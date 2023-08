Slotcall 17 augustus 2023: Adyen trekt hele AEX omlaag

Een verlies van 2,5% voor de AEX zien we niet vaak, maar vandaag is zo'n dag. Dat is vrijwel volledig te wijten aan Adyen, dat met de cijfers op alle fronten tekort schoot en ruim een derde van de beurswaarde zag verdampen.

Zonder Adyen - met een weging van 5% in de AEX - zou het er een stuk beter uitzien, hoewel ook de AMX (-1,1%) en AScX (-0,6%) vandaag ook rood kleuren, net als de beurzen elders in Europa.

Drie bedrijven kwamen met cijfers. Die van Aegon (-5%!) en BAM (-1,8%) vielen in slechte aarde. Maar Fastned (+1,6%) kreeg de handen wél op elkaar. Dat is niet zo vreemd, want de uitbater van laadstations voor elektrische auto's wist voor het eerst een positief resultaat te behalen, zoals ook aangekondigd in het interview met IEX, enige tijd geleden.

Ook de chippers lagen vandaag niet goed. Vooral Besi (-4,6%) had het zwaar.

Al met al is dit een behoorlijke kwakkelzomer en lijkt die gedroomde campingrally aan ons voorbij te gaan. De AEX staat deze maand al 4,6% in de min. De AMX doet het niet veel beter met -3,5%. Alleen de smallcapindex (-0,5%) houdt de schade beperkt.

Adyen naar de kelder

Er leek vandaag maar geen eind te komen aan de koersval van Adyen. Met extreem hoge volumes gingen de aandelen van de hand. Gisteren stond er nog bijna €1.500 op de borden. Daar is nu nog iets meer dan €900 van over (-39%) en dat doet pijn.

Zoals gezegd was daar maar één reden voor: teleurstellende kwartaalcijfers. Analist Martin Crum vraagt zich zelfs af of het betaalbedrijf niet zo langzamerhand groeifonds af is. Hij wijst er wel op dat de tegenvallende groei voor een deel het gevolg is van de bedrijfsstrategie om fors te investeren in uitbreiding en verbetering van de systemen. Dat zet nu eenmaal de marges tijdelijk onder druk. Beleggers doen er dan ook verstandig aan om iets verder te kijken dan hun neus lang is.

Maar het blijft niettemin zuur voor de aandeelhouders - onder wie prinses Mabel Wisse Smit - als meer dan €17 miljard aan beurswaarde in rook opgaat.

Wat deze cijfers betekenen voor het koersdoel en advies van de IEX Beleggersdesk, leest u hier.

Lange termijn staat onveranderd centraal bij Adyen IEX Premium https://t.co/ps0au3EXJZ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 17, 2023



Nog geen witte rook bij BAM

Over rook gesproken... Er is nog steeds geen witte rook over dat FIOD-onderzoek tegen BAM. Zo'n megaboete die als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de bouwer hangt, zet uiteraard de koers onder druk. Helaas is er nog geen nieuws op dit front en dat maakt het voor Ivo Breukink van de IEX Beleggersdesk lastig om er een koersdoel aan te plakken.

BAM is al een tijd bezig het roer om te gooien: minder risico en meer focus. Door die desinvesteringen lijken de cijfers slechter dan ze zijn. Maar is het goed genoeg? Het oordeel van Breukink leest u hier.

Cijfers Aegon zijn een mixed bag

Dan de cijfers van Aegon. Hier dook Niels Koerts al vanmorgen in alle vroegte in. De cijfers zijn volgens hem een mixed bag, zoals dat heet. Het operationeel resultaat was aanmerkelijk hoger dan verwacht, maar de solvabiliteitsratio viel tegen.

Voor snelle groei moet u volgens Koerts niet bij Aegon zijn. Maar de waardering is laag en de verzekeraar beschikt over een sterke balans, waardoor het een groot deel van zijn kapitaal kan laten terugvloeien naar de aandeelhouders.

De cijfers konden beleggers niet bekoren: de koers zakte met bijna 5%. Vormt de koersafstraffing een mooi instapmoment? Of juist niet?

Mixed bag bij Aegon IEX Premium https://t.co/RTMiotmHCQ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 17, 2023

Fed-notulen: verdeeldheid over het vervolg

Gisteravond werden de notulen gepubliceerd van de laatste vergadering van de Fed, toen de federal funds rate met 25 basispunten werd opgetrokken. Hieruit bleek dat die beslissing niet unaniem is genomen. Twee duiven wilden op de pauzeknop drukken. De haviken wonnen, maar of dat op 20 september ook zo zal zijn, is de vraag. De Amerikaanse inflatie daalt weliswaar, maar de zorgen hierover zijn nog steeds groot, zo bleek eveneens uit de stukken.

Tot een grote verschuiving in de verwachtingen heeft het niet geleid: de kans dat de Fed het bij dat kwartje van volgende maand laat, wordt ingeprijsd op een nog steeds comfortabel niveau van 86,5%.

China geeft economie opnieuw een kontje

Dat het niet lekker gaat in China, is inmiddels wel bekend. De afgelopen weken kwamen diverse cijfers naar buiten die tekortschoten, waaronder de handelscijfers, industriële productie en detailhandelsverkopen. Hierdoor zag de People's Bank of China zich eerder deze week genoodzaakt om de twee belangrijkste beleidsrentes te verlagen en zo de bedrijvigheid te ondersteunen.

Vandaag volgde een nieuwe stap: diezelfde bank pompte omgerekend ruim €21 miljard in de markt om de financiële stabiliteit te waarborgen.

Ondertussen rennen Amerikaanse hedgefondsen en masse naar de uitgang.

Hedgefondsen trekken zich terug uit Chinese aandelen - https://t.co/ozYgGKXMxB pic.twitter.com/mPrr2yyh2w — BeleggerNL (@BeleggerNL) August 17, 2023

Drie aantrekkelijke Italiaanse Midkappers

De Italiaanse beurs ligt er in Europa het sterkst bij, zo kon u vanmorgen lezen in de uitgebreide column van technisch analist Royce Tostrams.

Het is wel zaak kritisch te zijn, want veel in Milaan genoteerde bedrijven zijn vooral actief in volwassen sectoren met beperkte groeikansen. Daar valt voor beleggers dus weinig eer aan te behalen. Maar er zijn op de Borsa Italiana ook pareltjes te vinden. Patrick Beijersbergen selecteerde er drie, speciaal voor onze abonnees.

Drie aantrekkelijke Italiaanse midkappers IEX Premium https://t.co/FOPRTVxu7q via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 17, 2023

Oproep: stel uw vragen voor de IEX BeleggersPodcast

Morgen wordt er weer een nieuwe IEX BeleggersPodcast opgenomen. Lezersvragen zijn welkom. Dus heeft u iets interessants dat u wilt voorleggen aan beurswatcher Arend Jan Kamp en analist Niels Koerts, laat dan een berichtje achter in de comments, onderaan dit artikel.

Wall Street in de min

Wall Street leek aanvankelijk te herstellen van de verliezen van gisteren, maar staat toch onder druk, al is dat kinderspel vergeleken met onze AEX.

Ook hier loopt het cijferseizoen op zijn laatste benen. Maar er waren nog twee belangrijke cijferaars: Cisco en Walmart.

Terwijl branchegenoot Target eerder teleurstelde, wist Walmart vandaag wél te leveren. De resultaten stegen en de retailer verhoogde de outlook opnieuw. De Amerikaanse consument, die het huishoudbudget onder druk ziet staan door de inflatie en hogere rente voor leningen, let steeds meer op de kleintjes en daar profiteert de supermarktketen van. Desondanks staat het aandeel 1,4% in het rood.

Cisco Systems kwam gisteren na sluiting van Wall Street al door. Het techbedrijf zag de winst en omzet harder stijgen dan verwacht, maar de outlook stelde teleur. Het kon beleggers weinig deren: zij zetten het aandeel 3,8% in de plus.

Er was vandaag ook een meevaller: de Philadelphia Fed-index, een graadmeter voor de bedrijvigheid van de industrie in deze regio, bleek onverwacht te zijn gestegen. Vorige maand stond er -13,5 op de borden, wat duidt op krimp. Nu is dat +12, wat juist duidt op groei. Economen hadden gerekend op een indexstand van -10.

Overigens pakte een vergelijkbaar cijfer voor de regio New York (de Empire State-index) maandag juist teleurstellend uit, en dat was niet voor het eerst. Dit cijfer daalde van +1,1 naar -19,0. Krimp dus. Een duidelijke trend is dus nog niet te ontdekken.

Rentes

Dat een rentepauze voor de Fed geen gelopen race is, is te merken in de VS, waar de tienjaarsrente een sprintje trekt en met 4,3% het hoogste niveau sinds de kredietcrisis nadert.

De Europese tienjaarsrentes bewegen wat minder, op de Britse na. De Nederlandse (3,043%), Franse (3,239%) en Belgische (3,362%) zitten boven de 3%, de Duitse er nog onder (2,698%). De Britse zelfs boven de 4% (4,795%).

De brede markt

De AEX eindigde maar liefst 2,5% lager. Een duidelijk forser verlies dan de Fransen (-0,9%), Belgen (-0,8%) en Duitsers (-0,7%), maar ja, die hebben geen Adyen-notering.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt 0,4 punt op naar 17,17. Daarmee komt de 20-puntengrens zo langzamerhand weer in zicht.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 -0,1%, Dow 30 -0,1% en de Nasdaq -0,3%.

De euro daalt iets, met 0,1% naar 1,0870 dollar.

De goudprijs daalt iets, met 0,1% naar $1.889,95 per troy ounce.

Bitcoin daalt bijzonder fors (-3,9%) en is onder de $28.500 gedoken: naar $27.769, het laagste niveau in bijna twee maanden.

De olieprijzen daarentegen gaan lekker. Voor een vat WTI wordt nu 1,8% meer betaald dan gisteren, terwijl Brent 1,4% wint.

Verder op het Damrak

Au Adyen.

Philips (+3,9%) blijft maar stijgen sinds Exor een belang van 15% in het zorgtechnologiebedrijf nam. Hiervoor zijn door Goldman Sachs derivaten gebruikt. Is deze stijging hier een nawwee van? Of is Exor bezig zijn belang nog verder uit te bouwen? Zou kunnen, want de investeerder heeft deze week aangegeven tot maximaal 20% te willen gaan

(+3,9%) blijft maar stijgen sinds Exor een belang van 15% in het zorgtechnologiebedrijf nam. Hiervoor zijn door Goldman Sachs derivaten gebruikt. Is deze stijging hier een nawwee van? Of is Exor bezig zijn belang nog verder uit te bouwen? Zou kunnen, want de investeerder heeft deze week aangegeven tot maximaal 20% te willen gaan ArcelorMittal (-1,2%) overweegt naar verluidt een bod uit te brengen op US Steel, maar kan op weinig enthousiasme van beleggers rekenen.

(-1,2%) overweegt naar verluidt een bod uit te brengen op US Steel, maar kan op weinig enthousiasme van beleggers rekenen. Prosus (+1,3%) weet zich iets te herstellen van het koersverlies van 2,3% van gisteren na tegenvallende cijfers van Tencent.

(+1,3%) weet zich iets te herstellen van het koersverlies van 2,3% van gisteren na tegenvallende cijfers van Tencent. Shell (+0,6%) lijkt te profiteren van de hogere olieprijzen. Ook Total en BP koersten vandaag noordwaarts.

Adviezen

Zet u maar alvast schrap voor koersdoel- en advieswijzigingen voor Adyen. Het is nu stilte voor de storm. Twee koersdoelwijzigingen bij onze zuiderburen:

AB Inbev: naar €65 van € 60 en kopen - Deutsche Bank

Euronav: naar € 16,85 van € 16,90 en houden - KBC Securities

Agenda vrijdag 18 augustus: Europese en Japanse inflatie

U kunt rustig de benen op tafel leggen na het vuurwerk van vandaag.

Na sluiting van Wall Street komt Applied Materials nog door met cijfers.



De agenda van morgen is goeddeels leeg, op de Japanse en Europese inflatie na.

Enkele weken geleden kwamen er al voorlopige cijfers uit de eurozone. Hieruit bleek dat de inflatie in juli was gezakt naar 5,3% in jaarbasis, tegen 5,5% de maand ervoor. Nog lang niet in de buurt dus van de gewenste 2%. België liep met +1,6% voor de muziek uit. Nederland (+5,3%) liep exact in de maat mee, terwijl Duitsland (+6,5%) en een hele trits Oost-Europese landen nog een lange weg te gaan hebben.

Morgen horen we of dit cijfer nog moet worden bijgesteld. Misschien zit er een verrassing in.