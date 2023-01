Slotcall: Forse koersbewegingen op solide inflatiecijfer

Het sentiment is niet kapot te krijgen. De AEX (+0,4%) lijkt in 2023 simpelweg niet meer te kunnen dalen. De macro van de dag is het Amerikaanse inflatiecijfer over december.

Hoewel het cijfer precies in de prik was - de prijzen stegen afgelopen maand met 6,5% op jaarbasis, maar daalden met 0,1% ten opzichte van november - wapperden de koersen alle kanten op. Eerst gingen we omlaag, daarna omhoog, vervolgens weer omlaag, maar uiteindelijk weten we in Amsterdam toch met een keurige plus te sluiten.

Het brede beeld is dat de cyclische bedrijven de weg omhoog vinden en de defensieve havens een stapje terug doen. Zo worden ArcelorMittal (+2,3%) en Aperam (+3,4%) stevig gekocht, en zijn Unilever (-0,3%) en Relx (-0,8%) even uit de gratie.

Anderzijds raad ik u niet aan om hier conclusies aan te verbinden. Morgen kan alles weer anders zijn. Dat maakt de beurs ook juist zo leuk. Er gebeurt altijd wel wat.

Signify

Net als twee maanden geleden ziet Signify (+0,8%) zich genoodzaakt om een winstwaarschuwing af te geven. Het bedrijf rekent op meer financiële tegenvallers vanuit China, waardoor de jaarcijfers sterker onder druk staan dan eerder verwacht.

Het management wijdt dit onder andere aan de strenge lockdownmaatregelen in het Aziatische land. Hierdoor kampt het lichtbedrijf met problemen in de toeleveringsketen.

Signify rekent voor het boekjaar 2022 op een vergelijkbare omzetgroei van 1,2%. Eerder ging het management nog uit van een stijging met 2 tot 3%. Dit betekent dat er in het vierde kwartaal sprake is van een vergelijkbare omzetkrimp van 8,8%.

Een fors krimpcijfer. Of dit ook gevolgen heeft voor ons koersdoel leest u in het onderstaande artikel.

Fastned

Fastned is vandaag met een verlies van ruim 6% de grootste daler van het Damrak. Dit zit hem niet zozeer in de vierdekwartaalcijfers, want deze waren conform de verwachtingen van analisten. Het grote nieuws is dat oprichters Michiel Langezaal, Bart Lubbers en investeringsmaatschappij Breesaap hun belang in het snellaadbedrijf afbouwen.

Als officiële reden om de aandelen van de hand doen geven de heren dat zij hun beleggingsportefeuille daardoor beter kunnen spreiden. Tevens zeggen ze het geld in te zetten om belastingen en uitstaande familieleningen te betalen.

Hoewel dit valide argumenten zijn, kunnen we niet zeggen dat de timing van deze verkoop ongelukkig is. Vanaf de bodem in juli 2022 is het aandeel in waarde verdubbeld. Wat u nu het beste met de aandelen kunt doen, leest u hieronder.

Oprichters Fastned verrichten huzarenstukje IEX Premium https://t.co/pfvxoXCwDe via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) January 12, 2023

TSMC

TSMC is daarentegen met een plus van bijna 7% een van de grootste winnaars van Wall Street. De positieve marktreactie zit hem vooral in het optimistische commentaar van het management.

De chipreus handhaaft zijn verwachting dat de omzet in de periode 2021-2026 jaarlijks met 15% tot 20% groeit. Dit zijn hoge groeipercentages voor een bedrijf dat noteert tegen slechts 12 keer de verwachte winst.

Of analist Paul Weeteling het aandeel geschikt acht voor in de beleggingsportefeuille leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De Europese rentes maken een behoorlijke duikvlucht. Let vooral op de Zwitserse vergoeding op tienjaars staatspapier. Een duikeling van 10 basispunten is geen kattenpis.

Brede markt

De AEX klimt 0,4% en daarmee doen we het minder goed dan de DAX (+0,8%) en CAC (+0,9%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt 8,4% tot 19,3 punten.

Wall Street noteert rondom de slotstand van gisteren. Alleen de Dow Jones (+0,4%) vindt de weg omhoog.

De euro klimt 0,6% en noteert 1,082 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,9%) en zilver (+1,8%) profiteren van de verzwakkende dollar.

Olie: WTI (+1,8%) en Brent (+1,9%) herstellen.

Bitcoin (+3,2%) is ook in de gratie.

Het Damrak

Aegon (+5,4%) werd vanochtend door UBS op de kooplijst gezet. Het koersdoel gaat met €0,80 omhoog naar €5,75.

(+5,4%) werd vanochtend door UBS op de kooplijst gezet. Het koersdoel gaat met €0,80 omhoog naar €5,75. Ook Heineken (+0,6%) profiteert van een koersdoelverhoging. Dit keer mogen de analisten van Sanford & Bernstein bedankt worden. Branchegenoot AB Inbev (-1,4%) doet namelijk een stap terug.

(+0,6%) profiteert van een koersdoelverhoging. Dit keer mogen de analisten van Sanford & Bernstein bedankt worden. Branchegenoot (-1,4%) doet namelijk een stap terug. Besi (-0,7%) blijft net als gisteren achter ten opzichte van ASMI (+1,1%) en ASML (+1,5%). Laatstgenoemde profiteert van de positieve cijferupdate van TSMC.

(-0,7%) blijft net als gisteren achter ten opzichte van (+1,1%) en (+1,5%). Laatstgenoemde profiteert van de positieve cijferupdate van TSMC. Unibail Rodamco (+4,0%) blijft maar stijgen. Ik heb het winkelvastgoedfonds getipt als flopper van het jaar, maar tot dusver krijg ik behoorlijk ongelijk.

(+4,0%) blijft maar stijgen. Ik heb het winkelvastgoedfonds getipt als flopper van het jaar, maar tot dusver krijg ik behoorlijk ongelijk. Pharming (+3,3%) en Avantium (+2,8%) werden gisteren getipt op het Lynx-beleggersdebat. Hier leest u enige duiding over hoe traders hier op in speelden.

(+3,3%) en (+2,8%) werden gisteren getipt op het Lynx-beleggersdebat. Hier leest u enige duiding over hoe traders hier op in speelden. ASR (-0,2%) werd vanochtend op de verkooplijst van UBS gezet, maar beleggers lijken er nauwelijks van onder de indruk.

(-0,2%) werd vanochtend op de verkooplijst van UBS gezet, maar beleggers lijken er nauwelijks van onder de indruk. Alfen (-1,3%) lijkt nog altijd last te hebben van het verkoopadvies dat Jefferies gisteren op het aandeel gaf.

(-1,3%) lijkt nog altijd last te hebben van het verkoopadvies dat Jefferies gisteren op het aandeel gaf. Nedap (+4,5%) heeft een nieuwe deal met het Amerikaanse Lululemon gesloten.

(+4,5%) heeft een nieuwe deal met het Amerikaanse Lululemon gesloten. Lokaal ligt Ajax (+5,0%) er zeer sterk bij. Wat een 2-0 overwinning op FC Den Bosch allemaal kan doen:)

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ABN Amro: naar €16,50 van €13 en houden - Royal Bank of Canada

Aegon: naar kopen van houden en naar €5,75 van €4,95 - UBS

Akzo Nobel: naar €85 van €100 en kopen - Morgan Stanley

Arcadis: starten met kopen en €51,50 - ABN Amro

ArcelorMittal: naar €35 van €32 en kopen - Barclays

ASR: naar verkopen van houden en naar €37,50 van €42,50 - UBS

CTP: naar €15 van €18,50 en kopen - ING

Heineken: naar €128 van €117 en kopen - Sanford & Bernstein

ING: naar €17 van €16,25 en kopen - Goldman Sachs

Just Eat Takeaway: naar €19 van €18 en houden - Sanford & Bernstein

NN Group: naar €42,50 van €45 en kopen - UBS

WDP: naar 235 van €44 en kopen - ING

