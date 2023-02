Goudkoorts zakt (even) weg

De goudprijs is de afgelopen maanden hard opgelopen. Op korte termijn is er ruimte voor een correctie, maar als zich een hogere koersbodem vormt, kan zich een interessant instapmoment aandienen.

De goudprijs heeft een volatiel jaar achter de rug. Nadat de koers bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne nog een nieuw hoogtepunt aantikte, was deze in de loop van vorig jaar toch onder druk komen te staan. Net als de brede aandelenmarkt heeft ook de goudprijs de laatste maanden echter een overtuigend herstel laten zien.

Door goud gedekte stablecoin

Vooral Rusland, China en Iran zijn de laatste jaren flink actief op de goudmarkt en kopen veel goud op. Rusland en Iran overwegen zelfs een door goud gedekte 'stablecoin' in te voeren om zo de economische sancties te omzeilen. Deze landen zouden hiervoor hun goudvoorraad al enige tijd aan het verhogen zijn.

De goudprijs is door de toegenomen vraag de afgelopen maanden hard opgelopen. In september vorig jaar brak de koers nog naar onderen uit de langetermijn neutrale bandbreedte en leek een nieuwe dalingsfase gestart. Maar al snel veerde de koers hard op en werd de neerwaartse uitbraak geneutraliseerd.





Forse opleving

De terugkeer boven de oude koersbodems heeft het beeld weer opgeklaard. Vaak volgt na een dergelijke 'valse uitbraak' een felle beweging in tegengestelde richting. Ook bij goud zagen we daardoor een forse opleving, waarbij de koers al snel terugkeerde boven haar 200-daags gemiddelde.

Een stijging richting de langetermijn weerstand aan de bovenzijde van de neutrale bandbreedte rond $2.075 is hiermee ingezet. Een nieuwe hogere koersbodem boven de 200-dagenlijn zal de verbeteringen nog wel moeten bevestigen.

Ruimte voor grotere correctie

Die hogere koersbodem zou binnenkort wel eens gevormd kunnen worden. Op korte termijn moet de goudprijs namelijk wat terrein prijsgeven. De steile opgaande fase van de afgelopen maanden is afgebroken, waardoor er ruimte vrijkomt voor een grotere correctie.

Rond $1.800 wacht de 200-dagenlijn en de eerste horizontale steun van de bodem van december. Rond dit niveau zou de koers opgevangen kunnen worden.

... gevolgd door een mogelijke nieuwe stijging

Als de goudprijs boven haar 200-daags gemiddelde steun weet te blijven, kan dit een interessant instapmoment opleveren voor een nieuwe stijging richting het langetermijn koersdoel rond $2.075.



