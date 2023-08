Adyen : waar blijven de advieswijzigingen /koersdoelen van de “ experts “ ? Dat zit zo : de experts wachten op elkaar en zodra er één ermee op de proppen komt , volgt de rest vanzelf die er iets boven of onder gaan zitten, was mijn ervaring in het bankwezen. Bijna 40% koersdaling is slechts aan grote partijen voorbehouden en kijkt u ook eens naar de nettowinst, daar kunnen veel bedrijven niet aan tippen. Zo slecht was het nou ook weer niet.