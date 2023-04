"De kans dat we in een recessie belanden is 95%"

We zitten er middenin gelet op de YoY contactie van besteedbaar inkomen per huishouden van bijv. OECD, VS, FRA, DUI en NL van ‘21 - ‘22.



Besteedbaar inkomen is immers de uiteindelijk drijvende kracht van de economie.



Een ontwikkeling die een blind paard had kunnen zien aankomen.



Daarmee een weinigzeggende voorspelling, daar ik er van uitga er in de podcast niks besproken wordt over hoe een belegger zichzelf zou moeten positioneren, gelet op het toenemende risico in de dollar en daarmee inherent de euro en de almaar opdrogende liquiditeit op de financiële markten.



Mijn voorkeur zou uitgaan naar uitdieping van specifieke ontwikkelingen en niet het dekken van de brede markt, hopelijk bevind ik me daarvoor hier niet op het verkeerde adres.