 3,1%) herstelde vandaag beperkt van het stevige koersverlies van gisteren naar aanleiding van een wat teleurstellende kwartaalupdate

(+ 3,1%) herstelde vandaag beperkt van het stevige koersverlies van gisteren naar aanleiding van een wat teleurstellende kwartaalupdate Op de lokale markt houdt beursuitbater Euronext (- 1,3%) zich nog relatief goed staande in het berengeweld

Zonne-energiepanelen uit de gratie

