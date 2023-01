Slotcall: AEX sluit op hoogste stand sinds april 2022

De AEX stijgt... en (onze tienjaars) rente bevestigt, is de droge conclusie op een beursdag met veel beweging en nog meer toeters en bellen. De index staat op slotbasis wel op de hoogste stand sinds april vorig jaar.

Het is bijna te veel voor één slotcall. En dan moet het jaarcijferseizoen nog beginnen. Zelden waren de eerste dagen van januari - we zijn nog geen twee weken onderweg - zo druk, vermoeiend en verrassend.

Hierboven is op slotbasis, hier is de intradag hoog-laag bar chart. Het gaat wel heel erg hard allemaal, wie buigt of barst als eerste? Op een haar na staan de intradagtopjes van half december en begin april vorig jaar nog wel overeind. Voer voor technisch analisten, zijwaarts voor fundamentelen.

Het is soms Wereldanalistendag? Er is een ware tsunami vandaag. Klikt u op het plaatje voor de details, het zijn er echt te veel op om te noemen. En dit zijn ze nog niet eens allemaal, want Morgan Stanley, HSBC en Sanford verlagen Akzo Nobel ook en Deutsche Bank verhoogt Besi weer naar €66 van €60.

Alfen, JET, OCI, Corbion en nog meer, in ieder geval kunt u hiermee al heel wat (grote) koersbewegingen van vandaag onmiddellijk duiden. Hoewel, opvallend is wellicht dat bijvoorbeeld DSM en Besi tegen de adviezen in bewegen.

Het fonds spring er niet uit vandaag, want dit verhaal van gisteren is vandaag weer actueel. Er is weer een Britse uitzender die waarschuwt, maar Randstad houdt stand.

Over Randstad, de cyclus, de recessie en de overspannen arbeidsmarkt https://t.co/GCCzYpvQhy #IEX — IEX.nl (@IEXnl) January 10, 2023

Morgen heeft Fastned cijfers en daar hebt u zin in, gezien de bull run de laatste tijd. De analisten verwachten €1,18 verlies per aandeel bij €35,22 miljoen omzet. Het draait natuurlijk om de outlook en dat is vooral hopen. Dit is de hele historie. Het fonds is nog maar kort genoteerd, maar heeft al veel meegemaakt.

Morgen mag u meer hopen. Vooral dat het Amerikaanse inflatiecijfer meevalt. Wekker op 14:30, want u weet intussen dat zelfs bij een verschil van 0,1% er flink beweging kan onststaan.

Gokje, het cijfer gaat meevallen? Hier zijn de marktverwachtingen voor de inflatie met euro en dollar in hun eigen kleuren. Het staat er. De 2% mandaten van Fed en ECB komen aardig in zicht...

Verder is er niet veel maktbreed beursnieuws. Het lijkt met die stomende koersen meer op oplopende spanning richting het cijferseizoen dat vrijdag echt begint op Wall Street mét Wall Street. Wie zeker in Amerika zoekt vindt genoeg spektakel, maar het half-failliete Bed Bath & Beyond beweegt nog het meest spectaculair.

AMC en GameStop doen gezellig mee, +15% ofzo. Vrijdag is het twee jaar terug dat de meme-frenzy begon met de laatste.

Tja, walt valt daar nou nog voor zinnigs over te zeggen? Deze dan maar, hahaha. Gepikt van Hedegeye:

En dan nog de meevaller van de dag? Dit is toch de helft van het klantengeld, waar SBF al die leuke dingen voor hem zelf mee deed.

Failed crypto exchange FTX has recovered over $5 bln, attorney says https://t.co/S5hXvWLlfk pic.twitter.com/oqoRikryRB — Reuters Business (@ReutersBiz) January 11, 2023

De bindende kijktip voor vanavond, want Den Bosch -Ajax wordt toch 3-0 voor de thuisploeg. Succes Niels, hij pitcht twee mooie aandelen. Een eer dat hij (terecht!) mee mag doen, hij is een uitgesproken en kundige analist. Het Lynx Beleggersdebat hoort intussen bij het meubilair van het Damrak.

Vanavond maak ik mijn debuut bij het Lynx Beleggersdebat. Hier geef ik o.a. twee tips voor beursjaar 2023. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!



U kunt zich gratis aanmelden door te klikken op de onderstaande link.https://t.co/XxplkQyq17 pic.twitter.com/52lNqqAUnD — Niels Koerts (@KoertsNiels) January 11, 2023

De brede markt, geklokt op het Amsterdamse slot.

De rentes nog, het blijft dagelijks maar gooi- en smijtwerk.

Strikt genomen mist u dan nog de euro in dit stukje en daar is vandaag niet veel te zien. Bloomberg bespreurt echter wel het een en ander.

Wall Street is backing a view that the euro rally is just getting started https://t.co/hNvkCiDzhe — Bloomberg Markets (@markets) January 11, 2023

Beursplein 5

Wat schrijft onze beleggersdeks vandaag? Bij Prosus is zeg maar het speelkwartier over? Paul Weeteling:

De upside steunt niet langer grotendeels op een overmatige discount noch op een onderwaardering van Tencent. Het gaat vanaf nu vooral weer om de winstgroei van de bedrijven die Prosus in portefeuille heeft.

Peter Schutte is duidelijk over onze grootgrutter, maar verandert dit iets aan de beleggingspropositie?

Is het spel op de wagen, of is het een storm in een glas water? De activisten willen de tent opknippen. Crum schrijft of dat al dan niet kansrijk is.

Bayer wordt zwaar onder vuur genomen #BAYERAGNAO.N. https://t.co/zNbwIJodZ7 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 11, 2023

Niels Koerst verandert zijn mening over en advies van deze farmaceut:

Verder nog iets?