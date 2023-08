Bulls are back in town - and here to stay?

Het probleem met statistiek op de beurs is dat er altijd weer een andere statistiek is die het tegenovergestelde beweert.

Niettemin zijn dit hele hoge zekerheidspercentages. Zeker op de beurs. En ach, anders hebt u altijd deze nog. Uit het hoofd, googelt u zelf even voor de wetenschappelijk verantwoorde percentages, maar het gaat even om het punt.

Eén dag: 51% stijgingskans

Eén week: 60%

Eén maand: 70%

Eén jaar: 80%

Tien jaar: 90%

Twintig 20 jaar en langer: 99%



Bijzonder aan dit jaar is dat de wereldeconomie flirt met recessie. Dat bevestigen vandaag al eens te meer de inkoopmanagersindices en en dan hebben we ze nog niet eens allemaal gehad. Let wel, het is flirten. Formeel is het er nog geen.

De inkoopmanagersindices (#PMI's) juli industrie duiden op aanhoudende economische malaise in China en EU

Vanmiddag de VS nog. Zo de Britten, of hadden we die al opgegeven? pic.twitter.com/8etfSbcr2U — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 1, 2023



Afgezet tegen recessies heeft de Dow Jones Industrial Average (anno 1896) het langste track record. Het plaatje moet even in twee keer, want anders is het niet af te lezen. Merk op dat sinds WOII de koersen bijna altijd draaien (midden)in recessies.



Dat was in de eerste helft van de twintigste eeuw ook zo, maar ook vaak niet. Nou ja, de economie was destrijds zowat de helft van de tijd in recessie (om over WOI, WOII en Grote Depressie maar te zwijgen), dus dan wordt het ook moeilijker prikken.

De vuistregel - en ook niet meer dan dat - is dat de koersen in een recessie draaien.



En dan nu! Zie hieronder: geen grijze balk nog in het plaatje, want hoewel de Duitsers het weer tegen de hele wereld opnemen, is dat tot dusverre het enige G7-land dat formeel in recessie is. De koersen zijn vorig jaar al gedraaid. Moet alles nog komen, een wereldwijde recessie plus bijbehorende koersdaling (van tientallen procenten)?

Of de recessie komt niet en ach, als u nog een keer naar die twee Dow Jones plaatjes kijkt, ziet u dat alle mogelijke variaties mogelijk zijn. Of dat we inderdaad beter naar de statistiek kunnen kijken waarmee dit stukje begint. Helaas komt de wijsheid zoals altijd pas weer achteraf op de beurs.



Aan de risicobereidheid ligt het dit jaar in ieder geval niet, of de makten doorstijgen. Of is dit juist een vals signaal, omdat op dieptepunt recessie iedereen bearish heurt te zijn? Helaas, ook deze antwoorden zijn er pas, als de koerswinst is gevlogen.