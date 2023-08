Negatieve sentiment onder beleggers houdt aan

Beleggers zijn sinds de start van augustus wat terughoudend. De rating verlaging die Fitch doorvoerde op de Amerikaanse overheid valt toch niet echt in de smaak. Warren Buffett trekt zich daar echter bar weinig van aan:

Buffett koopt Amerikaanse overheidspapier ondanks ratingknip https://t.co/wa1UWs1wKN — De Tijd (@tijd) August 3, 2023

Er is de nodige kritiek op het verlagen van de rating door Fitch, maar de kredietbeoordelaar heeft toch wel een puntje als gekeken wordt naar de erg hard oplopende AMerikaanse overheidsschuld:

OOPS! United States downgraded to AA+ from AAA by Fitch, outlook stable, citing fiscal deterioration, high & growing govt debt burden, & erosion of governance relative to AA & AAA rated peers over last 2 decades that has manifested in repeated debt limit standoffs & last-minute… pic.twitter.com/KYzovCzqDC — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 2, 2023

Ondertussen wordt het voor de gemiddelde Amerikaan steeds duurder om een lening af te sluiten voor de aanschaf van een auto. Sterker nog, met een rente van 7,6% begeeft dat zich inmiddels op het hoogste niveau sinds 2007:

The average interest rate on 48-month new car loans in the US has moved up to 7.59%. That's the highest we've seen since 2007. pic.twitter.com/ccFYAJizZ6 — Charlie Bilello (@charliebilello) August 3, 2023

Damrak

Over naar het Damrak dan maar waar beleggers ook wat humeurig zijn. Zo wist ING Groep weliswaar met heel stevige tweedekwartaalcijfers te komen, maar de reactie was toch wat lauwtjes, al deed de bank het koersmatig wel duidelijk beter dan concurrent ABN AMRO.

Gemengde macrocijfers uit de VS waar de belangrijke dienstensector minder hard groeide en het aantal nieuwe steunaanvragen aardig steeg, drukte het sentiment. Dat de Amerikaanse fabrieksorders wel hard stegen, werd schouderophalend ontvangen. De zoveelste verhoging van de rente van de Britse centrale bank, met 0,25%, viel ook niet lekker bij beleggers.

Binnen de AEX was het zoeken naar lichtountjes, naast ING Groep deed verzekeraar Aegon het nog wel aardig, evenals Prosus. De verliezers waren in de meerderheid met stevige dalingen bij onder andere Adyen, DSM, IMCD en zelfs RELX hield de voeten niet droog.

De AMX ging het wat beter af met aantrekkelijke winsten van onder andere het cijferende Fagron en Alfen. Corbion had het zwaar, evenals het cyclische Signify. Binnen de AScX relatieve rust met plussen voor (zowaar) Ebusco en Pharming dat cijfers had vanochtend. Accsys en Azerion vielen uit de toon met koersdalingen van zo'n 1,5%.

De AEX sloot 0,7% lager op een stand van 769,69.

Top drie stijgers/dalers

ING Groep

De bank verraste vanochtend met beduidend betere cijfers dan verwacht, vooral dankzij erg lage voorzieningen slechte leningen. De wat lauwe reactie op de cijfers is dan ook misplaatst. De Beleggersdesk heeft het koersdoel voor de bank verhoogd, of dat voldoende is voor een koopadvies, leest u bij IEX Premium:

Hogere rentemarge en lage voorzieningen stuwen winst ING IEX Premium https://t.co/pxBJwk4GV4 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 3, 2023

Melexis

Het Belgische Melexis merkt opvallend weinig van de dip in de chipmarkt. Een fraaie omzetgroei, een verhoogde outlook en een voor de sector uitzonderlijk hoog dividend. De analyse van de Beleggersdesk vindt u hieronder:

Uitzonderlijk hoog dividend bij snelgroeiende chipontwerper Melexis IEX Premium https://t.co/WPrM96lXGP via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 3, 2023

Zeldzaam moeilijke metalen

Rare earth metals zijn cruciale metalen die overal in worden toegepast. Zo zit er bijvoorbeeld in een F35 gevechtsvliegtuig zo'n 400 kilogram aan zeldzame metalen verwerkt en ook drones, EV's en precisiewapens kunnen niet zonder. En dat biedt beleggers tal van kansen:

Zeldzaam moeilijke metalen IEX Premium https://t.co/BRuRUK15P8 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 3, 2023

Fagron

Er viel niet zo gek veel af te dingen op de halfjaarcijfers van Fagron. Een autonome omzetgroei van ruim 8% is zonder meer hoog te noemen. Wel zag het concern de rentelasten stevig oplopen. Een uitgewerkte analyse van de Beleggersdesk:

Fagron ziet rentelasten fors oplopen IEX Premium https://t.co/68F3StxsOV via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 3, 2023

Mercedes

Ook autofabrikant Mercedes kende een sterk eerste halfjaar, trok de outlook op en toont zich bijzonder royaal met zijn dividend voor aandeelhouders. Hebben de Duitsers de switch naar elektrisch rijden inmiddels succesvol gemaakt? Meer bij IEX Premium:

Goed halfjaar Mercedes-Benz Group niet beloond IEX Premium https://t.co/SovtU7rgGr via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 3, 2023

Wall Street

Ook Wall Street startte de handelsdag in het rood, terwijl de Amerikaanse rente verder opliep. De downgrade van Fitch - van ondergeschikt belang volgens velen - van de kredietstatus van de Amerikaanse overheid valt toch niet lekker. Ook het oplopen van de tienjaarsrente in de VS richting de 4,2% maande tot terughoudendheid. Vandaag na sluiting van de markt rapporteren Apple en Amazon hun cijfers. Die van Qualcomm en Paypal vielen niet in de smaak.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones 0,3% lager, evenals de S&P 500 terwijl de Nasdaq nagenoeg onveranderd noteerde.

Rentes

De rentes zijn opnieuw aan een serieuze opmars bezig. De tienjaarsrente in de VS - kredietmaatschappij bij uitstek - zal zeker gaan knellen met 4,2%.



Bron: Reuters

Brede markt

De brede markt wil even niet, de veelal fraaie cijfers ten spijt. De meeste Europese beurzen moesten opnieuw een stapje terugdoen. Opvallend, de VIX komt weer tot leven, zij het vanaf een nog steeds laag niveau. De olieprijs zet zijn opmars in een kalm tempo voort, terwijl de euro al enige tijd verzwakt ten opzichte van de dollar.

Het Damrak

DSM-Firmenich (- 3,4%) kwam gisteren met weinig verrassende cifjers, maar de conference call later die dag viel slecht in de smaak

(- 3,4%) kwam gisteren met weinig verrassende cifjers, maar de conference call later die dag viel slecht in de smaak ING Groep (+ 1,5%) kwam met fraaie cijfers en werd daar maar mondjesmaat voor beloond, al staat er wel een plus op een rode handelsdag

(+ 1,5%) kwam met fraaie cijfers en werd daar maar mondjesmaat voor beloond, al staat er wel een plus op een rode handelsdag Unilever (- 1,5%) weet zich koersmatig maar niet boven de €50-grens te worstelen ondanks dat de halfjaarcijfers sterk waren

(- 1,5%) weet zich koersmatig maar niet boven de €50-grens te worstelen ondanks dat de halfjaarcijfers sterk waren Corbion (- 3,0%) staat al enige tijd onder druk en de weinig hoopvolle berichten bij DSM-Firmenich helpen niet mee het tij te keren

(- 3,0%) staat al enige tijd onder druk en de weinig hoopvolle berichten bij DSM-Firmenich helpen niet mee het tij te keren Fagron (+ 0,8%) kwam met een prima tweede kwartaal door en werd daarvoor ook beloond

(+ 0,8%) kwam met een prima tweede kwartaal door en werd daarvoor ook beloond Galapagos (+ 1,4%) komt vanavond na het sluiten van Wall Street nog met halfjaarcijfers door, maar beleggers willen vooral meer info over de Jyseleca verkopen horen

(+ 1,4%) komt vanavond na het sluiten van Wall Street nog met halfjaarcijfers door, maar beleggers willen vooral meer info over de Jyseleca verkopen horen Acomo (- 1,2%) moest bij de halfjaarcijfers bekend maken dat het een flinke fout bij een handelspositie op de cacaomarkt had gemaakt en ligt er sindsdien koersmatig zwak bij

(- 1,2%) moest bij de halfjaarcijfers bekend maken dat het een flinke fout bij een handelspositie op de cacaomarkt had gemaakt en ligt er sindsdien koersmatig zwak bij Pharming (+ 3,6%) meldde een verlies over het tweede kwartaal, maar wist wel de fantasie van beleggers te prikkelen rond Joenja

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 04 augustus

07:00 IMCD - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Credit Agricole - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

08:00 Fabrieksorders - Juni (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juni (eur)

13:00 Nikola - Cijfers tweede kwartaal (VS)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Juli (VS)