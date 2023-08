Slotcall: Problemen Chinese vastgoedmarkt laten beleggers koud

Phillips is een beetje het Intel van de medische imaging: vergane glorie. Op papier lijkt het nog wel redelijk maar de spullen zijn niet meer genoeg. Siemens en GM zijn de marktleiders. Phillips wordt nooit meer wat, echt een value trap.



Stuk over Exor vond ik dan weer erg slecht. Je kunt een belegging slecht vinden van een fonds, maar om dat het koersdoel maar met meer dan 10% te verlagen...dan bereken je dus in de koersdoel door dat die hele investering in Phillips wordt afgeschreven.

Typisch Niels, een aandeel is of helemaal geweldig, of helemaal niets (vooral als Niels ze verkocht heeft), Phillips heeft hij dus ooit verkocht, dus dan is Exor dus ook te min als ze in Phillips gaan.