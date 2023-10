Slotcall: Shell spint garen bij oorlog tussen Israël en Hamas

De aanval van Hamas op Israël doet het sentiment op de beurzen geen goed. Toch houdt de AEX (-0,1%) vandaag goed stand. Dit is volledig te danken aan Shell (+2,8%).

Het voormalige Koninklijke Olie kent een weging van circa 17% en zet de hoofdindex daarmee zelfstandig 0,5% hoger. Het is een traditie dat wanneer er een oorlog ontstaat, oliebedrijven en wapenaandelen komen bovendrijven. Vandaag vormt daarop geen uitzondering.

Aandelen als Chevron (+3,0%), Exxon Mobil (+3,8%), Lockheed Martin (+7,6%) en BAE Systems (+4,5%) speren omhoog, terwijl luchtvaartaandelen in de shredder worden gegooid. Delta Airlines (-5,0%) en het zwak presterende Air France-KLM (-8,5%) zijn hiervan een exemplarisch voorbeeld.

De wereld preekt vrede, ruziet over vlaggen en koopt #LockheedMartin aandelen (die v oa de F35 dus)

+6,7% vandaag... (S&P 500 -0,5%) pic.twitter.com/ac7MAYyOeo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 9, 2023

"laat je beleggingsbeslissing niet afhangen van een oorlog"

Binnen de hoofdindex valt voornamelijk op dat defensieve havens als KPN (+0,4%) en Ahold (+0,1%) beter blijven liggen dan bijvoorbeeld de banken en chippers. Ook het geplaagde Adyen (-4,8%) is vandaag niet de place to be.

Toch valt het niet aan te raden om uw beleggingsbeslissing af te laten hangen van de ontwikkelingen in Israel. Afgezien van de oplopende olieprijs ligt het niet voor de hand dat deze oorlog veel impact heeft op de winsten van bedrijven.

Uiteraard is er een kleine kans dat het conflict volledig uit de hand loopt en dat het de bedrijfswinsten wel gaat raken, maar het verleden bewijst vrijwel altijd het tegendeel. Het onderstaande overzicht laat zien dat de impact van zogenaamde 'shockevents' op de beurzen meestal relatief beperkt is.

Historically, #geopolitics, including short-term 'shock events,' had a limited (immediate) impact on #equitymarkets.

To have a more profound impact, you will have to make the case that current events hamper the cash flow and # earnings-generating capability of (major) listed… pic.twitter.com/E4Os4gKMIS — jeroen blokland (@jsblokland) October 9, 2023

Voorsorteren op renteverlagingen

Bloomberg kwam afgelopen weekend met een artikel naar buiten waarin staat dat 2024 weleens het jaar van de renteverlagingen kan worden. Ook Klaas Knot hint hier vandaag op. Hij zegt dat het effect van de hogere rente steeds meer zichtbaar wordt op de economie.

Hoe duurder het wordt om te lenen hoe minder bedrijven geneigd zijn om te investeren in nieuwe projecten. Voor gewone burgers geldt ook dat het aantrekkelijker wordt om de hand op de knip te houden. Dit remt de economie.

De IEX-Beleggersdesk gaat met Bloomberg mee dat de rente in de eurozone volgend jaar zakt tot 3,25%. In het onderstaande artikel leest u hier meer over.

Renteverlagingen liggen in het verschiet IEX Premium https://t.co/ndOtQ0cR2X via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 9, 2023

Basf

De koers van Basf (-1,9%) noteert op het laagste niveau van het jaar. Ten opzichte van tien jaar geleden is het aandeel zelfs gehalveerd. De belangrijkste reden is dat het bedrijf zijn winstgevendheid maar niet structureel weet op te krikken. Sterker nog: het aantal winstwaarschuwingen is bijna niet meer te tellen.

In juli was ook het ook weer raak. Mede als gevolg van een hardnekkige voorraadafbouw bij afnemers en hoge gasprijzen zag het chemieconcern zich genoodzaakt om opnieuw een winstalarm af te geven.

De omzet- en winstverwachting werden met respectievelijk 10% en 20% verlaagd. Gelet op de gestegen rente valt een koersverlies van 15% dit jaar dan nog wel mee. Het aandeel noteert tegen 9 keer de verwachte winst over boekjaar 2024. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u hieronder.

Chemieconcern BASF heeft een bijzonder zwak halfjaar achter de rug IEX Premium https://t.co/wJXmdpraWC via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 9, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Shell (+2,8%) is niet geheel verrassend de stijger van de dag. Voor Air France-KLM (-8,5%) geldt omgekeerd hetzelfde.

Rentes

De rentes op de kapitaalmarkt gaan behoorlijk hard onderuit. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier keldert 10 basispunten tot 3,15%.

Brede markt

De AEX sluit 0,1% lager en daarmee blijven we ver achter ten opzichte van de Duitse beurs (+0,4%). Ten opzichte van de Fransen blijft de schade nog enigszins beperkt.

Wall Street gaat omlaag, al zijn de uitslagen niet dramatisch. Vooral de Nasdaq (-0,6%) geeft wat terrein prijs.

De CBOE VIX (volatiliteit) klimt 7,5% tot 18,8 punten, maar voor een dag als vandaag valt dat per saldo nog relatief mee.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,055 ten opzichte van de dollar.

Goud (+1,0%) en zilver (+0,8%) maken hun status als veilige haven volledig waar.

Olie: WTI (+4,1%) en Brent (+4,1%) speren omhoog.

Bitcoin (-2,2%) stelt daarentegen teleur.

Het Damrak

Adyen (-4,8%) leek de laatste dagen wat uit te bodemen, maar vandaag gaat het betaalplatform weer gevoelig omlaag.

(-4,8%) leek de laatste dagen wat uit te bodemen, maar vandaag gaat het betaalplatform weer gevoelig omlaag. Besi (-3,7%) behoort tot de meest cyclische aandelen van het Damrak en daarnaast doet een downgrade van Deutsche Bank het aandeel ook geen goed.

(-3,7%) behoort tot de meest cyclische aandelen van het Damrak en daarnaast doet een downgrade van Deutsche Bank het aandeel ook geen goed. Philips (+1,8%) krabbelt wat op na de koersafstraffing van afgelopen vrijdag.

(+1,8%) krabbelt wat op na de koersafstraffing van afgelopen vrijdag. Ook NN Group (+0,2%) vindt de weg langzaamaan omhoog. In dit artikel leg ik u uit waarom we ondanks alle onzekerheid omtrent de woekerpolisaffaire alsnog gecharmeerd zijn van deze belegging.

(+0,2%) vindt de weg langzaamaan omhoog. In dit artikel leg ik u uit waarom we ondanks alle onzekerheid omtrent de woekerpolisaffaire alsnog gecharmeerd zijn van deze belegging. DSM (+1,0%) ging vanochtend nog omlaag vanwege een winstwaarschuwing van sectorgenoot Croda, maar gedurende de dag herstelde het aandeel. Dat geldt helaas niet voor Croda dat op het slot ruim 7% verliest.

(+1,0%) ging vanochtend nog omlaag vanwege een winstwaarschuwing van sectorgenoot Croda, maar gedurende de dag herstelde het aandeel. Dat geldt helaas niet voor Croda dat op het slot ruim 7% verliest. Air France-KLM (-8,5%) daalt af naar het laagste niveau sinds juli 2022. Nog 1% van de koers af en de luchtvaartmaatschappij zet een verse all time low op het bord.

(-8,5%) daalt af naar het laagste niveau sinds juli 2022. Nog 1% van de koers af en de luchtvaartmaatschappij zet een verse all time low op het bord. Just Eat Takeaway (+0,9%) is niet een aandeel die we vandaag bij de stijgers verwachten.

(+0,9%) is niet een aandeel die we vandaag bij de stijgers verwachten. Flow Traders (+1,7%) profiteert van de oplopende volatiliteit op de financiële markten. In de podcast van afgelopen vrijdag beschrijven we uitgebreid de beleggingscase van dit aandeel.

(+1,7%) profiteert van de oplopende volatiliteit op de financiële markten. In de podcast van afgelopen vrijdag beschrijven we uitgebreid de beleggingscase van dit aandeel. De koers van Aalberts (-2,1%) doet pijn aan mijn ogen.

(-2,1%) doet pijn aan mijn ogen. Dit geldt ook voor CM.com (-3,5%). Het technologiebedrijf wil maar niet serieus herstellen.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASML: naar €665 van €725 en Kopen - Deutsche Bank

Besi: naar Houden van Kopen en naar €92 van €80 - Deutsche Bank

Agenda: dinsdag 10 oktober

12.00: Pepsico Q3-cijfers

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Youri van Heumen