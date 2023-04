Nieuwe naam voor vermogensbeheer verovert Nederland

Nog maar een jaar geleden nam Oyens & Van Eeghen de naam aan van haar Belgische moeder: Delen Private Bank. Sindsdien is de bank verder opgestoomd op de Nederlandse markt. Dat wordt nu beloond met de prestigieuze Gouden Stier van beleggersplatform IEX.

Delen Private Bank is winnaar van een Gouden Stier in de categorie Private Banking.

Frederik Kalff (voorgrond) viert de overwinning met het Delen-team Oordeel vakjury De bank heeft een vermogensdashboard ontwikkeld waarbij klanten inzicht krijgen in hun volledige vermogenspositie. Er zijn stappen gezet in verduurzaming. De kosten van beleggingsfondsen zijn gedaald. En niet onbelangrijk: Delen heeft over de afgelopen periode hogere rendementen tegen lagere kosten behaald.

'Een prachtige beloning', noemt directeur Frederik Kalff van Delen Nederland de IEX Gouden Stier voor de private bank van het jaar. De race ging tussen vijf genomineerden die dit najaar werden geselecteerd op basis van klanttevredenheid: tientallen klanten droegen Delen aan. Een onafhankelijke vakjury boog zich vervolgens over de nominaties en bekroonde ‘nieuwkomer’ Delen op 15 maart als winnaar.

Waarmee heeft Delen zich als nieuwe naam op de Nederlandse markt zo snel in de kijker gespeeld? Opvallend is dat de bank het lijstje genomineerden aanvoerde met prijs-kwaliteitverhouding. Kalff schrijft dat toe aan de brede dienstverlening van Delen: naast beleggen zijn ook financiële planning, estate planning en kredietverlening speerpunten.

Ook de grotere doelgroep speelt volgens hem mee. ‘Voor klanten met financiële potentie hanteren wij geen ondergrens, terwijl andere partijen uitgaan van een minimum van een half miljoen of een miljoen euro.’ Dit trekt ook jongere klanten, constateert Kalff. ‘We merken dat onze dienstverlening aanslaat bij jongere mensen die onder begeleiding willen starten met beleggen. Bij andere private banks komen zij vaak niet binnen.’

Contraire beweging

Nog een troef van Delen is de sterke digitale dienstverlening. Het vorig jaar geïntroduceerde digitale archief Family Services verzamelt alle denkbare financiële zaken van klanten. Dat zorgt volgens Kalff voor gemoedsrust en geeft hem en zijn collega’s de kans proactief te adviseren. ‘Doordat we overzicht hebben over het totale vermogen, kunnen we een seintje geven als het bijvoorbeeld slim is de hypotheek over te sluiten naar een lagere rente of een verouderd artikel in de huwelijkse voorwaarden te laten aanpassen. Veel klanten hebben vakantiehuizen in Spanje. Stel dat daarvoor de fiscale regels veranderen, dan kunnen wij met één druk op de knop alle klanten op de hoogte brengen.’

De jongere klanten vinden deze digitale diensten en de bijbehorende app een vanzelfsprekendheid. Maar wie denkt dat zij geen behoefte hebben aan persoonlijk contact, vergist zich. Kalff merkt dat juist ook deze doelgroep waardeert dat je bij Delen desgewenst gewoon nog iemand aan de telefoon krijgt of je vaste contactpersoon kunt ontmoeten in een van de regiokantoren. ‘We zien een enigszins contraire beweging: aanvankelijk waren onze jongere klanten vooral op onze app gericht, maar we merken dat zij meer behoefte krijgen aan een persoonlijk gesprek. Omdat andere private banks het contact meer en meer automatiseren, plukken wij daar de vruchten van.’

Die persoonlijke en proactieve benadering maakt het werk extra leuk, vindt Kalff. ‘Eigenlijk pakken we het op de ouderwetse manier aan, maar in een modern jasje en met goede digitale ondersteuning. Daar krijgen wij echt energie van.’

Lokale aanwezigheid

Het belang dat Delen hecht aan persoonlijk contact, blijkt ook uit de aanwezigheid van regionale kantoren. Naast vestigingen in Amsterdam, Heerenveen en Den Bosch heeft de private bank pas geleden een kantoor in Hengelo geopend, na de overname vorige zomer van Groenstate Vermogensbeheer. Zit er nog meer in het vat? Kalff: ‘Ook in de regio Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven zouden we op termijn graag lokaal aanwezig zijn. We willen de komende jaren organisch doorgroeien, maar kijken ook naar potentiële overnames.’ De Nederlandse markt van vermogensbeheerders is vrij gefragmenteerd en biedt volgens Kalff zeker nog kansen.

In een lastig beleggingsjaar groeide het klantenbestand van Delen Nederland vorig jaar met 13 procent. De bank wist het verlies op de beleggingsportefeuille binnen de perken te houden, met een strategie die is gericht op de lange termijn en een beperkt risico. Kalff: ‘Het verlies bleef in 2022 redelijk beperkt, terwijl we in het sterke beleggingsjaar 2021 juist weer iets minder rendement behaalden. Opgeteld doen we het daarmee substantieel beter dan de andere private banks, die volatielere resultaten lieten zien.’



Waar nog aan gewerkt moet worden? De naamsbekendheid, aldus Kalff. Met de Gouden Stier is Delen op de goede weg. ‘Dat klanten ons hebben aangedragen uit waardering voor onze geleverde diensten is een prachtige erkenning.’