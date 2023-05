Slotcall: Negatieve draai

De AEX-index (-0,5%) is niet vooruit te branden op deze tweede pinksterdag. We begonnen de dag nog met een mooie plus van 0,5%, maar deze winst hebben we helaas niet vast weten te houden.

De omzetten zijn echter bijzonder laag en dat geldt eveneens voor de ons omringende beurzen. Het bericht dat er in de VS een voorlopig akkoord is bereikt over een verhoging van het schuldenplafond leidde niet tot een opluchtingsrally. Die hadden we afgelopen vrijdag eigenlijk al gehad.

Wat mogelijk ook meespeelt, is dat het Amerikaanse Congres zich er nog over moet buigen; dat ze eruit komen is dus nog niet zeker. Beleggers kunnen geen inspiratie halen van Wall Street, want daar zijn de deuren vandaag gesloten vanwege Memorial Day. Ook Londen is vandaag niet geopend.

Het is dus geen verrassing dat de meeste aandelen vandaag dicht bij huis blijven. Een duidelijke brede lijn van deze beursdag valt er eigenlijk niet te schetsen. Het enige wat opvalt, is dat technologieaandelen iets achterblijven. Adyen en Prosus zijn met een verlies van 2,0% de grootste dalers binnen de AEX, maar dan hebben we het wel gehad.

Het belang van dividend

"The only thing that gives me pleasure is to see my dividend coming in". Het is een quote van de beruchte zakenman John D. Rockefeller. Aan het einde van de negentiende eeuw was hij een van de meest vermogende mensen allertijden.

Hij verdiende zijn geld in de olieindustrie. In 1870 richtte hij Standard Oil op. Vervolgens kocht hij vrijwel alle Amerikaanse olieraffinaderijen op, waardoor hij een monopoliepositie kreeg in de oliemarkt. Hierdoor kon hij extra hoge prijzen in rekening brengen en dit geld kon hij in de vorm van dividend aan zichzelf uitkeren.

In het onderstaande artikel leggen we uit waarom beleggers niet om dividendaandelen heen kunnen.

Nokia

Nokia (+2,1%) kent met een multiple van 9,6 keer de verwachte winst over boekjaar 2023 een relatief lage waardering. De magere eerstekwartaalcijfers spelen hier een rol.

Met name de margeontwikkeling is iets om in de gaten te houden. In het eerste kwartaal daalde de operationele marge met 270 basispunten tot 8,2%. Desondanks houdt het bedrijf vast aan zijn outlook en dat impliceert een marge van tussen de 11,5% en 14%.

Volgens analist Martin Crum is dit ambitieus. Toch acht hij Nokia weldegelijk een kansrijk aandeel. De reden waarom leest u in het onderstaande artikel.

Silicon Motion

De markt heeft er weinig fiducie in dat het bod van MaxLinear op Silicon Motion doorgang vindt. De Amerikanen boden afgelopen jaar $94 per aandeel voor de geheugencontrollerfabrikant. De huidige beurskoers ligt hier nu ruim 35% onder.

Het aandeel noteert zelfs op hetzelfde niveau als twee jaar geleden. Dat terwijl de Nederlandse chippers rondom hun all time high noteren. Opvallend, omdat ook Silicon Motion profiteert van de opkomst van AI.

Hoe dit precies zit, leest in de onderstaande analyse van analist Ivo Breukink.

Top 3 stijgers en dalers

De koers van Azerion (+19,6%) spuit wederom omhoog. Een duidelijk aanwijsbare reden kunnen we echter niet vinden. De laatste headline dateert van 13 maart. Het aandeel is simpelweg een speculatieobject waar gewone beleggers maar beter ver weg van kunnen blijven. De top drie dalers zijn de bedrijven die vandaag ex-dividend gaan.

Rentes

De rentes maken een duikvlucht. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier keldert elf basispunten tot 2,79%.

Nederland: -11 basispunten (2,79%)

Duitsland: -11 basispunten (2,43%)

Italië: -12 basispunten (4,28%)

Verenigd Koninkrijk: Gesloten (4,37%)

Verenigde Staten: -6 basispunten (3,76%)

Brede markt

De AEX sluit 0,5% lager en daarmee presteren een tikje slechter dan de Fransen (-0,3%) en de Duitsers (-0,2%).

De CBOE VIX (volatiliteit) klimt met 1,9% tot 17,5 punten.

Wall Street is vandaag gesloten i.v.m. Memorial Day

De euro zakt 0,1% en noteert 1,071 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,0%) houdt de $2.000 in zicht.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,7%) hebben het even niet.

Bitcoin (+3,2%) heeft er daarentegen wel zin in.

Het Damrak

Aegon (-2,5%) noteert vandaag €0,12 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel fractioneel.

(-2,5%) noteert vandaag €0,12 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel fractioneel. ASML (-0,9%) blijft opvallend achter ten opzichte van branchegenoten ASMI (-0,2%) en Besi (+0,9%).

(-0,9%) blijft opvallend achter ten opzichte van branchegenoten (-0,2%) en (+0,9%). Ook Adyen (-2,0%) doet een stap terug al zijn de handelsvolumes flinterdun.

(-2,0%) doet een stap terug al zijn de handelsvolumes flinterdun. Bij Prosus (-2,0%) is de schwung er al enige tijd uit.

(-2,0%) is de schwung er al enige tijd uit. Verder noteren alle AEX-fondsen met een nulletje voor de komma.

Aalberts (-3,1%) gaat vandaag €1,11 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd blijft de daling beperkt tot 0,4%.

(-3,1%) gaat vandaag €1,11 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd blijft de daling beperkt tot 0,4%. Van Lanschot Kempen (-5,4%) gaat eveneens ex-dividend. Dit keer gaat het om een bedrag van €1,75 per aandeel. Beleggers hoeven zich dus geen zorgen te maken, zo resteert er onderaan de streep een stijging van 0,9%.

(-5,4%) gaat eveneens ex-dividend. Dit keer gaat het om een bedrag van €1,75 per aandeel. Beleggers hoeven zich dus geen zorgen te maken, zo resteert er onderaan de streep een stijging van 0,9%. Basic-Fit (-1,9%) gaat gevoelig omlaag, al stelt het handelsvolume van 43.000 stukjes vrij weinig voor.

(-1,9%) gaat gevoelig omlaag, al stelt het handelsvolume van 43.000 stukjes vrij weinig voor. Signify (-0,5%) weet de negatieve spiraal nog niet te doorbreken.

(-0,5%) weet de negatieve spiraal nog niet te doorbreken. Pharming (+0,7%) maakt een mooie opmars richting de €1,20. Ook hier vallen de volumes fors lager uit dan op een gemiddelde handelsdag.

(+0,7%) maakt een mooie opmars richting de €1,20. Ook hier vallen de volumes fors lager uit dan op een gemiddelde handelsdag. De enige serieuze stijger is het casino-aandeel Azerion (+19,6%)

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Analisten hebben een dagje vrij. Er zijn vandaag dus geen advieswijzigingen voorbij gekomen.

