IEX BeleggersPodcast: AEX weer boven de 700 punten!

De sfeer zit er deze week goed in, want de AEX is weer tot boven de 700 punten gestegen.

De IEX BeleggersPodcast verschijnt vandaag wat eerder op de dag, omdat marktcommentator Arend Jan Kamp en ik deze gisteren in de namiddag al hebben opgenomen. Gelukkig viel er ook toen al genoeg te bespreken. Uiteraard hebben we het over de oorzaak van deze beursrally: het meevallende inflatiecijfer. Daarnaast komen de volgende onderwerpen ter sprake:

Deutsche Telekom

Alfen

Ahold Delhaize

ABN Amro

Aalberts

Galapagos

Meta

PostNL

De Luistervragen

Vergeet ook niet om de meest recente aflevering van onze beginnerspodcast BeleggersBootcamp te luisteren. In deze laatste aflevering van deze podcastreeks is Judith Sanders te gast. Zij is expert op het gebied van duurzaam beleggen. De aflevering gaat dan uiteraard ook over hoe je op de beurs duurzaam kan beleggen. En dat gaat verder dan enkel ESG-beleggen.