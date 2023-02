De verder oplopende rente wordt genegeerd door beleggers

Het optimisme dat voor kort zowel de obligatiemarkten als de aandelenmarkten in hun greep hield, lijkt als sneeuw voor de zon verdwenen. En dat heeft veel, feitelijk zelfs alles, te maken met de weerbarstige inflatie.

De eerste weken van het jaar werden er fors obligaties gekocht door de fundmanagers, zowel staats- als bedrijfsobligaties. De onderliggende gedachte hierbij was dat de centrale banken, onder aanvoering van de Fed en de ECB, op korte termijn hun agressieve rentebeleid zouden laten varen.

Een mandje door Bloomberg samengestelde obligaties steeg over januari met 4%. Dat lijkt bescheiden, maar om een en ander in perspectief te plaatsen: dat was de beste jaarstart ooit. Amper een maand verder is die winst volledig verdampt en zijn obligatiehouders weer terug bij af. Of, zoals een macrostrateeg bij State Street het verwoordde: de markten hebben een reality check gekregen.

De jongste marktverwachtingen over de rente vallen terug te lezen in de uitgebreide vooruitblik van Arend Jan bij IEX Premium.

Aandelenbezitters zijn vooralsnog beter wel af: hoewel de meeste financiële markten vorige week ook moesten inleveren, is er year to date nog altijd wel sprake van een stevige winst. Zo noteert de AEX nog altijd zo'n 9% in de plus sinds de start van het jaar.

Dan nog even dit

Dit zal veel noeste spaarders zeker aanspreken. De nieuwe premier van Nieuw Zeeland, Albanese, riep grote banken op de rentes niet alleen voor lenende consumenten direct een op een te verhogen, maar ook voor spaarders:

Het was de toezichthouder na een onderzoek al opgevallen dat de renteverhogingen wel direct werden verwerkt in bijvoorbeeld de hypotheekrente, maar de rentevergoeding op deposito's en spaarrekeningen duidelijk achter bleef.

Dan nog even dit II

De roep om meer toezicht bij crypto's werd alsmaar luider, nog eens versterkt door het omvallen van relevante partijen als FTX, en dat gaat er komen ook als het aan het IMF, de Financial Stability Board en de BIS ligt:

Meer toezicht en regelgeving is hard nodig, aldus de topvrouw van het IMF in de marge van een G20-meeting van afgelopen weekend. Stevige taal werd daarbij niet geschuwd: als regulering niet slaagt, of te traag verloopt, dan kan er zelfs een verbod worden ingevoerd volgens Georgieva.

Damrak

De financiële markten gingen de week opvallend fris en monter van start. Opvallend, want de zorgen omtrent inflatie en daarmee de renteverwachtingen zijn er recent niet beter op geworden (zie boven).

Macrotechnisch was er niet direct aanleiding voor een koersfeestje. Zo daalde het aantal orders voor duurzame goederen sterker dan verwacht, verslechterde het economisch sentiment in de eurozone, al steeg het consumentenvertrouwen wel licht. De aanstaande huizenverkopen in de VS herstelden over januari met ruim 8% ten opzichte van december Een meevaller, al was er jaar op jaar sprake van een daling met 24%.

Het kon de pret vandaag niet drukken: de AEX ging de dag boven de 750-puntengrens van start en wist dat niveau gaandeweg de dag nog wat verder uit te bouwen.

Zwaargewichten als ASML, ING Groep en Shell trokken daarbij de kar. Vrijwel alle in de AEX opgenomen fondsen wisten winst te boeken vandaag. Alleen enkele defensieve fondsen zoals Heineken en Wolters Kluwer konden niet van het hervonden optimisme profiteren.

Een niveau lager was het beeld niet wezenlijk anders. Flinke winsten voor onder andere ABN Amro, AMG, Basic Fit en Fagron. Een echte uitzondering en dat was PostNL. De jaarcijfers vielen tegen, evenals de outlook voor dit jaar.

Kijken we tot slot nog even naar de AScX: aardige winsten voor onder meer BAM Groep, CM.com, Pharming en TomTom. Dalers van betekenis waren niet te vinden.

Al met al een prima start van de week voor de bulls. De AEX sloot de eerste handelsdag van de week af met een stijging van 1,4% en eindigde op een stand van 757 punten.

TOP DRIE STIJGERS/DALERS

PostNL

De verwachtingen rond de jaarcijfers van PostNL waren niet al te hooggespannen, maar desondanks viel zowel het vierde kwartaal als de outlook voor dit jaar behoorlijk tegen en vooral dat laatste weegt zwaar.

Het concern heeft zoals verwacht besloten het aandeleninkoopprogramma voorlopig in de ijskast te zetten. Eerst zullen de resultaten weer op peil moeten komen.

De vraag of het slechte nieuws volledig is ingeprijsd in de huidige koers wordt beantwoord in een analyse van de Beleggersdesk bij IEX Premium:

HAL

Het bij veel particuliere beleggers populaire HAL Trust is eigenaar van Coolblue, blies de beursgang op het laatste moment af en heeft daar mogelijk nu toch spijt van. De jaarcijfers van Coolblue waren namelijk bepaald niet om door een ringetje te halen. Wat dit met de waarde van HAL doet, leest u in een update:

Euronext

Toch wel out of the blue werd eind vorige week bekend dat beursuitbater Euronext een enigszins opportunistisch bod heeft gedaan op het op de lokale markt genoteerde Spaanse Allfunds.

En dat gaat om serieus geld: de transactiewaarde ligt rond de €5,5 miljard. Dat komt wel heel snel na de inlijving van de Italiaanse beurs twee jaar geleden van zo'n €4,4 miljard.

Euronext is ambitieus, maar dreigt zich hieraan allicht toch te vertillen. De Beleggersdesk staat uitgebreid stil bij deze verrassende overnamepoging:

Kinepolis

De Beleggersdesk kijkt graag over de grenzen en covered onder meer ook actief Belgische aandelen. AB InBev, Euronav, Ontex en ook bioscoopuitbater Kinepolis.

Een bedrijf dat het uiteraard bijzonder lastig had tijdens de coronapandemie, maar inmiddels weer op een bezettingsgraad zit van circa 90%. Dat had nog wel wat hoger kunnen uitvallen, maar het aantal filmreleases valt nogal tegen.

Hoe de cijfers zijn, of de balans op orde is, wat voor cashflow de Belgen weten te behalen: het komt allemaal voorbij in een uitgebreide analyse van de Beleggersdesk:

Endesa

Endesa staat vermoedelijk bij maar weinig beleggers op de radar. Dat is toch niet geheel terecht. Het fonds noteert op een k/w van minder dan negen en keert een royaal dividend uit.

De Beleggersdesk heeft een uitgesproken mening over het fonds, die hier valt te lezen:

Coca Cola en Warren Buffett

's Werelds beroemdste belegger kan wel om een boodschap gestuurd worden. Warren Buffett loopt al heel wat jaartjes mee en is uiterst succesvol als belegger. Hij heeft zijn voorliefde voor frisdrankfabrikant Coca Cola nooit onder stoelen of banken gestoken: niet als consument en niet als belegger.

Wie meer wil weten over het waarom van zijn sterke voorkeur voor Coca Cola, kan hier terecht:

Wall Street

Vorige week was nog de slechtste week van het jaar, al geldt dat het jaar nog maar een kleine twee maanden oud is. Beleggers in de VS toonden zich evenals Europese bulls kooplustig en de indices konden een deel van de vorige week geleden verliezen inlopen.

Zo steeg Tesla (+ 4%) weer tot boven de $200 waarmee het aandeel dit jaar bijkans alweer is verdubbeld.Farmaceut Pfizer (- 1,5%) profiteerde niet van de kooplust onder beleggers. Het concern overweegt naar verluidt een bod te doen van zo'n $30 miljard op biotechbedrijf Seagen.

Na goed twee uur handel stond de Dow Jones 0,3% in de plus, de S&P 500 deed goed mee met een winst van 0,5% terwijl de Nasdaq nipt het veld aanvoerde met een stijging van 0,8%.

Rentes

De rentes vervolgen gestaag hun oplopende pad, zij het dat het lang niet zo hard gaat als eerder dit jaar: spijtig voor Flow Traders. Inmiddels begint de rente in de eurozone vrijwel overal met een drie, terwijl in de VS de 4%-grens nadrukkelijk in beeld is.



Bron: Reuters

Brede markt

Het bullish sentiment op deze maandag kreeg breed navolging. De meeste grote Europese indices schreven aardige winsten bij. De VIX bleef redelijk vlak, evenals de goudprijs, terwijl de olieprijs onder druk stond. De euro won daarnaast licht terrein op de Amerikaanse dollar.

Het Damrak

Adyen (+ 1,8%) herstelde aardig vandaag, maar blijft zeer gevoelig voor de ontwikkelingen op het rentefront

(+ 1,8%) herstelde aardig vandaag, maar blijft zeer gevoelig voor de ontwikkelingen op het rentefront IMCD (+ 3,4%) kreeg de handen afgelopen vrijdag niet op elkaar met toch fraaie jaarcijfers en dit lijkt vandaag gecorrigeerd te worden

(+ 3,4%) kreeg de handen afgelopen vrijdag niet op elkaar met toch fraaie jaarcijfers en dit lijkt vandaag gecorrigeerd te worden Shell (+ 1,8%) kreeg een stevig hoger koersdoel opgeplakt van een grote Amerikaanse zakenbank

(+ 1,8%) kreeg een stevig hoger koersdoel opgeplakt van een grote Amerikaanse zakenbank Aalberts (+ 1,1%) kreeg fanmail van een Nederlandse bank die het koersdoel flink optrok

(+ 1,1%) kreeg fanmail van een Nederlandse bank die het koersdoel flink optrok AMG (+ 3,1%) lijkt nog steeds te profiteren van de vorige week gepresenteerde jaarcijfers

(+ 3,1%) lijkt nog steeds te profiteren van de vorige week gepresenteerde jaarcijfers PostNL (- 8,6%) lag onder druk vanwege tegenvallende jaarcijfers en een behoorlijk lelijke outlook voor 2023

(- 8,6%) lag onder druk vanwege tegenvallende jaarcijfers en een behoorlijk lelijke outlook voor 2023 Azerion (- 0,7%) houdt de gemoederen aardig bezig en zelfs het FD was de turbulente handel jongstleden vrijdag opgevallen. De Beleggersdesk volgt het aandeel niet.

(- 0,7%) houdt de gemoederen aardig bezig en zelfs het FD was de turbulente handel jongstleden vrijdag opgevallen. De Beleggersdesk volgt het aandeel niet. Pharming (+ 4,1%) herstelt weer deels van het nieuws dat de EMA om aanvullende informatie heeft verzocht. De Beleggersdesk zal eerdaags met een concrete update rond het fonds verschijnen.

(+ 4,1%) herstelt weer deels van het nieuws dat de EMA om aanvullende informatie heeft verzocht. De Beleggersdesk zal eerdaags met een concrete update rond het fonds verschijnen. Op de lokale markt herstelt Euronext (+ 2,1%) beperkt van de koersdaling van eind vorige week na het uitbrengen van een niet-bindend miljardenbod op het Spaanse Allfunds.



