Slotcall: Adyen en Besi door het putje op lager Damrak

De opening van de AEX-index oogde op het eerste blik nog gunstig, maar in de loop van de middag liepen de verliezen voor de AEX (-0,8%) steeds verder op. Slecht nieuws uit Scandinavië leidde tot een daling van alle drie de chippers.

Indexzwaargewicht Shell (+0,1%), dat maar blijft genieten van de almaar stijgende olieprijzen, perst er op het slot nog een klein plusje uit. De brede markten kleuren daarentegen overwegend rood. Hoewel onze hoofdindex 0,8% zakt, doen we het alsnog beter dan de Bel20 (-1,1%), CAC40 (-1,5%) en DAX (-1,0%). De Euro wordt wel sterker en ook de olieprijs blijft maar stijgen.

Donderrode cijfers voor Adyen en Besi

Voor de chippers is het een matige dag. ASMI (-0,4%), ASML (-0,8%) en Besi (-4,0%) eindigen allen in het rood. Ook Adyen is alle ellende nog niet te boven gekomen, dat weer terug is op het niveau van maart 2020.

De betalingsverwerker verliest vandaag nog eens 6%. Dat terwijl het de afgelopen paar dagen juist wat was opgekrabbeld na door beleggers genadeloos te zijn afgestraft voor een tegenvallend halfjaarbericht.

Verder gaat de aandacht deze week vooral uit naar de rentebesluiten van de Fed en BoE (Bank of England). Woensdag krijgen we nieuwe rentecijfers vanuit de Verenigde Staten en donderdag neemt de Bank of England een besluit over de rentestanden.

Prosus

Ook Prosus (-2,1%) heeft de wind tegen. De koers van Tencent staat vandaag onder druk en wat ook niet helpt, is dat CEO Bob van Dijk de laan is uitgestuurd. Van Dijk treedt direct af als topman bij het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers.

Een officiële reden voor zijn vertrek werd niet gegeven, maar CNBC vermoedt dat het iets te maken heeft met het feit dat Van Dijk en grootaandeelhouder Koos Bekker niet op een lijn zitten. Het zegt voldoende dat de foto van Van Dijk nu al van de website is afgehaald.

CNBC over vertrek Bob van Dijk van #Prosus (die geen quotje in het persbericht kreeg en al van de corporate website is verdwenen)

Ackermans & Van Haaren

Hoewel de Belgische investeringsmaatschappij een winstdaling van 40% om de oren kreeg, is dit niet zo dramatisch als het lijkt. In de eerste jaarhelft van 2022 profiteerde het van diverse boekwinsten. Dit betekent dat het jaar 2023 moest concurreren met een uitzonderlijk goed jaar in termen van winsten.

Hierdoor lijken de resultaten van 2023 in vergelijking minder indrukwekkend, maar dit is grotendeels te wijten aan de zeer gunstige omstandigheden in 2022. Bovendien komt een aanzienlijk deel van de winst in de divisie Energie van Sipef, een palmolieproducent.

De prijzen voor palmolie zijn sterk gedaald in de eerste jaarhelft van 2023 in vergelijking met het recordjaar 2022. Dit heeft geleid tot een halvering van de nettowinst in de energiemarkt. Deze daling in winst is voornamelijk te wijten aan marktfluctuaties en niet aan interne bedrijfsproblemen van AvH.

Top 3 stijgers en dalers

ForFarmers (+3,3%) duikt op bovenaan het lijstje stijgers. Dat komt ook niet iedere dag voor.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt vier basispunten aan tot 3,05%. De belangrijkste reden is dat de inflatieverwachting weer oploopt.

Brede markt

De AEX sluit 0,8% lager maar ten opzichte van de overige Europese indices valt de schade nog relatief mee.

De CBOE VIX (volatiliteit) klimt met 4,0% tot 14,3 punten.

Wall Street houdt het hoofd vandaag nog redelijk boven water, al gingen de Amerikaanse indices vrijdag na het slot van Europa nog gevoelig omlaag. Vandaag stijgen de drie belangrijkste graadmeters circa 0,3%.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,069 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,2%) en zilver (+0,3%) blijven relatief dicht bij huis.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,5%) stijgen vrolijk door.

Bitcoin (+0,1%) is vandaag niet vooruit te branden.

Het Damrak

De olieprijzen trekken de sterke lijn van de afgelopen weken onverminderd door. Shell blijft profiteren en noteert vandaag +0,1%.

blijft profiteren en noteert vandaag +0,1%. Alle chippers gaan onderuit door een flinke winstwaarschuwing van Nordic Semiconductors. Dit raakte de chippers, en Besi in het bijzonder het hardst: -4,0%.

in het bijzonder het hardst: -4,0%. Ahold Delhaize is weer langzaam aan het opkrabbelen na de koersdreun van eerder deze maand. Vandaag mag de supermarktketen 0,3% bijschrijven.

is weer langzaam aan het opkrabbelen na de koersdreun van eerder deze maand. Vandaag mag de supermarktketen 0,3% bijschrijven. ASR (-2,3%) gaat aanmerkelijk harder omlaag dan Aegon (-1,1%) en NN Group (-0,2%). Een duidelijke aanleiding kan ik echter niet aanwijzen. Daarnaast is het handelsvolume bijzonder laag.

(-2,3%) gaat aanmerkelijk harder omlaag dan (-1,1%) en (-0,2%). Een duidelijke aanleiding kan ik echter niet aanwijzen. Daarnaast is het handelsvolume bijzonder laag. Air France-KLM (-3,9%) zet zijn traditie voort, want vandaag zet de luchtvaartmaatschappij een nieuwe all time low op het bord. De gehele jaarwinst is daarmee als sneeuw voor de zon verdwenen.

(-3,9%) zet zijn traditie voort, want vandaag zet de luchtvaartmaatschappij een nieuwe all time low op het bord. De gehele jaarwinst is daarmee als sneeuw voor de zon verdwenen. Aan de afstort van Ebusco (-6,2%) lijkt maar geen einde te komen. Het emissiespook waart over de bouwer van elektrische bussen. Een hoge cashburn in combinatie met een verzwakte balans is geen ideale combinatie.

(-6,2%) lijkt maar geen einde te komen. Het emissiespook waart over de bouwer van elektrische bussen. Een hoge cashburn in combinatie met een verzwakte balans is geen ideale combinatie. Pharming (-0,9%) doet een stapje terug. Vanochtend piekte de biofarmaceut nog even boven de €1,31.

(-0,9%) doet een stapje terug. Vanochtend piekte de biofarmaceut nog even boven de €1,31. De analisten van ING hebben het koersdoel van Avantium (+1,2%) met circa 14% neerwaarts bijgesteld tot €9,57. Dat terwijl de grootbank zijn omzettaxaties voor 2023 en 2024 verhoogde. Het argument voor deze neerwaartse bijstelling is de gestegen kapitaalmarktrente. In het nieuwe model wordt hier nu beter rekening mee gehouden.

Agenda: dinsdag 19 september

11:00 EU inflatie CPI augustus (herziend)

14:30 VS bouwvergunningen augustus