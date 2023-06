Forse toename investeringen in crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsmethode die steeds populairder wordt, en dat is niet zonder reden.

Geldvoorelkaar is genomineerd voor een Gouden Stier in de categorie Crowdfundingplatforms.

In Nederland alleen al is er in het afgelopen jaar meer dan 1 miljard euro gefinancierd met crowdfunding. Deze methode wordt steeds vaker gebruikt voor de groei van bedrijven en biedt investeerders een interessante mogelijkheid om rendement op hun vermogen te behalen. De rentevergoedingen variëren sterk maar kunnen oplopen tot wel 9% op Geldvoorelkaar.nl, het eerste crowdfundingplatform van Nederland.

Historisch lage rentestand

Met de historisch lage rente op spaargeld is het voor beleggers lastig om een goed rendement te behalen. Crowdfunding biedt een alternatieve en aantrekkelijke investeringsoptie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft aan dat investeringen in crowdfunding tot zo’n 10% van het vrije vermogen acceptabel zijn, wat investeerders een ruime mate van flexibiliteit biedt.

Investeren in MKB Nederland

Een van de grootste voordelen van crowdfunding is dat het investeerders de mogelijkheid biedt om laagdrempelig te investeren in MKB Nederland, wat anders vaak lastig is. Veel MKB-bedrijven hebben moeite om financiering te krijgen bij traditionele financiële instellingen, zoals banken. Crowdfunding biedt hen een alternatieve manier om hun projecten te financieren. Anderzijds biedt het investeerders een manier om direct te investeren in innovatieve en veelbelovende ondernemingen. Zo kunnen investeerders bijdragen aan de groei en het succes van deze groeiende bedrijven.

Gemakkelijk investeren

Als investeerder is het belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen en niet te snel te investeren zonder het nodige onderzoek te doen. Crowdfunding kan aantrekkelijke rendementen bieden, maar het is ook belangrijk om te investeren met geld dat men kan missen en de portefeuille goed te diversifiëren. Naast aandelen, vastgoed en obligaties kan crowdfunding een welkome manier van spreiding binnen de portefeuille bieden. Zo zijn er verschillende platformen beschikbaar waar investeerders kunnen deelnemen aan crowdfundingprojecten.

Geldvoorelkaar.nl is een van de grootste crowdfundingplatformen in Nederland wat betreft volume, en biedt een breed scala aan investeringsmogelijkheden, variërend van allerhande vastgoedprojecten tot franchise, binnenvaartschepen en projecten in de zorg. Deze brede diversiteit van investeringscategorieën zorgt voor diversificatie binnen de portefeuille.