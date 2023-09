AEX op korte termijn nog niet uit de problemen

De opleving van de AEX heeft in de afgelopen dagen, rond 755, een lagere top achtergelaten. Technisch geeft dit aan dat de verkoopdruk nog niet volledig is verdampt. Wel zijn er signalen die een proces van stabilisatie aangeven. Zoals al eerder is aangegeven moet de de bodem nog wel wat steviger worden aangestampt.

Wat bij de indicatoren opvalt is dat de AEX terugkomt uit een zware over sold-conditie. Dat wil zeggen dat de AEX als het ware 'serieus uitverkocht' was tijdens de dips rond 730. De RSI aat met waarden onder 30, die oversoldconditie goed zien. Op de AEX-RSI grafiek hieronder is dit proces duidelijk waarneembaar.

Ik constateer dus dat tegenover een patroon met lagere toppen een duidelijk proces van bodemvorming plaatsvindt vanuit een over sold-conditie.

Vandaag bekijk ik de AEX gewone grafiek en de AEX-RSI grafiek.

Verkoopdruk nog niet volledig afgeschud

In de opleving van de afgelopen dagen is de AEX wederom afgeketst op de voorgaande bodems in de zone 748-755. Deze voormalige steun blijft tijdelijk als weerstand optreden.

Wat ook negatief oogt zijn de lagere toppen. Na de top rond 796 heeft zich rond 780 een eerste lagere top gevormd, gevolgd door een tweede lagere top de afgelopen dagen rond 755. Deze lagere toppen zijn met dikke blauwe lijnen gemarkeerd.

De AEX-index heeft inmiddels wel een sterke steun 727,93 (bodem van 24 maart).

De AEX-index heeft weerstand rond 796,12 (top van 13 januari 2022). De AEX zal in de oplevingen de oude bodems stuiten in de zone 748-755. Deze voormalige steun blijft zich als weerstand manifesteren.

AEX komt terug uit een over sold-conditie

De RSI gaf recent een kortetermijn over sold-conditie (uitverkocht) weer. We zien nu dus dat de AEX terugkomt uit die over sold-conditie. Dat wil zeggen dat de AEX tijdelijk 'uitverkocht' was tijdens de dips rond 730.

De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uitverkochte (over sold-)condities gevonden worden. Deze situatie treedt op bij waarden onder de 30, zoals recent dus.

Let op, hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een sterke dalende trend kan soms wekenlang over sold blijven. Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op indien de koers nog lagere bodems vormt, terwijl de RSI al hogere bodems begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een naderende trendverandering.