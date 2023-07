Trend van short zittende hedge funds slopen waait over naar Azië

Wie denkt dat de gekte rond zogeheten 'meme aandelen' alleen in Amerika kan, zou toch eens naar Zuid-Korea moeten kijken. Ook daar weten retailbeleggers sommige aandelen in koers te laten ontploffen.

'Ant traders' worden ze ook wel genoemd in het Aziatische land. Een herhaling van zetten zoals we dat eerder zagen op Wall Street. Hedge funds met shortposities, in dit geval in EcoPro en EcoPro BM - een producent van materialen voor batterijen - zien zich geconfronteerd met een grote groep retailbeleggers die massaal de koers van het geshorte aandeel opdrijven.

Dat ziet er grafisch als volgt uit:

De vraag hier is wiens zakken dieper zijn: die van short zittende hedge funds of die van retailbeleggers. Fundamentals? Die doen even niet ter zake. Een gevaarlijk spelletje: uiteindelijk blijft er een groep particuliere beleggers over met aandelen met een extreem opgeblazen koers.

Dan nog even dit

De marktrichting proberen te 'voorspellen' blijft toch een gevaarlijke hobby, zij het dat het een hardnekkig fenomeen is onder beleggers, professioneel en particulier. Soms wordt daarbij teruggegrepen naar het verleden om iets te zeggen over de toekomst, zoals nu het geval is op de Amerikaanse obligatiemarkt.

Professionele beleggers vergroten hun positie in langlopende staatsobligaties, vooruitlopend op wat vermoedelijk de laatste Fed-renteverhoging wordt later deze maand.

En daarbij wordt gekeken naar het verleden: langlopende staatsobligaties (> 10 jaar) leverden gemiddeld zo'n 10% rendement op in de zes maanden volgend op de laatste renteverhoging.

Uiteraard is er geen garantie dat de Fed-meeting in juli, met verwacht nog een renteverhoging, de laatste zal zijn, maar de kans dat er nog een renteverhoging nadien wordt doorgevoerd, wordt inmiddels geschat op slechts 20% door de financiële markten.

Dan nog even dit II

De markt was begin dit jaar tamelijk eensgezind: de olieprijs zou verder stijgen tot $100 per vat. Het tegenovergestelde gebeurde, de olieprijs zakte in de loop van dit jaar stevig weg en de projecties van de grote zakenbanken verdwenen in de prullenmand.

Eind vorige maand noteerde de Brent amper boven de $70, maar nadien is de prijs voor een vat olie toch weer opgelopen tot tegen de $80. En er lijkt meer in het vat te zitten: de vraag naar het zwarte goud trekt aan, deels seizoensmatig ('driving season VS'), deels als gevolg van een weliswaar wat aarzelend herstel van de Chinese economie.

De vraag trekt aan, terwijl tegelijkertijd de Opec+ zijn productie onlangs opnieuw met circa 1 miljoen vaten per dag verlaagde. De IEA ziet de oliemarkt sterk verkrappen zo liet de organisatie aan Bloomberg weten. Toch een kleine tegenvaller voor de olie bulls: de groei van de Chinese economie valt een tikje tegen.

Damrak

De nieuwe handelsweek ging licht humeurig van start, deels getriggerd door tegenvallende groeicijfers uit China. Geen economische groei van 6,9%, maar 'slechts' 6,3%. Cijfers waar wij in het westen alleen maar van kunnen dromen uiteraard. Verder viel in de VS de Empire State index (NY) mee, maar dat is niet direct een game changer.

De koersuitslagen waren relatief beperkt vandaag, uitgezonderd het cijferende TomTom. ASML kreeg een tikje op het bericht dat er mogelijk meer restricties komen voor wat betreft zaken doen met China en was daarmee de grootste daler binnen de AEX en trok de andere twee chippers mee. Echt grote stijgers ontbraken binnen de AEX, al is de verdere opmars van het cyclische Randstad nog wel het vermelden waard.

Een niveau lager was cyclisch en vastgoed enigzins uit de gratie, InPost zou naar verluidt vandaag een persconferentie houden en sportschoolketen Basic Fit heeft allicht last van enige zomerflauwte.

Bij de AScX ook relatief weinig spektakel, afgezien van het al eerder vermelde TomTom, Ebusco moest weer een stapje terugdoen en ook hier een matige dag voor de vastgoedfondsen.

De AEX moest per saldo 0,7% inleveren en sloot op een stand van 773,45 punten.

Top drie stijgers/dalers

x

TomTom

Bemoedigende geluiden vanuit het Amsterdamse hoofdkantoor van TomTom. De tweedekwartaalcijfers overtroffen op alle fronten de verwachtingen. Zo steeg de omzet het afgelopen kwartaal met een stevige 18% en verbeterde de vrije kasstroom sterk. Hoe de Beleggersdesk tegen het aandeel aankijkt, valt hier te lezen:

Gunstige ontwikkelingen bij TomTom IEX Premium https://t.co/EDY9xgzvBv via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 17, 2023

BlackRock

De ETF's van de Amerikaanse vermogensbeheerreus BlackRock zijn duidelijk in trek getuige de forse instroom van $190 miljard kapitaal het afgelopen kwartaal, waarvan zo'n $70 miljard richting ETF's ging.

BlackRock heeft een meesterzet gedaan door al in 2009 iShares over te nemen van Britse zakenbank Barclays. Inmiddels heeft het concern een ijzersterke marktpositie opgebouwd en dankzij erg lage kosten wordt concurrentie succesvol buiten de deur gehouden. Veel meer over dit Amerikaanse powerhouse bij IEX Premium:

BlackRock profiteert van hoge instroom in ETFs IEX Premium https://t.co/uBoOiSdhRF via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 17, 2023

Particulier herontdekt opties

Hoewel de echte gekte zoals in 2021 rond 'meme' aandelen (nog) niet zichtbaar is, handelen Amerikaanse retailbeleggers lustig op korte callopties. Sterker nog, in volumes gemeten zijn ze inmiddels zelfs de professie voorbijgestreefd.

Beleggers blijken daarbij een sterke voorliefde te hebben voor EV-producenten en natuurlijk de grote techfondsen. Het massaal inslaan van callopties heeft zelfs een materiële impact op de VIX. Hoe dat precies zit, wordt uit de doeken gedaan bij IEX Premium:

Retailbeleggers overtroeven professionele partijen IEX Premium https://t.co/VPwwrDbWKz via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 17, 2023

Wall Street

Een prijshoudende tot licht positieve stemming op Wall Street bij aanvang van deze nieuwe handelsweek. Tal van grote bedrijven zullen de komende week en weken met hun halfjaarcijfers naar buiten komen en beleggers houden hun kruit nog even droog. Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq noteerden de indices 0,2 - 0,5% hoger.

Wall Street wordt er ondertussen bepaald niet goedkoper op:

Expectations that corp America will massively grow its profits – which are already historically giant – are not what's lifting stocks. Multiple expansion is name of the game as share prices outpacing puny expectations for profit growth. S&P 500 P/E multiple has risen from <17 to… pic.twitter.com/RZ2RPsGjgH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 17, 2023

Rentes

Een relatief rustige dag op de internationale obligatiemarkten, al zullen de Britten zich inmiddels wel eens achter de oren krabben met een tienjaarsrente die duidelijk richting de 4,5% loopt.



Bron: Reuters

Brede markt

De rest van Europa liet ook overwegend rode koersen zien, al deed de AEX het als gevolg van enkele tech zwaargewichten wat slechter. De VIX vertoonde weer een sprankje van leven, terwijl de goudprijs al geruime tijd rond het niveau van $1.950 ronddobbert. De rally op de oliemarkt werd vandaag ruw onderbroken door tegenvallende groeicijfers uit China, een grootverbruiker van het zwarte goud.

Het Damrak

ASML (- 3,0%) krijgt vermoedelijk met meer restricties te maken rond zijn activiteiten in China

(- 3,0%) krijgt vermoedelijk met meer restricties te maken rond zijn activiteiten in China ArcelorMittal (- 0,2%) kreeg een licht lager koersdoel van een bank te verwerken, maar echt veel indruk had een en ander niet op de koers van het aandeel

(- 0,2%) kreeg een licht lager koersdoel van een bank te verwerken, maar echt veel indruk had een en ander niet op de koers van het aandeel Shell (- 0,4%) overweegt volgens diverse financiële media om de Renewable Energy divisie af te splitsen. Het is de nieuwe topman duidelijk ernst met het omhoog brengen van de aandelenkoers.

(- 0,4%) overweegt volgens diverse financiële media om de Renewable Energy divisie af te splitsen. Het is de nieuwe topman duidelijk ernst met het omhoog brengen van de aandelenkoers. Allfunds (- 2,7%) staat bij veel beleggers nog niet op de radar, ondanks het opportunistische en mislukte bod van Euronext (%) eerder dit jaar met een flinke overnamepremie. De Beleggersdesk heeft er wel grondig naar gekeken .

(- 2,7%) staat bij veel beleggers nog niet op de radar, ondanks het opportunistische en mislukte bod van (%) eerder dit jaar met een flinke overnamepremie. De Beleggersdesk heeft er . Just Eat Takeaway (- 1,1%) kreeg een fors lager koersdoel van een Duitse zakenbank. Normaliter goed voor een dito lagere koers, maar een en ander werd relatief schouderophalend ontvangen door beleggers.

(- 1,1%) kreeg een fors lager koersdoel van een Duitse zakenbank. Normaliter goed voor een dito lagere koers, maar een en ander werd relatief schouderophalend ontvangen door beleggers. Ebusco (- 2,2%) had het vandaag even niet, een directe oorzaak voor het koersverlies kon niet gevonden worden

(- 2,2%) had het vandaag even niet, een directe oorzaak voor het koersverlies kon niet gevonden worden Pharming (+ 1,6%) neemt sluipenderwijs opnieuw ruim afstand van de pennystock status

(+ 1,6%) neemt sluipenderwijs opnieuw ruim afstand van de pennystock status TomTom (+ 8,8%) wist de markt opnieuw positief te verrassen met zijn cijfers en werd daarvoor ruimschoots beloond

(+ 8,8%) wist de markt opnieuw positief te verrassen met zijn cijfers en werd daarvoor ruimschoots beloond Op de lokale markt deed Envipco (+ 5,6%) eindelijk weer eens goed zaken

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

