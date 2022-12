Donkerrode futures door havikse Bank of Japan

Alles wijst erop dat we vandaag weer een beroerde beursdag gaan beleven. De futures staan ruim een procent in de min. De DAX lijkt zelfs 1,4% lager te gaan openen. Wall Street kende gisteren een zwak slot en noteert ook voorbeurs in het rood.

"BoJ zwakt verruimend beleid af"

Het sentiment wordt gedrukt door speculaties dat de Japanse centrale bank zijn monetair verruimende beleid gaat afzwakken. Dit is naar aanleiding van het nieuws dat de BoJ de bandbreedte voor de rente op Japanse staatsleningen heeft verruimd.

Eerder mocht de rente op Japans tienjaars staatspapier niet boven de 0,25% uitkomen. Nu is dit 0,50%. Het lijkt er dus op dat ook de Japanners moeten wennen aan een hogere kapitaalmarktrente. De beleidsrente van de BoJ is overigens nog wel negatief.

De reden dat de BoJ de genoemde bandbreedte verruimt, is dat Japan kampt met bovengemiddelde inflatie. Waar het Aziatische land de laatste jaren steevast kampte met deflatie, kwam de consumenteninflatie in oktober uit op 3,7%. Dit is boven het target van 2%.

De gevolgen op de financiële markten zijn groot. De Japanse beurs verliest bijna 3% van zijn waarde en de Chinese indices kelderen circa 2%. De Japanse yen zit daarentegen stevig in de lift en noteert ten opzichte van de dollar op het hoogste niveau in vier maanden.

Tegenvallende inkomsten blockbusterfilm Disney

Een van de grootste dalers op Wall Street was gisteren Disney met een verlies van bijna 5%. Het bedrijf deelde mee dat de opbrengsten van de nieuwe blockbusterfilm Avatar: The way of water in het openingsweekend slechts $100 miljoen waren. De markt rekende op liefst $170 miljoen.

Het maakt duidelijk dat het economisch een tikje minder gaat. Bioscopen zijn hoogcyclisch en het eerste waar we ten tijde van een recessies op bezuinigen.

Daar komt bij dat bioscopen last hebben van de toenemende populariteit van online streamingsdiensten. Het risico bestaat dat een filmproducent er in de toekomst voor kiest om een populaire film als eerste te releasen op Netflix of Disney+.

Nieuw commissaris B&S Group

B&S Group heeft weinig tijd nodig gehad om een nieuwe 'onafhankelijke' commissaris te vinden. Afgelopen donderdag werd voorzitter van de RvC Jan Arie van Barneveld uit zijn functie gezet. Daarop besloot de laatst overgebleven onafhankelijke commissaris Kitty Koelemeijer om ook op te stappen.

Daardoor ontstond tijdelijk de situatie dat Grootaandeelhouder Willem Blijdorp en zijn zoon Leendert Blijdorp de enige leden van de RvC waren. Een zeer ongezonde ontwikkeling. Eerstgenoemde heeft begin dit jaar een bod neergelegd op de onderneming, maar dat bod was volgens de onafhankelijke leden van de RvC niet in het belang van de minderheidsaandeelhouders.

Daarop besloot Blijdorp een stemming te organiseren om Van Barneveld weg te stemmen. Nu dit is gelukt, bestaat er een reële kans dat B&S Group volgend jaar alsnog wordt overgenomen. Anderzijds zien de fundamentals van een belegging in B&S Group er niet sterk uit en heeft Blijdorp de tijd om rustig af te wachten.

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen zijn er nog niet. Dit is niet onlogisch aangezien de meeste zakenbankanalisten de laatste twee weken van december vrij zijn.

De AFM meldt deze shorts: Wat vooral opvalt, is dat de shorts in Signify oplopen.

Just Eat Takeaway: 7,56%

Wereldhave: 6,65%

Basic-Fit: 5,89% (+0,08%)

Besi: 4,18% (-0,14%)

Signify 3,76% (+0,56%)

PostNL: 3,69%

Philips: 2,98%

Air France-KLM: 2,46%

Alfen: 2,28% (+0,13%)

TomTom 2,23% (+0,08%)

CM.com: 1,82%

Agenda

De beursagenda is dun gezaaid. Deze ochtend komt er een cijfer langs over de Duitse producenteninflatie over de maand november, maar dan hebben we het wel gehad.

Dinsdag 20 december Consensus

Duitsland inflatie PPI nov -2,6% MoM VS bouwvergunningen nov 1,47M icon waarschuwing FedEx Q2-cijfers (gebroken boekjaar)

Nu nog even dit

En toch blijven we maar mopperen.

’Nederlander rijkste inwoner van Europese Unie’ https://t.co/jOlMnyCOOK — DFT (@dft) December 19, 2022



De tijd van overbieden lijkt definitief voorbij.

Hoeveel maanden duurt het in Nederland voordat we in dezelfde situatie terecht komen als in het Verenigd Koninkrijk waar in november 72% van de huizen onder de vraagprijs werden verkocht? pic.twitter.com/8IXt5lM1sy — Ab Flipse (@abflipse) December 19, 2022



Kan het vertrouwen in de cryptomarkt ooit weer herstellen?

The FTX disaster has set back crypto by "years" — here are 3 ways it could reshape the industry. https://t.co/7I7jU8ic6J — CNBC (@CNBC) December 20, 2022



Ik denk dat de beste man zich over deze beschuldiging nog het minst druk maakt.

Prosecutors from the Southern District of New York accuse Bankman-Fried of conspiring with others to make and receive illegal campaign donations, hide those donations, misuse corporate donations and of improperly using a conduit to hide the donations. @schwartzbCNBC https://t.co/EfMlczzCIB — Ted Kemp (@TedKempCNBC) December 20, 2022



Japanse banken profiteren daarentegen wel van de havikse BoJ.

Japanese banks and insurers surge after the central bank tweaks its yield curve control program, raising the upper limit for long-term borrowing costs https://t.co/LzZuHbfyMn — Bloomberg Markets (@markets) December 20, 2022



Ook bij mensen die veel geld verdienen kan het misgaan.

We praten liever niet over hoeveel we verdienen, of uitgeven. Des te opvallender dat sommige influencers heel open zijn over hun financiële situatie https://t.co/v5kHLRLiln — RTL Z (@RTLZ) December 20, 2022



