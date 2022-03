Investeren in crowdfunding: welkom in het 3.0-tijdperk

Weet u het nog, de kredietcrisis? Deze crisis zorgde ervoor dat een grote groep ondernemers problemen kreeg met het verkrijgen van financiering voor hun bedrijf of vastgoedprojecten. Bij ondernemers ontstond een grote behoefte aan alternatieve vormen van financiering. Zo ontstond zakelijke crowdfunding voor het MKB en de vastgoedbranche.

Geldvoorelkaar.nl is genomineerd voor een Gouden Stier in de categorie Crowdfundingplatforms.

Fastforward naar 2022 bevinden we ons inmiddels in het crowdfunding 3.0-tijdperk. De markt is volwassen geworden en steeds meer beleggers weten hun weg naar zakelijke crowdfundingplatforms te vinden. Edwin Adams, directeur en medeoprichter Geldvoorelkaar.nl: “Op dit moment is de spaarrente negatief. Je moet de bank dus betalen om geld te kunnen sparen. Dat vind ik bijzonder, want dat heb ik persoonlijk nog niet eerder meegemaakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen met geld op zoek gaan naar andere manieren om rendement te behalen op hun vermogen.”

Dat investeren in zakelijke crowdfunding booming business is kan Adams alleen maar beamen: “Veel investeerders beleggen graag in vastgoed. En nu de coronamaatregelen steeds meer worden losgelaten, merken we ook dat de twijfel die beleggers hadden rondom het investeren in sectoren die hard getroffen zijn, steeds meer afneemt.”

En dat is een positief signaal. Want door te investeren in crowdfunding heeft u direct impact op de Nederlandse economie. Daarnaast zit er veel groei in de crowdfundingmarkt. Na de pioniersfase en de groeifase zit de markt inmiddels in de professionaliseringsfase.

Momenteel zijn crowdfundingplatforms nog niet verplicht om een AFM-vergunning (Autoriteit Financiële Markten) te hebben. Een ontheffing is op dit moment voldoende. Nadeel daarvan is dat dit in de praktijk betekent dat de er een ‘light controle’ is op deze platforms. De kwaliteit van de platforms is daarom niet altijd gegarandeerd en dat zou wel moeten. Beleggers moeten weten waar ze aan toe zijn.

Eind dit jaar komt daar verandering in. Vanaf dan zijn alle crowdfundingplatforms verplicht om een vergunning te hebben. “Voor alle betrokkenen een goede stap,” aldus Adams. “Door deze vergunning verplicht te stellen verbetert het toezicht van de AFM, worden er hogere eisen gesteld aan de platforms en zodoende verbetert ook de kwaliteit voor de gebruikers. Zo wordt het investeren in crowdfunding beter en voor nog meer beleggers aantrekkelijk.”

Investeren in crowdfunding levert, via het platform van Geldvoorelkaar.nl, momenteel ruim 4% aan netto rendement op. Investeerders kunnen al instappen vanaf een laag bedrag: “Investeren kan al vanaf honderd euro en is daarmee heel toegankelijk voor mensen die geld ‘overhebben'. Wel adviseren we altijd om alleen te investeren met geld dat je kunt missen en niet direct nodig hebt. En het spreiden van je beleggingen over verschillende projecten is ook belangrijk.”

Crowdfunding biedt kansen voor beleggers. Zij kunnen een mooi rendement behalen én ondernemers kunnen verder groeien. Een win-winsituatie voor iedereen dus. En met de crowdfundverordening op komst, worden de kansen voor de belegger in deze markt alleen maar beter. Kortom, crowdfunding is here to stay.

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is buiten verantwoordelijkheid van de redactie tot stand gekomen en bevat geen beleggingsadvies of beleggingsaanbod en dient ook niet als zodanig opgevat te worden.

Risicowaarschuwing

Beleggen kent risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.