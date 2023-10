"Dit doet denken aan de crash van 1929"

"Volgens mij mag je echt wel van een 1929 op de obligatiemarkt spreken." U hoort het goed. Arend Jan zegt het gewoon. De rentes op obligaties zijn de laatste twee jaar dusdanig hard gestegen dat het een bloedbad is op de obligatiemarkt.

Trackers op obligaties zijn immers spijkerhard in waarde gedaald. Koersdalingen van meer dan 50% zijn voor langlopende obligaties eerder regel dan uitzondering. In 1929 zagen we eveneens dergelijke bewegingen, maar dan in de aandelenmarkt. De Dow Jones ging in die periode zelfs even 90% omlaag.

Het verschil met destijds is dat mensen toen letterlijk niets te eten hadden, centrale banken achterover leunden en overheden de hand op de knip hielden. Daar is momenteel gelukkig geen sprake van. Ook is er nu volop werkgelegenheid. Dat was 94 jaar geleden wel anders.

In actie tegen de nieuwe Box 3

In de IEX-BeleggersPodcast bespreken we uiteraard nog veel meer onderwerpen. We komen in actie tegen de voorgestelde wijziging van de Box 3-belasting. U kunt meedoen aan de enquete en deze zullen wij ook aanbieden aan het Ministerie van Financiën. In deze uitzending benoemen we de vier belangrijkste bezwaren die wij tegen het nieuwe systeem hebben.

Verder komen de volgende onderwerpen in de podcast aan bod:

Solide abonneegroei Basic-Fit

Tussenjaar voor ASML. Is dit een punt van zorg?

De rente en de impact op aandelenwaarderingen

Het verschil tussen fundamentele analyse en technische analyse

Galapagos

Tesla en de cybertruck

Topcijfers van Netflix. Koersdoel echter maar nipt omhoog. Hoe kan dat?

Korte blik op de Q3-cijfers van Just Eat Takeaway

FlatexDegiro is een hedge tegen hogere rente

De versnelde ronde: Bryan Garnier zet Vivoryon op €1. Moet je bij dit aandeel zo snel mogelijk wegwezen?

Kiek op de Grafiek: AEX

"Vandaag positief en negatief nieuws over de AEX-index. Het positieve nieuws is dat we sinds 2009 in een stijgende trend bewegen, waarbij hogere toppen en bodems wijzen op aanhoudende vraag. In de onderstaande grafiek, waarin iedere bar een kwartaal voorstelt, is een duidelijk opgaand trendkanaal zichtbaar.

De index noteert nog mooi binnen dit trendkanaal en zou op termijn nieuwe hoogtepunten kunnen gaan opzoeken. Het negatieve nieuws is dat de index vanaf de top in 2021 is stilgevallen en dat de herstelfase binnen de stijgende trend is afgebroken. Dit zou kunnen betekenen dat we wederom de onderzijde van het stijgende trendkanaal kunnen gaan zien.

De oplopende steunlijn ligt momenteel rond 600 punten, waar ook de oude top van vlak voor de coronacrisis zich bevindt. Vanaf het huidige koersniveau zou de index dus nog best wat kunnen corrigeren".