Nederlandse financials beleven een slechte dag

Het was geen beste dag voor beleggers in de Nederlandse financials. Tamelijk teleurstellende inflatiecijfers uit Europa en de VS hadden opmerkelijk weinig impact op de beurzen. De euro leverde fors in tegenover de dollar.

Zo op het eerste gezicht goed nieuws van het Nederlandse inflatiefront. Het CBS meldt namelijk dat de inflatie afgelopen maand (in een voorlopige raming) is gedaald naar 3.0%. Prijzen lagen afgelopen maand dus 3,0% hoger dan een jaar eerder. In juli stegen de prijzen nog met 4,6%.

Reden voor een feestje? Nee, schreef analist Niels Koerts in een eerste reactie. "De prijzen voor energie liepen met liefst 28,6% terug. De dalende energieprijzen zijn tijdelijk, maar geldt niet voor de lonen, die structureel oplopen. Ook de boodschappen werden fors duurder. De prijzen voor voedingsmiddelen, dranken en tabak stegen in augustus met ruim 10% ten opzichte van een jaar geleden. In Nederland krijgen we de inflatie dus niet zomaar terug op het gewenste niveau van 2%."

Daarbij vallen de Europese inflatiecijfers over augustus ook niet mee met een plus van 5,3%. Het is geen signaal voor de ECB om te stoppen met het verhogen van de rente. Voor beleggers betekent dat natuurlijk slecht nieuws, zeker omdat de Europese economieën de nodige uitdagingen kennen.

Hoofdeconoom Europa Martin Moryson van vermogensbeheerder DWS valt het nieuwste inflatiecijfer in elk geval zwaar op de dak: "Wat de ECB echter echt zorgen baart, is dat de prijzen van de diensten met ongeveer 5,5 procent zijn gestegen. Een belangrijke drijfveer hierbij zijn de lonen. De vraag voor de ECB is of de economische vertraging die we momenteel ervaren al voldoende is om de lonen in de toekomst onder controle te houden. De gegevens van vandaag geven aan dat een all clear verre van gepast is en maken een renteverhoging tijdens de komende ECB-vergadering een zeer waarschijnlijke optie."

Ondertussen in de VS

Veel maco-cijfers vandaag uit de VS. De Amerikaanse consumentenbestedingen zijn in juli met 0,7% gestegen. Dat is meer dan verwacht.

De Amerikaanse kerninflatie was in juli zoals ook al verwacht iets hoger dan een maand eerder. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,2 procent, tegen 4,1 procent in juni. Economen hadden al gerekend op dit percentage voor juli. De kernprijzen stegen in juli, eveneens zoals verwacht, met 0,2 procent, ten opzichte van een maand eerder. In juni was dit ook 0,2 procent. De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

Ook kwamen er in de VS cijfers over de arbeidsmarkt naar buiten. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 26 augustus onverwacht gedaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 4.000 naar 228.000, waar een aantal van 240.000 was voorzien. Een sterke Amerikaanse arbeidsmarkt maakt de kans kleiner dat de Fed zijn strijd tegen inflatie tempert.

Kies uw eigen bankbiljet

In het kader van de-euro-is-van-iedereen kan er vandaag voor de laatste dag gestemd worden op een ontwerp van de nieuwe eurobankbiljetten. De fictieve bruggen zijn binnenkort passé. Wat wordt het nieuwe thema? Stem!

Vogels, handen of rivieren: laatste dag om te stemmen voor nieuwe bankbiljetten https://t.co/E3BARpFtyV — NU.nl (@NUnl) August 31, 2023

Amsterdam

Over naar de cijfers in Amsterdam. De AEX leverde vandaag 0,24% in op een slotstand van 743,62 punten. De AMX won 0,36% op een stand van 880,72 punten, en de ASCX ging 0,52% omhoog naar 1308,14 punten.

New York

De Amerikaanse beurzen zijn de dag wijfelend begonnen. Iets voor zes uur staat de Dow Jones op een verlies van 0,15%, terwijl de Nasdaq 0,35% in de plus staat.

Top 3 Nederlandse stijgers en dalers

Opmerkelijke koersbewegingen

Wie aandelen Air France-KLM in handen heeft en vandaag rijk dacht te worden, komt van een koude kermis thuis. Ja, het aandeel steeg weliswaar met bijna €13 tot €14,03, maar dit is volledig het gevolg van een zogenoemde reverse split. Tien aandelen Air France-KLM zijn vandaag samengevoegd tot 1 aandeel. Zo blijkt een winst van ca. 900% alsnog uit te draaien op een verlies van 0,99% op te leveren.

Het populaire aandeel Just Eat Takeaway stond net na half vier op een winst van 6% (koers: €13,13). Eerder vandaag is er zelfs €13,50 voor het aandeel betaald. De reden van de sterke koersstijging was niet meteen duidelijk. Even verderop op Frankfurt deed concurrent Delivery Hero het ook goed met een koersstijging van 5,25%. Mogelijk draaide een hedgefonds zijn shortpositie terug, stapte een grote partij in, of zagen stockpickers kansen nadat het aandeel gisteren op zoek was gegaan naar een all time low. Bij sluiting rest een winst van 4,99% op een koers van €13,00.

Barclays heeft donderdag de aandelen ASMI en BESI van de verkooplijst gehaald. Dit bleek uit een sectorrapport van de Britse bank. "Het advies voor zowel ASMI als Besi stond op Onderwogen, maar werd vandaag verhoogd naar Gelijkgewogen. Het koersdoel voor ASMI ging daarbij van 350,00 naar 415,00 euro en dat voor Besi van 85,00 naar 100,00 euro."

Bij sluiting stond de koers van ASMI 1,54% hoger, maar is die van BESI een procent gedaald. ASML daalde ook iets (-0,64%)

De Nederlandse financials beleefden een slechte dag. NN ging €1,12 dividend, dus het koersverlies van 3,97% is minder groot dan het lijkt.

Opvallender is het koersverlies van ASR van 2,56%. Sinds de verzekeraar afgelopen dinsdag met cijfers naar buiten kwam, regende het koopadviezen.

ABN AMRO staat bij beurssluiting op een flink verlies van 3,58%, nadat de bank gisteren juist een sprongetje omhoog maakte. Ook ING verloor 2,15%.

Naar de reden van de verliezen is het gissen. In eerste instantie gingen de Nederlandse rentes vandaag hard omlaag, maar bij sluiting was daar nog maar weinig van over.

Het spelletjesaandeel Azerion kwam vandaag met cijfers en die werden niet al te best ontvangen met een koersverlies van 3,77%. ABM Financial News: "Azerion is donderdag iets negatiever geworden over de ontwikkelingen in 2023, na de desinvestering van Youda Games."

Azerion ging in maart 2021 naar de beurs en sloot toen de eerste handelsdag op een koers van €9,82. Beleggers van het eerste uur kijken inmiddels tegen een verlies aan van 75%. Wie dit jaar instapte, verloor ca. de helft.

De nieuwste analyses van de Beleggersdesk van IEX

Amazon

Iedereen weet dat AWS een echte groeimotor en winstdrijver is voor Amazon. Maar de e-commerce-activiteiten maken Amazon volgens analist Ivo Breukink ook een interessante belegging.

Amazon: de winstgevendheid van e-commerce IEX Premium https://t.co/NNtrzhIBUQ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 31, 2023

Colgate Palmolive

"Wat wilde een waardebelegger als Loeb met dit dure aandeel? Hij kocht de stukken in 2022 op koersen die iets boven het huidige niveau lagen, en verkocht zijn volledige positie in het tweede kwartaal van dit jaar, waarschijnlijk met een klein verlies. Maar Loeb staat ook bekend om zijn neiging bedrijven die aandeelhouderswaarde laten liggen wakker te schudden. Hij heeft geprobeerd het management ervan te overtuigen de diervoedingstak af te stoten." Dat is niet gelukt, zo concludeert analist Patrick Beijerbergen.

Colgate-Palmolive uit de gratie IEX Premium https://t.co/mzUWpf706G via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 31, 2023

TotalEnergies

De Franse tegenhanger van Shell, TotalEnergies, kon met zijn halfjaarcijfers vorige maand de recordniveaus van de eerste helft van 2022 uiteraard niet vasthouden, maar het olie- en gasconcern weet volgens analist Martin Crum ook bij flink lagere prijzen voor olie en gas een hoge cashflow te genereren.

HAL

"De huidige korting van 24% is wat ons betreft echter overdreven. In de beleggingsportefeuille van HAL zitten enkele bedrijven met verborgen waarde. Boskalis is daarvan een voorbeeld, maar ook de participatie in Timber and Building Supplies Holland mogen we niet onderschatten." Enfin, volgens analist Niels Koerts is het aandeel HAL te goedkoop.

Discount in aandeel HAL is te ver doorgeslagen IEX Premium https://t.co/hwTajySrjy via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 31, 2023

Stem op uw favoriete AEX-aandeel voor september

Een nieuwe meting van het Nationaal Beleggerssentiment en wij zijn heel benieuwd welk aandeel volgens beleggers gaat outperformen en welk fonds volgens u het beste kan worden gemeden.

Doe mee en stem hier op uw top - en flopaandeel.

Brede markten

Terwijl de olieprijzen wederom licht stegen (+0,38% voor Brent tot 85,50 dollar), daalde de goudprijs met 0,12%. Groter is de koersbeweging van de dollar, dat 0,78% meer waard werd tegenover de euro. Bitcoin noteert iets voor zes uur 26,931 dollar, een verlies van 1,31%.

Rentes (om 17,56 uur)

Tienjaarsrente Nederland 2,79% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente Duitsland 2,46% (min 7 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 2,98% (min 13 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,11% (min 11 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,09% (min 3 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,40% (min 22 basispunten)

De belangrijkste adviezen

KPN , kopen met koersdoel €4,30 (Morgan Stanley)

, kopen met koersdoel €4,30 (Morgan Stanley) ASR , kopen met koersdoel €52,50 (Berenberg)

, kopen met koersdoel €52,50 (Berenberg) ASR , kopen met koersdoel €46,00 (KBC Securities)

, kopen met koersdoel €46,00 (KBC Securities) Mercedes Benz , kopen met koersdoel €90,- (Sanford C. Bernstein)

, kopen met koersdoel €90,- (Sanford C. Bernstein) Alphabet , kopen met koersdoel €150,- (JP Morgan)

, kopen met koersdoel €150,- (JP Morgan) Alphabet , kopen met koersdoel €146,- (Bank of America)

, kopen met koersdoel €146,- (Bank of America) BMW , kopen met koersdoel €120,- (Jefferies)

, kopen met koersdoel €120,- (Jefferies) (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 1 september 3023

En dan nog even dit

Beleggers zijn niet optimistisch maar ook niet pessimistisch

Stock Market Fear & Greed Index = 51 (Neutral)



Is this thing broken? How are we not back at Greed yet? pic.twitter.com/FLyoEsv75x — Barchart (@Barchart) August 30, 2023

De sterkste schouders ....

Kabinet haalt €1,6 mrd op bij hogere inkomens https://t.co/luspUBTFQP — FD Nieuws (@FD_Nieuws) August 31, 2023

Het grote gevaar voor Europa is stagflatie, ofwel veel inflatie en geen groei

Dubbele winst voor aandeelhouders

These 'dividend aristocrats' are also stock buyback leaders https://t.co/94vMsfwSST — CNBC (@CNBC) August 31, 2023

Het internationale geduld met de Chinese beurs is op