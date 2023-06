Belegger hoeft zich niet te vervelen, zeker niet in de VS

Tesla heeft de afgelopen jaren niet alleen veel auto's gebouwd, maar ook een groot netwerk van snellaadstations uitgerold, of supercharger networks zoals het concern dat zelf betitelt. Dat gaat om serieuze aantallen: inmiddels zelfs meer dan 45.000 superchargers bij circa 5.000 laadstations volgens de meest recente opgave van de EV-producent.

En Tesla is de beroerdste niet, onlangs werd bekend dat ook alle elektrische auto's van Ford van het netwerk gebruik mogen maken. Afgelopen weekend kwam daar ook die andere Amerikaanse autobouwer, General Motors, bij.

Welcome GM owners to Superchargers across North America??



Details about the North American Charging Standard (NACS) → https://t.co/HTk7Si9qa0 https://t.co/OQqUbM8vuo — Tesla Charging (@TeslaCharging) June 8, 2023

Dat nieuws zorgde direct voor een negatieve koersreactie van zelfstandige Amerikaanse aanbieders van snellaadstations zoals EVgo en Chargepoint:

Dan nog even dit

Gaat de Fed een pauze nemen deze maand om eerst het effect van de razendsnelle eerdere renteverhogingen af te wachten? Een vraag die de financiële markten bezighoudt. Het wordt allicht wel eens tijd na tien renteverhogingen op rij.

Echter, als naar de inflatie wordt gekeken, die blijft hardnekkig hoog zoals uit onderstaande chart wel blijkt:

Woensdag valt het rentebesluit en eerst nog even het Amerikaanse inflatiecijfer dinsdag. De markt lijkt uit te gaan van een pauze in juni, gevolgd door wel een verhoging van 0,25% in juli, maar garantie tot de voordeur uiteraard.

Dan nog even dit II

De Europese Commissie zal op 28 juni met een wetsvoorstel komen rond de digitale euro, oftewel de Central Bank Digital Currency (CDBC). Dat die CBDC er komt, is al besloten.

De impact op zowel banken als consumenten van de invoering van de CBDC zal bijzonder groot zijn, al zal een en ander gefaseerd verlopen. Bijzonder om te zien dat het onderwerp nauwelijks aandacht heeft gekregen van de media gezien de ingrijpende gevolgen die dit project zal krijgen.

Wanneer de CBDC exact geïntroduceerd wordt, is uiteraard nog niet bekend, maar wij vermoeden ergens in de loop van 2024, danwel uiterlijk in 2025. Het is niet onverstandig als (ook) beleggers zich hier toch even grondig op inlezen.

Damrak

Belggers op zoek naar actie konden hun hart vooral ophalen bij de smallcaps. Een fenomeen dat we wel vaker zien in relatief slappe beursperiodes, al is het allicht nog wat vroeg om van een vakantiestemming te spreken zo halverwege juni.

Binnen de AEX heerste relatieve rust, de koersuitslagen waren beperkt. De chippers deden het nog best aardig, weinig actie bij de financials en ook Philips lijkt inmiddels aardig op te krabbelen.

Een niveau lager mocht Alfen wat herstellen na een eerdere forse koersdaling dankzij een mooie order en daarmee was de koek qua actie binnen de AMX wel op.

Bij de AScX viel er meer te beleven voor beleggers met stevige koerswinsten voor onder meer Accsys, Azerion, CM.com en Pharming. Nieuws voor de aardige koersstijgingen ontbrak echter.

De AEX sprokkelde er een dagwinstje van ruim 0,1% bij om te sluiten nipt boven de 760 punten.

Top drie stijgers/dalers

Apple

Techgigant Apple lanceerde vorige week zijn lang verwachte VR-bril. High tech, maar wel met een bijzonder pittig prijskaartje van maar liefst $3.500. De Vision Pro van Apple is technologisch een stuk geavanceerder dan de VR-brillen van Meta, maar die zijn dan ook veel goedkoper. Een game changer of niet, de Beleggersdesk denkt er het zijne van:

Apple gaat de concurrentiestrijd aan met Meta IEX Premium https://t.co/mXfZzyuNJt via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 12, 2023

Druk op woningbouw

De Nederlandse woningmarkt ligt er om tal van redenen weinig florissant bij en dat raakt beursgenoteerde bouwers als BAM Groep en Heijmans. De tekorten op de arbeidsmarkt, het stikstofprobleem en een moeizaam vergunningentraject zitten de bouwers dwars. Een update van de Beleggersdesk:

Druk op woningmarkt gaat BAM en Heijmans raken IEX Premium https://t.co/T2YDQN4faO via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 12, 2023

Discrepantie tussen obligaties en aandelen

Obligaties en aandelen laten momenteel een opvallende discrepantie zien. Waar de obligatiemarkt worstelt met de impact van een recessie, gelden aandelen als priced for perfection.

De obligatiemarkt geldt als het 'slimme geld' en die oogt tamelijk somber. De vraag is of dat terecht is, dan hebben aandelen namelijk aardig wat downside, of dat de obligatiemarkt het hier bij het verkeerde eind heeft:

Krijgt het zogeheten slimme geld gelijk of de aandelenmarkten IEX Premium https://t.co/HtyjZWWdO8 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 12, 2023

Coinbase

Is beleggen in Coinbase een goed idee? Wie naar het koersverloop kijkt - het aandeel noteert inmiddels 80% onder zijn introductiekoers - zal geneigd zijn dit volmondig met nee te beantwoorden. Het concern heeft inmiddels de SEC achter zich aan en geldt zonder meer als hoog risicovol. Meer bij IEX Premium:

Coinbase is meer een speculatie dan een belegging IEX Premium https://t.co/QcHgOJcKrh via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 12, 2023

Modelportefeuilles

Toegang tot de IEX Modelportefeuilles, fundamentele analyses van circa 200 beursgenoteerde fondsen, tal van uitgebreide achtergrondartikelen en interviews met ceo's vergen een lidmaatschap. Nog geen Premium lid en wel op zoek naar uitgebreide fundamentele analyses en achtergrondinformatie? U kunt IEX Expert geheel vrijblijvend drie maanden voor slechts €24,95 uitproberen.



Dat is een eenmalige korting van 67%.





Wall Street

In de VS is het uiteraard vooral afwachten geblazen. Wat wordt het inflatiecijfer morgen en wat zal de Fed woensdag besluiten met de rente. Een en ander kan uiteraard niet los van elkaar worden gezien, maar de algemene teneur nu lijkt erop voor te sorteren dat de Fed een maandje pauzeert, om dan mogelijk in juli alsnog de rente met een kwartje te verhogen. We zullen het later deze week weten, met eerst dinsdag de cpi over mei.

Oracle (+ 6%) en Intel (+ 5%) wisten zich aardig in de kijker te spelen bij beleggers. En ook Tesla (+ 1,5%) zet zijn zegetocht voort, zij het in een wat bescheidener tempo. Ondertussen wist Tesla-concurrent Nio (+ 8%) de negatieve keorsreeks te doorbreken met een stevige dagwinst op basis van een hogere bedrijfsprognose.

Het zelf ook beursgenoteerde Nasdaq (- 13%) ging hard onderuit op het nieuws dat het een overname van $10,5 miljard wil doen van softwarefirma Adenza.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones een winstje van 0,1%, de S&P 500 kon 0,2% bijschrijven en de Nasdaq wist toch weer te outperformen met een plus van 0,5%.

Rentes

Een rustige dag op het rentefront met beperkte bewegingen. Wij hebben ditmaal Frankrijk toegevoegd want dat land worstelt inmiddels aardig met de hoogte van de staatsschuld (€3.000 miljard), al is dat gezien de rentestand volgens de financiële markten (nog) geen groot issue.

Tienjaarsrente Nederland 2,74% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente Duitsland 2,37% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente Frankrijk 2,89% (min 3 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,06% (min 5 basispunten)

Tienjaarsrente VS 3,78% (plus 4 basispunten)

Brede markt

Meest opvallende beweging op de bredere markt was toch vooral de weer hard afkomende olieprijs. De jongste productieverlaging van Saoedi Arabië heeft per saldo geen indruk gemaakt. De olieprijs daalde vandaag tamelijk fors en verloor zo'n 3%. Goud lijkt de strijd rond het niveau van de $2.000 een beetje op te geven en ook bitcoin deed opnieuw een stapje terug.

Het Damrak

DSM ( - 2,4%) lijkt nog steeds wat hinder te ondervinden van een winstwaarschuwing van een concurrent eind vorige week.

( - 2,4%) lijkt nog steeds wat hinder te ondervinden van een winstwaarschuwing van een concurrent eind vorige week. ING Groep (- 0,3%) lijkt niet echt los te kunnen komen van de €12 en het is wachten op nieuwe marktimpulsen, Berenberg vindt het bankaandeel €16,50 waard.

(- 0,3%) lijkt niet echt los te kunnen komen van de €12 en het is wachten op nieuwe marktimpulsen, Berenberg vindt het bankaandeel €16,50 waard. Shell (- 1,4%) zag met lede ogen toe hoe de olieprijs opnieuw door het putje ging, een verdere Opec-productieverlaging ten spijt.

(- 1,4%) zag met lede ogen toe hoe de olieprijs opnieuw door het putje ging, een verdere Opec-productieverlaging ten spijt. InPost (- 2,3%) zag eerder deze maand zijn grootaandeelhouder zijn belang verkleinen, tegen een premie ten opzichte van de toenmalige koers.

(- 2,3%) zag eerder deze maand zijn grootaandeelhouder zijn belang verkleinen, tegen een premie ten opzichte van de toenmalige koers. Galapagos (- 1,5%) presenteerde onlangs hoopvolle eerste testresultaten, maar beleggers zullen nog jarenlang geduld moeten hebben voor daar mogelijk tastbare resultaten, lees: een medicijn, uitkomen.

(- 1,5%) presenteerde onlangs hoopvolle eerste testresultaten, maar beleggers zullen nog jarenlang geduld moeten hebben voor daar mogelijk tastbare resultaten, lees: een medicijn, uitkomen. Azerion (+ 14,2%) voert opnieuw het rijtje stijgers van de dag aan. Het fonds wordt niet gevolgd door de Beleggersdesk, relevant nieuws kon niet gevonden worden.

(+ 14,2%) voert opnieuw het rijtje stijgers van de dag aan. Het fonds wordt niet gevolgd door de Beleggersdesk, relevant nieuws kon niet gevonden worden. Pharming (+ 4,6%) blijft een beetje speelbal van het heersende dagsentiment ondanks dat het concern biotech af is en als bioformaceut te boek mag komen te staan.

(+ 4,6%) blijft een beetje speelbal van het heersende dagsentiment ondanks dat het concern biotech af is en als bioformaceut te boek mag komen te staan. Op de lokale markt verliest Porceleyne Fles (- 7,8%) 'zomaar' fors, op een dagomzet van welgeteld honderd stukjes.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 13 juni

00:00 Eurocommercial - Jaarvergadering

08:00 Inflatie - Mei def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - April (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - Juni (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Mei (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Inflatie - Mei (VS)