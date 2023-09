AEX breekt meerdere steunniveaus; draagvlak brokkelt verder af

AEX nog steeds in een duidelijk stijgende trend sinds oktober 2022 dus er is helemaal niks aan de hand. De sterk stijgende lijn is intact en deze kleine daling is een gezonde pullback om de explosie voor te bereide die eraan komt.



men bekijkt de situatie in deze column wel op heel korte termijn en dit is nooit goed men moet altijd de langere termijn in acht nemen en die is nog steeds zeer opwaards.



De AEX gaat dit jaar nog steeds boven de 1000 punten afsluiten, misschien niet op 1250 punten maar op of net boven de 1000 punten om volgend jaar verder te exploderen naar 1500 tot 1750 punten.



Want alle signalen staan op groen, de economie draait als een tierelier en het geld klotst tegen de plinten dankzij het beleid van het kabinet (rutte en Kaag grote klasse!!)

Het gaat gewoon goed en iedereen voelt dit tot in het bot, de werkloosheid is historisch laag, bedrijfswinsten zijn historisch hoog, lonen kunnen makkelijk met 20% omhoog inclusief het minimumloon en uitkeringen terwijl de inflatie historisch laag is met 3% (want 3% inflatie is nog steeds veel lager dan het langjarig gemiddelde).



Er is dus niks aan de hand, we leven in de mooiste tijd ooit en dat gaan we samen vieren!!!