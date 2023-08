Donderdag en vrijdag beloven volatiele handelsdagen te worden

Er heerste op de financiële markten vandaag een wat landerige stemming, het vuurwerk wacht vermoedelijk later deze week met Amerikaanse inflatiedata (donderdag) en het maandelijkse banenrapport (vrijdag). Niet zo vreemd dat beleggers in aanloop naar die data even pas op de plaats maken.

Altijd wel een dingetje: 'officiële overheidsschulden' versus alle totale verplichtingen. Ook de als degelijk te boek staande Duitsers geven met een overheidsschuldratio van 66,3% niet het complete plaatje:

Good Morning from #Germany, where a financial disaster lies dormant in the social security system: namely, €17tn in implicit debt that is not officially reported. Official German debt ratio is 66.3%, which is almost Maastricht-compliant, while implicit debt ratio is a whopping… pic.twitter.com/Y4nQPKRCrb — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 30, 2023

De inflatie in de eurozone ontwikkelt zich nog niet zoals verwacht gehoopt. Dat gold voor de gelijkblijvende inflatie in Duitsland, maar zeker ook de weer oplopende inflatie in Spanje. Hardnekkig hoge inflatie vergroot uiteraard de kans op nog een renteverhoging door de ECB:

De Fed toonde zich tijdens het Jackson Hole symposium nogal hawkish. Dit had direct tot gevolg dat de kans op nóg een retenverhoging in september flink opliep. De vraag is echter of dit nog nodig is. Zo vertoont alvast de arbeidsmarkt duidelijke signalen van afkoeling:

The percentage of US workers quitting their jobs has moved down to 2.3%, the fewest since January 2021.



The 1.5 job openings per unemployed person in the US is lowest since September 2021.



Labor market continues to loosen... pic.twitter.com/XWS8bcpphf — Charlie Bilello (@charliebilello) August 30, 2023

Damrak

Relatief weinig actie op het Damrak op deze woensdag, althans als gekeken wordt naar de marginale beweging van de AEX. Individueel viel er wel de nodige actie te bespeuren, veelal zonder onderliggend nieuws overigens.

De cijfers van verzekeraar ASR werden gemengd ontvangen, maar daar viel feitelijk weinig op af te dingen. Binnen de AEX boekte ABN AMRO een stevige winst, terwijl ING Groep het met een heel wat bescheidener plusje moest doen. Defensieve fondsen als RELX en Wolters Kluwer kenden een redelijke dag, terwijl NN Group allicht een tikje meekreeg van de negatieve onthaal van concullega ASR.

Een verdieping lager waren vooral AMG en Just Eat Takeaway uit de gratie, terwijl feitelijk alleen de dagwinst van CTP de moeite van het vermelden waard was. Bij de smallcaps sprongen Azerion er in negatieve zin uit, terwijl Sif juist een fraaie winst mocht bijschrijven.

De AEX sloot vrijwel onveranderd op een stand van 745,43 punten.

Ondertussen bij de collega's van IEX Profs waagt Morningstar zich aan een vergelijking tussen ABN AMRO en ING Groep.

Top drie stijgers/dalers

ASR

De halfjaarcijfers van verzekeraar ASR werden wat lauwtjes ontvangen. Hoewel de resultaten zowel plussen en minnen bevatten, is een en ander per saldo toch positief. Een grondige analyse van de IEX Beleggersdesk is te vinden bij IEX Premium:

ASR zorgt goed voor zijn aandeelhouders IEX Premium https://t.co/hUrt6In8uj via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 30, 2023

BNP Paribas

De bankensector geldt als laag gewaardeerd, terwijl de dividendrendementen hoog zijn, Franse grootbank BNP Paribas niet uitgezonderd met een k/w van slechts goed zes en een dividendrendement dat de 8% nadert. Hoe staat de bank ervoor en is dit een aandeel voor beleggers om op te pakken? Een nadere analyse is te vinden bij IEX Premium:

BNP Paribas biedt zicht op dividendrendementen van 8 IEX Premium https://t.co/rlYQE7uqpG via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 30, 2023

Stem op uw favoriete AEX-aandeel voor september

Een nieuwe meting van het Nationaal Beleggerssentiment en wij zijn heel benieuwd welk aandeel volgens beleggers gaat outperformen en welk fonds volgens u het beste kan worden gemeden.

Doe mee en stem hier op uw top - en flopaandeel.

Wall Street

Wall Street wist er nog een bescheiden plusje uit te persen, ondanks dat de groei van de Amerikaanse economie neerwaarts werd herzien. Kwam er aanvankelijk een groei over het tweede kwartaal uit de bus van 2,4%, nu is dit bijgesteld tot 2,1%.

Ondertussen kreeg HP een tik (- 8%) op zijn vingers voor teleurstellende cijfers, maar gezien de slappe pc-markt kan dat niet echt verrassend zijn.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones 0,1% in de plus, de S&P 500 schreef tussentijds 0,3% bij terwijl de Nasdaq 0,4% won.

Rentes

Een relatief kalme dag op de internationale obligatiemarkten waarbij de rentes in de meeste Europese landen enkele basispunten opliepen. De VS maakte een tegengestelde beweging, maar een daling van 1 basispunt zet weinig zoden aan de dijk.

Tienjaarsrente Nederland 2,89% (plus 4 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,54% (plus 3 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,07% (plus 4 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,19% (plus 4 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,11% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente VK 4,48% (plus 5 basispunten)

Brede markt

De meeste beurzen bleven dichtbij huis vandaag, in lijn met de prestatie van onze eigen AEX. De VIX zet zijn daling ondertussen onverdroten voort, iets waar brokers uiteraard niet blij van worden, noch partijen als Flow Traders.

Goud lijkt een nieuwe poging te wagen los te komen van de $1.900-grens en weer richting de $2.000-barrière te bewegen. Olie kruipt tergend langzaam verder omhoog, ondanks sombere economische geluiden uit de eurozone en China. De dollar verliest weer enig terrein versus de euro, maar dat is letterlijk een centenkwestie.

Het Damrak

ABN AMRO (+ 3,0%) laat concullega ING Groep (- 0,2%) zijn hielen zien, relevant nieuws voor de stevige stijging kon niet gevonden worden

(+ 3,0%) laat concullega (- 0,2%) zijn hielen zien, relevant nieuws voor de stevige stijging kon niet gevonden worden ASR (- 2,1%) kwam met redelijke halfjaarcijfers naar buiten, maar werd daarvoor niet beloond

(- 2,1%) kwam met redelijke halfjaarcijfers naar buiten, maar werd daarvoor niet beloond Prosus (- 2,9%) kreeg een licht lager koersdoel te verwerken van een Amerikaanse zakenbank, maar het aandeel bleef wel op kopen met koersdoel €103 en dat biedt zicht op een upside van maar liefst ruim 60%

(- 2,9%) kreeg een licht lager koersdoel te verwerken van een Amerikaanse zakenbank, maar het aandeel bleef wel op kopen met koersdoel €103 en dat biedt zicht op een upside van maar liefst ruim 60% Just Eat Takeaway (- 3,1%) schommelt alweer rond zijn all time low

(- 3,1%) schommelt alweer rond zijn all time low Van Lanschot (- 1,8%) is sinds de an sich redelijke halfjaarcijfers aardig volatiel, waarbij winst- en verliesdagen zich snel opvolgen

(- 1,8%) is sinds de an sich redelijke halfjaarcijfers aardig volatiel, waarbij winst- en verliesdagen zich snel opvolgen Azerion (- 3,3%) komt morgen met zijn halfjaarresultaten en beleggers lijken er niet zo bar veel vertrouwen in te hebben

(- 3,3%) komt morgen met zijn halfjaarresultaten en beleggers lijken er niet zo bar veel vertrouwen in te hebben Sif Holding (+ 4,6%) heeft het koersverlies opgelopen tijdens de halfjaarcijfers inmiddels ruimschoots weten weg te werken

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 31 augustus

01:50 Industriële productie - Juli (Jap)

01:50 Detailhandelsverkopen - Juli (Jap)

03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Augustus (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Juli (NL)

07:00 UBS - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

08:00 Detailhandelsverkopen - Juli (Dld)

08:45 Inflatie - Augustus vlpg (Fra)

08:45 Economische groei - Tweede kwartaal def. (Fra)

11:00 Inflatie - Augustus vlpg (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Consumentenbestedingen en PCE-inflatie - Juli (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Augustus (VS)

22:00 Broadcom - Cijfers derde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Groei van de Amerikaanse economie neerwaarts bijgesteld

Amerikaanse staatsobligaties zijn een 'screaming buy'

Treasuries are a ‘screaming buy’ as Fed shows inflation-fighting credibility, BMO says https://t.co/YDCm031ycC — Bloomberg Markets (@markets) August 30, 2023

Hedge funds zetten vol in op large techs

Hedge fund exposure to mega-cap technology stocks just crossed 30% for the first time in history.



There has never been more hedge fund exposure to large technology stocks.



Institutional money really believes that AI is the next big thing.



Will AI live up to the hype? pic.twitter.com/6FwDbImy8T — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 30, 2023

Energietransitie in Duitsland eist zijn tol