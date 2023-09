IEX BeleggersPodcast: woekerpolissen, JET en Ajax

Het was de week van de Fed; zo verhoogde de Amerikaanse centrale bank zijn economische ramingen voor de VS. Dat is uiteraard goed nieuws, maar toch zijn de markten sindsdien alleen maar omlaag gegaan.

Goed nieuws is namelijk slecht nieuws: hoe sterker de economie, hoe lastiger het is voor centrale banken om de inflatie te beteugelen. De Fed hint er dan ook op dat de beleidsrente mogelijk nog verder omhoog gaat. Dit werkt direct door in de kapitaalmarktrente. De Amerikaanse tienjaarsrente is inmiddels gestegen tot 4,5%: het hoogste niveau sinds begin 2008.

Dat is natuurlijk niet goed voor de waardering van aandelen. In deze uitzending van de IEX-BeleggersPodcast gaan we daar uitgebreid op in.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

De woekerpolisaffaire: komende dinsdag doet het Gerechtshof Den Haag uitspraak. Wat is de potentiële schade voor verzekeraars?

De Amerikaanse federale rechter veegt de vloer aan met de fee cap voor maaltijdbezorgers. Just Eat Takeaway heeft mogelijk recht op $100 miljoen schadevergoeding

Waarom de koers van Bristol-Myers achterblijft dit jaar

Degiro liquideert een Rusland-ETF. Kan dat zomaar?

Waarom Niels zijn volledige positie in Ebusco heeft verkocht

Het Belgische hoekje: Barco

Het debacle Ajax

De versnelde ronde: belasting Box 3 versneld omhoog. Terecht?

De Vietnamese autobouwer VinFast

Kiek op de Grafiek: de DAX



De DAX

De aandelenbeurzen staan wereldwijd onder druk, maar in veel gevallen zijn de cruciale steunniveaus nog wel intact. Ook bij de grote Duitse beurs, de DAX-index, zien we steeds meer haarscheurtjes in het technische beeld ontstaan.

Onlangs is de stijgende langetermijntrend verlaten en is de index meer zijwaarts gaan bewegen. De lagere koerstop die de afgelopen weken is gevormd, duidt daarnaast op toenemende verkoopdruk.

Momenteel noteert de DAX-index vlak boven de steun rond 15.456 punten, waar ook de 200-dagenlijn zich bevindt. De Duitse beurs dient rond dit niveau opgevangen te worden om verdere verzwakking te voorkomen. Een neerwaartse doorbraak van de steun zal ruimte vrijmaken voor een daling van minimaal 5%.