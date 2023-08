Voorbeurs: groene futures dankzij verpletterende cijfers Nvidia

Alle seinen staan op groen voor een prachtige beursdag. De futures voor de Europese markten staan 0,6% hoger dankzij een verpletterend cijferrapport van Nvidia. Zowel de tweedekwartaalcijfers als de outlook voor het derde kwartaal waren fors beter dan verwacht.

Voor het derde kwartaal rekent het bedrijf op een omzet van circa $16 miljard en dat is 17% meer dan de smart estimate van $13,67 miljard. Ter vergelijking: de officiële consensus lag op $12,61 miljard. Tevens maakte het bedrijf bekend voor $25 miljard eigen aandelen in te kopen.

AI kan de wereldeconomie met 7% laten groeien

Vanuit dit licht bezien valt de Nvidia-plus van 7% voorbeurs nog relatief mee. Vermoedelijk hadden beleggers er al rekening mee gehouden dat de cijfers de consensus zouden verslaan.

De sterke resultaten van Nvidia betekenen goed nieuws voor de gehele beurs en in het bijzonder de technologiesector. Het bedrijf domineert de markt voor high-end processors voor AI-computing en dat is een enorme groeimarkt.

Goldman Sachs schreef in april een rapport waarin stond dat Artificial Intelligence de wereldeconomie mogelijk met 7% kan doen groeien. Dat is precies de reden waarom iedereen zo gespannen uitkeek naar de halfjaarcijfers van de chipgigant.

Really looks as if a new computing era has begun: #Nvidia reports Q2 Data Center revenue of $10.32bn, up 171% YoY. "During the quarter, major cloud service providers announced massive Nvidia H100 (artificial intelligence) infrastructures," CEO Jensen Huang said.… pic.twitter.com/wMiee1tZf8 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 23, 2023



Aanslag op Prigozjin laat beleggers koud

De Amerikaanse futures - en dan vooral de Nasdaq - staan nog meer in het groen dan die hier. De grootste technologie-index ter wereld noteert 1,3% hoger. De Dow Jones - waarin de meer industriële ondernemingen staan genoteerd - doet het voorbeurs met een plus van 0,2% wat rustiger aan.

Daarmee wordt het nieuws van de aanslag op voormalig Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin door de markten voor kennisgeving aangenomen. Twee maanden geleden werd al duidelijk dat beurzen amper reageren op de gebeurtenissen in Rusland.

Destijds deed Prigozjin een couppoging in Rusland en hoewel het met een sisser afliep, toonde het wel aan hoe kwetsbaar Rusland is. De beurzen bleven de maandag daarop toen redelijk liggen. Wat mogelijk meespeelt, is dat Rusland een relatief kleine economie is.

Cijfers Van Lanschot Kempen

Verder zijn er ook nog cijfers van Van Lanschot Kempen. De nettowinst van de wealth manager steeg in het eerste halfjaar van €48,2 miljoen tot €51,8 miljoen. Dat is een stijging van 8%.

Beleggers zijn echter vooral geïnteresseerd in hoeveel kapitaal het bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders. Er is een extra kapitaalteruggave van €2 aangekondigd, en dat is omgerekend 6,8% van de totale market cap.

Al met al een mooi bedrag, al komt het niet als een volslagen verrassing. Het was bijvoorbeeld al meegenomen in de Bloomberg-consensus.

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen:

ABN Amro: naar €17 van €19 en Houden - Morgan Stanley

Alfen: naar €50 van €55 en Houden - Jefferies

ING: naar €18 van €17 en Kopen Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts; wat vooral opvalt, is dat de shorts in Just Eat Takeaway fors oplopen. Shorters speculeren dus op een verdere koersval van de maaltijdbezorger

Just Eat Takeaway: 10,91%: (+1,08%)

Alfen: 7,52% (-0,12%)

Basic-Fit: 5,70%

Air France-KLM: 4,19%

Wereldhave: 2,91%

Aperam: 2,35%

Besi: 2,10%

Philips: 2,02%

Signify 1,83%

CM.com: 1,82%

Agenda

Qua macro's is de agenda vandaag relatief dun. Er komen cijfers over de orders van duurzame goederen in de VS en de wekelijkse jobless claims. Het is niet onze verwachting dat deze macro's de markten in vuur en vlam zullen zetten.

Donderdag 24 augustus

08:00 Van Lanschot Kempen Q2-cijfers

08:00 VGP Q2-cijfers

08:00 Deceuninck Q2-cijfers

14:00 Jackson Hole bijeenkomst

14:30 VS orders duurzame goederen juli

14:30 VS wekelijkse jobless claims

22:00 HP Q2-cijfers

Nu nog even dit

Intel gaat de investeringen in zijn Packaging-capaciteit flink opschroeven en dat is goed nieuws voor Besi.

BESI … You know where you learned it first …. Intel to quadruple cutting-edge chip packaging capacity by 2025 - Nikkei Asia #besi #long https://t.co/dWsfcWqCWt — Marc Langeveld (@beursstier68) August 23, 2023



Zo gaan dictators te werk.

BREAKING:



The Belarusian authorities have cut off the internet in the area of the main Wagner Group camp in the Tale Village in Belarus.



Looks like Putin and Lukashenko are trying to stop the Wagner Group from communicating with each other and coordinating a quick response. pic.twitter.com/dIyoXjPzdZ — Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2023



Deze is dan weer leuk.

RIP Jevgeni Prigozjin pic.twitter.com/rJzGggbfUz — Paul Peeters (@palpeet) August 23, 2023



Dit noemen we een draai in het kwadraat

Hij gaf zijn Tweede Kamerzetel voor de VVD op en sloot zich aan bij de Partij voor de Dieren. Daan de Neef verklaart zich nader: ‘Ik moest vaak akkoord gaan met dingen waarvan ik dacht: dit is precies wat ik níét wil’ https://t.co/1kTyDkbT9k — de Volkskrant (@volkskrant) August 23, 2023



Ik vind aandelen de ultieme belegging, maar dat is weer wat anders.

De Belgische staatsbon is niet de "ultieme belegging", maar een compleet irrelevant product:

• Duitse staatsbon op één jaar brengt netto 3,35% op dankzij 0% RV (wel 0,12% TOB)

• Is meest vergelijkbare product, met hoger rendement + veiliger vs. BE staatsbon (rating AAA vs. AA-) pic.twitter.com/yxBvket7X5 — Thomas Guenter (@guenter_thomas) August 23, 2023



Een groter contrast met de cijfers van Nvidia bestaat niet.

Economic data in Europe just went from bad to worse https://t.co/p9ntT05aHG — CNBC (@CNBC) August 24, 2023



Veel plezier en succes.