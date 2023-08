Slotcall: Problemen Chinese vastgoedmarkt laten beleggers koud

De AEX (+0,1%) blijft vandaag best aardig liggen. Helemaal omdat vandaag naar buiten kwam dat de Chinese vastgoedreus Country Garden niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Bij de gemiddelde Nederlander zal Country Garden niet een lampje doen branden, maar feit is wel dat het bedrijf meer dan vier keer zoveel vastgoedprojecten op de balans heeft staan dan het roemruchte Evergrande.

Desondanks valt de schade op de beurzen nog relatief mee. Alleen de DAX (-0,6%) doet vandaag een aardige stap terug. Binnen de AEX zijn de uitslagen relatief beperkt. Vrijwel alle hoofdfondsen noteren met een nulletje voor de komma.

Wat meespeelt, is dat de beursagenda praktisch leeg is. Belangrijke macro-economische data zijn er vandaag niet en ook qua kwartaalcijfers is het vrij rustig. De enige noemenswaardige daler is DSM (-2,2%) dat op het laagste niveau sluit sinds februari 2019.

Exor

Het belangrijkste nieuws van de dag is dat Exor (-0,3%) een belang van 15% neemt in Philips (+4,4%). De Italiaanse investeringsmaatschappij van de familie Agnelli investeert van huis uit vooral in de automobielindustrie, maar vandaag neemt het voor het eerst een directe positie in de markt voor gezondheidszorg.

Eerder investeerde het bedrijf al in Institut Merieux dat zich richt op de gezondheidsmarkt, maar dit gaat om een holding. De participatie in Philips gaat om een directe investering in deze sector.

De huidige market cap van Philips bedraagt €18,1 miljard. Daarmee vertegenwoordigt het 15%-belang een waarde van maar liefst €2,7 miljard. Dit is omgerekend 8,2% van de huidige netto intrinsieke waarde van Exor.

Een serieuze investering dus, waarover wij overigens onze twijfels hebben. Onze argumenten leest u in het onderstaande artikel.

Alibaba

Na het desastreus verlopen jaar 2022 wil de koers van Alibaba (-2,5%) nog maar niet serieus herstellen. De e-commercegigant leverde weliswaar aanmerkelijk betere kwartaalcijfers af dan verwacht, maar hier staat tegenover dat de Chinese economie in zwaar weer zit.

De industriële productie van het Aziatische land staat stevig onder druk en daar komt bij dat de import en export de afgelopen maand met respectievelijk 12% en 14,5% zijn gekelderd. Tel hier de problemen in de vastgoedmarkt bij op en het is niet zo vreemd dat Chinese aandelen dit jaar underperformen.

Vandaag kwam zoals eerder benoemd naar buiten dat vastgoedreus Country Garden niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De problemen in Chinese vastgoedmarkt staan niet voor niets op de radar van beleggers, aangezien de vastgoedmarkt de laatste decennia een significant aandeel had in de groei van de Chinese economie.

Problemen in de Chinese vastgoedmarkt hebben dus direct impact op de economie van het Aziatische land. Omdat de waarde van Alibaba grotendeels wordt bepaald door de cyclische binnenlandse e-commercebusiness, heeft het verslechterende economische klimaat dus ook een significante impact op de resultaten van het e-commerce-bedrijf.

Of wij ondanks alle risico's positief blijven over deze belegging, leest u in het onderstaande artikel.

Top 3 stijgers en dalers

BAM (-3,5%) ligt er wederom beroerd bij. Welke grafiek je er ook bij pakt, het aandeel gaat altijd omlaag. Het enige voordeel is dat het aandeel met een multiple van 5 keer de verwachte winst niet duur is. Tenminste, als de bouwer aan de verwachtingen van analisten kan voldoen.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt twee basispunten aan tot 2,98%.

Brede markt

De AEX sluit 0,1% hoger en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices. Alleen de Duitsers (-0,6%) blijven achter.

De CBOE VIX (volatiliteit) klimt met 1,4% tot 15,1 punten.

Wall Street laat een gemengd beeld zien. De S&P500 (+0,4%) en Nasdaq (+0,7%) vinden de weg omhoog. Alleen de Dow Jones (-0,0%) maakt een pas op de plaats.

De euro zakt 0,3% en noteert 1,091 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (-0,5%) hebben wat last van de aantrekkende dollar.

Olie: WTI (-1,5%) en Brent (-0,6%) doen ook een stapje terug.

De bitcoin (+0,7%) is de laatste weken niet vooruit te branden. Anderzijds blijft de digitale munt op een hoog niveau sterk liggen.

Het Damrak

Aegon (+0,8%) sluit op het hoogste niveau sinds eind februari. Daarmee is het aandeel volledig hersteld van de crash in maart. Dit geldt nog niet voor ASR (-0,1%) en NN Group (-0,5%).

(+0,8%) sluit op het hoogste niveau sinds eind februari. Daarmee is het aandeel volledig hersteld van de crash in maart. Dit geldt nog niet voor (-0,1%) en (-0,5%). Philips (+4,4%) kan een kapitaalkrachtige partij als Exor goed gebruiken. Mochten de schadeclaims uit de VS hoger uitvallen dan verwacht dan kunnen de Italianen in geval van nood bijspringen.

(+4,4%) kan een kapitaalkrachtige partij als Exor goed gebruiken. Mochten de schadeclaims uit de VS hoger uitvallen dan verwacht dan kunnen de Italianen in geval van nood bijspringen. Gelet op het nieuws van vandaag is deze stijging van Prosus (+0,1%) een positieve verrassing. Als grootaandeelhouder van het Chinese Tencent had ik eerlijk gezegd gerekend op een daling.

(+0,1%) een positieve verrassing. Als grootaandeelhouder van het Chinese Tencent had ik eerlijk gezegd gerekend op een daling. Besi (+0,7%) is ASMI (-0,6%) en ASML (-0,1%) de baas. Groot nieuws valt er overigens niet te melden.

(+0,7%) is (-0,6%) en (-0,1%) de baas. Groot nieuws valt er overigens niet te melden. Heineken (+1,0%) doet het vandaag niet onaardig, al is de brouwer nog lang niet op het niveau van voor de publicatie van de halfjaarcijfers.

(+1,0%) doet het vandaag niet onaardig, al is de brouwer nog lang niet op het niveau van voor de publicatie van de halfjaarcijfers. De analisten van Jefferies schrapten Alfen (+3,4%) afgelopen woensdag van de verkooplijst en sindsdien heeft het aandeel de smaak aardig te pakken. Feit blijft dat de laadspecial dit jaar met een verlies van 24% een van de grootste bleeders is van het Damrak.

(+3,4%) afgelopen woensdag van de verkooplijst en sindsdien heeft het aandeel de smaak aardig te pakken. Feit blijft dat de laadspecial dit jaar met een verlies van 24% een van de grootste bleeders is van het Damrak. Het is mij een raadsel waarom Van Lanschot Kempen (+1,6%) er vandaag zo goed bij ligt.

(+1,6%) er vandaag zo goed bij ligt. Fastned (+2,4%) vindt eveneens de weg omhoog. Komende donderdag presenteert het snellaadbedrijf zijn halfjaarcijfers.

(+2,4%) vindt eveneens de weg omhoog. Komende donderdag presenteert het snellaadbedrijf zijn halfjaarcijfers. De koers van Azerion (-2,6%) gaat weer richting het zuiden en dat is niet de eerste keer dit jaar.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Just Eat Takeaway: naar €34,70 van €42,50 en Kopen - Credit Suisse

